Inflatie eurozone daalt, ECB overweegt balansafbouw

December 04, 2023 10:50

De Europese Centrale Bank (ECB) wordt ervan beschuldigd dat zij heeft gewacht met het nemen van maatregelen tegen de inflatiedruk die in het najaar van 2021 werd waargenomen. Het debat woedt nog steeds voort, aangezien sommige analisten suggereren dat snelle actie de stijging van de inflatie had kunnen beperken en had kunnen voorkomen dat de centrale bank van de eurozone de rentetarieven zo hoog had moeten opvoeren.

Terwijl de totale inflatie de afgelopen maanden is gedaald, blijft de kerninflatie op een hoger niveau. Hoewel de inflatie daalt, lijkt het de ECB er niet van te weerhouden te suggereren dat het monetaire beleid in de toekomst nog krapper zou kunnen worden.

ECB overweegt balansafbouw

De afgelopen dagen hebben de beleidsmakers van de ECB bekendgemaakt dat zij overwegen de balans van de centrale bank van de eurozone eerder dan verwacht af te bouwen. De balans van de ECB omvat een groot aantal obligaties die tijdens de laatste financiële crisis en de pandemieperiode zijn gekocht om geld te storten in de Europese markten die het moeilijk hadden.

Joachim Nagel, lid van de raad van bestuur van de ECB, zei dat de centrale bank van de eurozone haar balans moet afbouwen. Dit kan door veel obligaties te verkopen die daar een paar jaar zijn opgeslagen. Economen denken dat het verkleinen van de balans van de ECB het marktaanbod zou doen toenemen en de rente langer hoog zou houden, waardoor de eenheidsmunt sterker zou worden ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Christine Lagarde, het hoofd van de ECB, vertelde het Europees Parlement (EP) dat de bank zou kunnen praten over het eerder dan gepland stopzetten van de laatste van haar obligatieaankopen om de afbouw van de balans te versnellen. Sommige ECB-functionarissen hebben gezegd dat ze dit steunen omdat ze denken dat het kopen van obligaties bijdraagt aan de prijsdruk in het euroblok. Het is belangrijk om te weten dat de Federal Reserve en de Bank of England geen obligaties meer kopen.

Kwantitatieve verkrapping of normalisatie van de balans

Het verkopen van een aantal obligaties of het niet herbeleggen ervan zou leiden tot een overaanbod en een daling van hun prijzen, aangezien de bestaande vraag ze waarschijnlijk niet zou kunnen absorberen. Economen noemen dit proces "kwantitatieve verkrapping" en merken op dat het verkleinen van de balans hetzelfde effect kan hebben als het verhogen van de rentetarieven. Toen de Federal Reserve bijvoorbeeld in augustus 2023 besloot haar balans in te krimpen, zeiden sommige analisten dat een verlaging van $1 biljoen gelijk zou staan aan een verhoging van de leenkosten met 0,25%. De inkrimping van de balans van de ECB zou de euro kunnen versterken ten opzichte van de Amerikaanse dollar en het Britse pond.

CPI-inflatie eurozone daalt in november meer dan verwacht

De flash-CPI-inflatieramingen in Spanje en Frankrijk kwamen in november lager uit dan verwacht, terwijl de totale inflatie met 2,4% steeg en de verwachtingen van analisten overtrof.

Analisten van ING merkten op: "Ze wijzen op een groter dan verwachte daling van de huidige flashraming voor de eurozone. Voor de Europese Centrale Bank betekent dit dat 2024 een eerste renteverlaging zou kunnen brengen. Of dit zo vroeg zal zijn als de huidige marktprijzen blijft echter twijfelachtig. Een eerste renteverlaging is nu bijna volledig verdisconteerd voor april. In totaal wordt zo'n 110 basispunten aan verlagingen verdisconteerd voor het hele jaar."

Economen van Deutsche Bank Research benadrukten dat de inflatiecijfers een grotere daling lieten zien dan verwacht, inclusief de kerninflatie die ondanks de inspanningen van de ECB in de voorgaande maanden hardnekkig hoog was gebleven. In een gesprek met mediaverslaggevers zeiden ze dat "de inflatie in de eurozone de markten en voorspellers vandaag voor de derde maand op rij sterk neerwaarts heeft verrast. De inflatieflitsen van november bevestigden dat de prijsdruk snel daalt in alle componenten van het inflatiemandje. Deze afdruk bevestigt dat de binnenlandse inflatie in de eurozone veel sneller vertraagt dan verwacht door de prognoses van de ECB een paar maanden geleden."

Een rapport van Commerzbank was minder optimistisch over renteverlagingen in de eurozone. Analisten van de Duitse bank schreven: "In de eurozone is de inflatie in november met 0,5 procentpunt gedaald tot 2,4%, een veel sterkere daling dan verwacht. Vooral de sterke daling van de inflatie voor de dienstensector was verrassend. De kerninflatie daalde zelfs van 4,2% naar 3,6%. De prijsgegevens van vandaag zullen waarschijnlijk de speculatie aanwakkeren dat de ECB binnenkort haar belangrijkste rentetarief zal verlagen. Wij denken echter dat het te vroeg is om de overwinning op de inflatie uit te roepen, gezien de sterke stijging van de lonen."

Handelen in de euro en risicobeheer

Als beginnende trader heeft u misschien keer op keer de valutaparen euro naar Amerikaanse dollar (EUR/USD) en de euro naar het Britse pond (EUR/GBP) in het handelsnieuws gezien, aangezien ze tot de meest populaire valutacombinaties behoren.

Voordat u deze valutaparen aan uw portefeuille toevoegt, moet u echter altijd onthouden dat handelen risico's met zich meebrengt. Een slimme manier om uw gebrek aan kennis over trading als beginner tegen te gaan, is door het te gaan bestuderen. Als u op internet surft, vindt u mogelijk een grote hoeveelheid educatief materiaal van hoge kwaliteit dat u kunt lezen of bekijken, zoals artikelen, handleidingen, webinars of andere educatieve video's die zijn opgesteld door ervaren traders. Als deze materialen afkomstig zijn van een gereguleerde broker, zorgt u ervoor dat de informatie die u ontvangt aan de norm voldoet.

Als u aan uw handelstraject begint, moet u niet nalaten meer te leren over tools voor risicobeheer. Als ze op de juiste manier worden gebruikt, verminderen risicobeheertools het risico om geld te verliezen in het geval dat de markten zich tegen uw plannen keren. Dit betekent natuurlijk niet dat u uw handelsstrategie niet grondig moet bestuderen voordat u deze uitvoert, maar tools voor risicobeheer kunnen waardevolle troeven zijn bij het bouwen ervan. Leren hoe u risicobeheertools kunt gebruiken bij het handelen, zou een van de eerste doelen moeten zijn voor elke beginnende trader die voorbereid wil zijn op marktdalingen.

Interesseert handelen op macro-economisch nieuws u? Ontdek hoe deze aanpak werkt met onze gratis webinars. Ontmoet en communiceer met deskundige traders. Bekijk en leer van live handelssessies.

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.