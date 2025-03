Rentebeslissingen van de Federal Reserve en de Bank of England staan centraal

De Amerikaanse Federal Reserve (Fed), de Bank of England (BoE) en de Zwitserse Nationale Bank (SNB) zijn de volgende grote banken die de komende twee dagen hun beslissingen over de rentetarieven bekendmaken.

Eerder vandaag handhaafde de Bank of Japan (BoJ) de leenkosten op hetzelfde niveau, in lijn met de marktverwachtingen. In de verklaring die de Japanse centrale bank na de vergadering uitbracht, stond dat "wat betreft de risico's voor de vooruitzichten, er nog steeds grote onzekerheden bestaan rondom de Japanse economie en prijzen, inclusief de veranderende situatie met betrekking tot handels- en ander beleid in elk rechtsgebied."

Rentebesluit Fed

De raad van bestuur van de Fed zal later op de avond zijn besluit over de rente bekendmaken. Marktanalisten suggereren dat het Federal Open Market Committee de leenkosten deze keer niet zal aanpassen. De CME FedWatch Tool lijkt deze voorspelling te ondersteunen, aangezien deze op 19 maart aangaf dat de kans 1% was dat de Fed de rente zou verlagen.

Economen van Deutsche Bank merkten op dat de Fed zich tussen twee vuren zou kunnen bevinden. In hun rapport zeiden ze: “Ofwel blijft de economie veerkrachtig en zorgt de hoge inflatie ervoor dat de Fed grotendeels op de rem blijft staan, ofwel leidt het drastisch terugdringen van de werkgelegenheid bij de overheid in combinatie met een door handelsonzekerheid veroorzaakte bevriezing van de werkgelegenheid in de particuliere sector tot een scherpe verslechtering van de arbeidsmarkt, die een steilere bezuinigingsroute noodzakelijk maakt. Het is niet eenvoudig om te bepalen welk pad het juiste is."

Rentebesluit BoE

De BoE zal donderdag hetzelfde doen met haar eigen rentebesluit. Sommige marktanalisten suggereren dat het Monetary Policy Committee (MPC) van de centrale bank op dit moment de leenkosten niet zal wijzigen. Opgemerkt moet worden dat de beleidsmakers van de BoE vorige maand de rente met 25 basispunten hebben verlaagd, maar dat de loongroei en de inflatie nog steeds op een hoger niveau liggen dan beoogd.

Analisten van ING verwachten dat de BoE in mei de rente gaat verlagen, omdat inflatie en salarisgroei een negatieve invloed hebben. In hun rapport, gepubliceerd op 17 maart, merkten de economen van de Nederlandse bank het volgende op: “Tot nu toe is er echter weinig gebeurd sinds de bijeenkomst in februari dat ertoe zal hebben geleid dat de ambtenaren hun standpunt hebben gewijzigd. Een renteverlaging deze week is zeer onwaarschijnlijk, gezien het vaste patroon van de Bank om de rente eenmaal per kwartaal te verlagen. Wij gaan ervan uit dat de Bank doorgaat met haar huidige koers van geleidelijke renteverlagingen, met maatregelen in mei, augustus en november. We sluiten een sneller tempo niet uit, maar daarvoor zijn duidelijker en abruptere tekenen van verzwakking op de arbeidsmarkt nodig."

Rentebesluit Zwitserse Nationale Bank

Het bestuur van de Zwitserse Nationale Bank beslist donderdagochtend over de rentetarieven. Volgens een peiling van Reuters verwachten marktanalisten dat de Zwitserse Nationale Bank de leenkosten met 25 basispunten zal verlagen.

De Zwitserse CPI-inflatie is de laagste van alle G10-landen, maar de Zwitserse frank daalde vorige week naar het laagste niveau in 6 maanden ten opzichte van de euro. Zes van de tien door Reuters ondervraagde economen voorspellen dat het renteniveau tot het einde van het jaar ongewijzigd zou kunnen blijven.

Canadese CPI stijgt, BoC zal renteverlagingen waarschijnlijk uitstellen

Volgens een rapport van Statistics Canada steeg de inflatie in Canada in februari naar 2,6% op jaarbasis, vergeleken met 1,9% in januari. Het cijfer lag boven de marktverwachting van 2,1%.

Vorige week zei Tiff Macklem, de gouverneur van de Bank of Canada, dat handelsoorlogen de productprijsniveaus zouden kunnen beïnvloeden. Economen van Desjardins merkten op dat “gezien de tariefgerelateerde stijging van de inflatieverwachtingen en het recente momentum in de werkelijke prijsgroei, het nu waarschijnlijk lijkt dat de Bank of Canada haar renteverlagingscyclus in april zal pauzeren, althans tijdelijk.”

