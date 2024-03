Markten richten zich op Fed, BoE-rentebesluiten, Britse CPI daalt

Maart 20, 2024 13:05

De rentebesluiten van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en de Bank of England (BoE) onderscheiden zich van de massa belangrijke financiële updates voor de rest van deze week, aangezien traders en beleggers graag zullen zien hoe deze twee grote centrale banken van plan zijn hun monetaire beleid aan te passen.

De week begon met een knal toen de Bank of Japan (BoJ) voor het eerst na vele jaren haar kortetermijnrente verhoogde van -0,1% naar 0% tot 0,1%, waarmee een ommekeer in haar strategie werd gemarkeerd. Als gevolg van deze historische beslissing schommelt de Japanse yen rond het laagste punt in vier maanden ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Rentebesluit van de Federal Reserve

Het Fed-bestuur maakt woensdagmiddag zijn besluit over de rentetarieven bekend. Economen suggereren dat de Fed de leenkosten na haar bestuursvergadering niet zal verlagen, omdat ze waarschijnlijk zal wachten op meer concreet bewijs met betrekking tot het neerwaartse traject van de inflatie in het land.

De CME FedWatch Tool lijkt in lijn te zijn met de genoemde prognose, aangezien het 99% kans geeft dat de referentierente vandaag ongewijzigd blijft. In een gesprek met CBS News zeiden economen van het Commonwealth Financial Network dat "de Fed deze week veel zuurstof uit de kamer zal halen als ze hun vergadering in maart op woensdagmiddag afsluiten. Aan het begin van het jaar hebben we wat gemengde economische cijfers gezien. Het wordt interessant om te zien hoe de Fed daarop reageert, vooral in de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell na de vergadering."

Economen van Goldman Sachs zeiden dat ze drie verlagingen in 2024 voorspellen, een daling ten opzichte van de eerdere voorspelling van vier verlagingen dit jaar.

Rentebesluit van de Bank of England

Het Monetary Policy Committee (MPC) van de Bank of England zal naar verwachting donderdagmiddag haar rentebesluit bekendmaken. De zogenaamde "Super Thursday" zal waarschijnlijk geen significante veranderingen in het monetaire beleid bevatten, aangezien economen suggereren dat de BoE klaar is om de leenkosten op het huidige hoogste punt in 16 jaar te houden.

De marktanalisten van Nomura werden geciteerd door Yahoo Finance en zeiden dat "de marktprijzen voor de ECB, en in mindere mate de BoE, grotendeels zijn bepaald door de renteverwachtingen van de Fed. Marktdeelnemers denken dat andere centrale banken 'bang zijn om als eerste te gaan', maar wij denken dat de macro-economische cycli in de Verenigde Staten en Europa aan het ontkoppelen zijn, wat rechtvaardigt dat de ECB en de BoE het alleen doen en de rente onafhankelijk van de Fed verlagen."

Economen van Deutsche Bank merkten op: "Gezien de zwakkere groei, de zwakkere inflatie en de zwakkere loongegevens, denken we dat een 8-1 stemmentelling nu waarschijnlijker lijkt - met extern MPC-lid [Swati] Dhingra dat voor een renteverlaging stemt. Voorlopig houden we vast aan onze oproep van mei voor de eerste renteverlaging. Maar onze overtuigingsniveaus zijn gedaald, vooral omdat het MPC weinig signalen heeft gegeven over wanneer de renteverlagingen zouden kunnen beginnen."

Britse CPI-inflatie daalt in februari

De CPI-inflatie in het Verenigd Koninkrijk daalde in februari tot 3,4%, hoewel analisten hadden verwacht dat de inflatie zou uitkomen op 3,5%. Opgemerkt moet worden dat de Britse CPI in januari 4% bedroeg. Het cijfer van februari is het laagste sinds september 2021. Uit het rapport van het Office for National Statistics (ONS) bleek ook dat de kern-CPI (exclusief energie, tabak, alcohol en voedsel) daalde van 5,1% in januari tot 4,5%.

De Britse minister van Financiën, Jeremy Hunt, zei dat "dit de weg vrijmaakt voor betere economische omstandigheden, die verdere vooruitgang mogelijk kunnen maken in onze ambitie om de groei te stimuleren." Het Britse pond verloor woensdagochtend wat terrein ten opzichte van zijn concurrenten, omdat de lager dan verwachte CPI-inflatie de Bank of England (BoE) ertoe kan aanzetten te overwegen de leenkosten eerder dan verwacht te verlagen.

