Zal de Fed de rente opnieuw verhogen om inflatie te bestrijden?

Juli 26, 2022 13:13

De Amerikaanse centrale bank komt op woensdag 27 juli bijeen om haar monetaire beleidsverklaring vrij te geven.

Zal de Federal Reserve de rente opnieuw verhogen om de inflatie te bestrijden?

De verwachting van de markt is ja, er komt in juli weer een renteverhoging. De centrale bank lijkt vastbesloten om de inflatie, die in juni uitkwam op 9,1 procent, te drukken.

De groei van de Amerikaanse economie ging in de eerste helft van het jaar langzaam en werd gemakkelijk ingehaald door de versnellende inflatie. Een van de denkrichtingen stelt dat de Verenigde Staten in het tweede kwartaal in een technische recessie terecht is gekomen na een negatieve groei in het eerste kwartaal van min 1,6 procent. Andere adviezen wijzen op veerkrachtige werkgelegenheidsniveaus en opnieuw opkomende sectoren van de economie na de beperkingen van de COVID-19-pandemie.

Het laatste bbp-groeicijfer in de Verenigde Staten wordt op donderdag 28 juli vrijgegeven, een dag na het rentebesluit van de Fed. Als er een technische recessie is, kan de Amerikaanse dollar door volatiliteit gaan vanwege de mogelijkheid dat de valuta een deel van zijn huidige steun zou kunnen verliezen. Het marktsentiment lijkt zich in te dekken nu de goudspotprijzen zijn gestegen in de aanloop naar de 'red flag' handelsgebeurtenissen die deze week plaatsvinden.

EURUSD dynamiek verandert?

Vorige week steeg de EUR op een beter sentiment nadat de Europese Centrale Bank (ECB) besloot de belangrijkste renteverwachting op te heffen van nul naar 0,5 procent. Na het bereiken van de pariteit voorafgaand aan het besluit van de ECB, kan de dynamiek van de EURUSD verder verschuiven als de VS in een recessie terechtkomt. Als de EUR concurrerender wordt nu de ECB op een hawkish koers zit, zou dit waarschijnlijk de koopkracht binnen het handelsblok versterken.

In ander nieuws, worden de Amerikaanse duurzame goederen orders voor juni vrijgegeven op woensdag 27 juli. De resultaten zullen meer licht werpen op de vraag of de inflatie de investeringen en uitgaven vertraagt. De graadmeter is naar verwachting gedaald van 0,8 procent in mei naar min 0,2 procent in juni. Eventuele verrassingen kunnen van invloed zijn op de USD.

Tot slot in het handelsnieuws maakt Australië zijn kwartaalresultaten van de Consumer Price Index (CPI) voor het tweede kwartaal bekend. De inflatie zal naar verwachting zijn gedaald van 2,1 procent in het eerste kwartaal tot 1,8 procent in Q2, en eventuele schokken in de verwachtingen kunnen de AUD-valutaparen bewegen.

