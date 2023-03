Powell van de Fed: rente zal mogelijk hoger stijgen dan verwacht

Maart 08, 2023 12:36

De Amerikaanse dollar verstevigde ten opzichte van zijn concurrenten dankzij de havikachtige toespraak van Jerome Powell voor de Bankcommissie van de Senaat. Powell zei dat de Federal Reserve klaar is om hoger te gaan, omdat een reeks economische datarapporten een krappe arbeidsmarkt laten zien in combinatie met hoge inflatiecijfers.

De economen van Blackrock suggereerden dat "we denken dat er een redelijke kans is dat de Federal Reserve de Fed Funds-rente naar 6% moet brengen en deze daar vervolgens voor een langere periode moet houden om de economie te vertragen en de inflatie terug te brengen tot bijna 2%."

Jerome Powell van de Fed: Meer renteverhogingen volgen waarschijnlijk

Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve zei dat de rente waarschijnlijk hoger zal stijgen dan de beleidsmakers van de centrale bank hadden verwacht. In zijn opmerkingen zei Powell: "De laatste economische gegevens zijn sterker binnengekomen dan verwacht, wat suggereert dat het uiteindelijke niveau van de rentetarieven waarschijnlijk hoger zal zijn dan eerder verwacht. Als de totaliteit van de gegevens zou aangeven dat een snellere verkrapping gerechtvaardigd is, zouden we bereid zijn om het tempo van renteverhogingen te verhogen."

Bank of Canada (BoC) beslist over rentetarieven

De raad van bestuur van de BoC komt woensdag bijeen om te beslissen over de rentetarieven. De referentierente bedraagt momenteel 4,5%. De meeste economen voorspellen dat de centrale bank van Canada haar verkrappingsplan voor het monetaire beleid zal pauzeren. Economen van de Bank of America (BoA) suggereerden dat de BoC de acties van de Fed met betrekking tot rentetarieven zou moeten volgen. "Canada heeft niet meer verhogingen nodig om de inflatie af te koelen, hoewel ze gedwongen kunnen worden om te verhogen als de kloof in de beleidsrente grote valutazwakte begint te veroorzaken", merkten ze op in een rapport.

De beleidsmakers van de BoC hadden de rente in januari verhoogd en opgemerkt dat de bank het effect van hogere rentetarieven op de economie van het land zou volgen. Statistieken hebben aangetoond dat de Canadese economie niet groeide in het laatste kwartaal van 2022, terwijl de totale inflatie van januari uitkwam op 5,9%. Dat is 0,4% lager dan het cijfer van december.

Zal het NFP-cijfer de Amerikaanse dollar doen wankelen?

Een van de belangrijkste data-releases uit de Verenigde Staten zijn de Nonfarm Payrolls cijfers die vrijdag worden gepubliceerd. Sommige marktanalisten suggereren dat het NFP-cijfer van februari op 210k zou kunnen uitkomen, ver verwijderd van het cijfer van 517k dat in de eerste maand van het jaar werd geregistreerd. Er moet echter worden opgemerkt dat er de afgelopen maanden verrassingen zijn geweest met betrekking tot de NFP-cijfers.

Het Bureau of Labour Statistics (BLS) zal naar verwachting ook het werkloosheidscijfer voor februari vrijgeven. Marktanalisten voorspellen dat het tarief onveranderd bleef op 3,4%.

China CPI inflatierapport

Het Nationaal Bureau voor de Statistiek (NBS) zal het totale inflatiecijfer voor februari bekendmaken. Marktanalisten verwachten dat de Chinese inflatie op jaarbasis uitkomt op 1,9%. Economen van Morgan Stanley vertelden verslaggevers dat "we geloven dat inflatie in 2023 geen grote zorg zal zijn voor China en dat het land de algehele prijzen stabiel zal houden binnen een redelijk bereik." Ze voegden er ook aan toe dat het economische herstel van China zou worden aangedreven door consumptie in plaats van infrastructuuruitgaven. Het doel van de Chinese overheid is om de inflatie op 3% te brengen.

Rentebesluit Bank of Japan (BoJ) vrijdag

De BoJ is de laatste centrale bank die deze week haar rentebesluit bekendmaakt. Economen verwachten geen veranderingen met betrekking tot de referentierente van de BoJ. Opgemerkt moet worden dat dit de laatste vergadering van de raad van bestuur zal zijn met Haruhiko Kuroda als gouverneur.

Hoewel sommige economen suggereerden dat het bestuur misschien de controle van de rentecurve (YCC) zou kunnen aanpassen, zeiden bronnen van Reuters dat "de BOJ waarschijnlijk zal wachten met het aanbrengen van grote veranderingen in YCC, gezien de onzekerheid over de vraag of de lonen voldoende zouden stijgen om de inflatie duurzaam rond zijn doelstelling van 2% te houden."

