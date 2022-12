Dalende VS inflatie ondersteund de EUR en Focus op data China

December 14, 2022 12:31

De dalende inflatie in de VS ondersteunde de EUR nadat de markten een zwakkere USD hadden ingeprijsd op basis van de verwachting dat de Fed op korte termijn de renteverhogingen zal versoepelen. Ondertussen vertoonde de Britse inflatie tekenen van afzwakking in november na het laatste resultaat van 10,7 procent, een daling van 11,1 procent in oktober.

In andere wereldwijde ontwikkelingen kijken we naar het Chinese industriële productierapport voor november, dat donderdag wordt verwacht. De marktconsensus voorziet een stijging op jaarbasis van 3,6 procent ten opzichte van het vorige niveau van 5 procent. China begon begin december zijn zero tolerance COVID-19-beleid te verlaten, dus de effecten zullen waarschijnlijk de komende paar industriële productierapporten zichtbaar zijn. Hoe snel zal China het tempo van de industriële productie opvoeren? Het antwoord zou het verschil kunnen betekenen tussen de wereldwijde groei en een wereldwijde vertraging volgend kwartaal.

De Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) is minder optimistisch over de groei in Azië en verlaagde onlangs haar economische groeiverwachting voor de regio van 4,3 procent naar 4,2 procent in 2022. De groeiverwachtingen van de ADB voor 2023 werden naar beneden bijgesteld van 4,9 procent naar 4,6 procent. De redenen achter de somberdere vooruitzichten zijn de wereldwijde monetaire verkrapping, de oorlog in Oekraïne en de aanhoudende COVID-19-druk in China.

Deze drie ernstige omstandigheden in de wereldeconomie lijken waarschijnlijk in het volgende kwartaal aan te houden, wat weegt op de groei in China en de bredere regio.

Van deze factoren is er ten minste één: de COVID-beperkingen van China die lijken te worden afgevoerd, en er kan worden gesteld dat de wereldwijde monetaire verkrapping geleidelijk zal afnemen in overeenstemming met de bemoedigende tekenen dat de inflatie afneemt. Wat de impact van de oorlog in Oekraïne op de energieprijzen betreft, dalen de kosten van ruwe olie op het moment van schrijven ook, grotendeels op basis van de verwachtingen van een wereldwijde vertraging. Aan de andere kant wordt de groei in Azië ondersteund door een stijging in de luchtvaart- en horecasector te midden van een post-COVID-opleving van zaken- en vrijetijdsreizen.

Donderdag komt er een update over de detailhandelsverkopen in 's werelds grootste economie, de Verenigde Staten. Onder druk van de hoge prijzen daalden de detailhandelsverkopen in november met min 0,1 procent, vergeleken met 1,3 procent in oktober. Op jaarbasis zullen de detailhandelsverkopen voor november 2022 naar verwachting dalen tot 7,9 procent tegen 8,3 procent voor dezelfde periode in 2021.

De cijfers over de detailhandelsverkopen voor het Verenigd Koninkrijk worden vrijdag verwacht en zullen naar verwachting zijn gedaald van 0,6 procent in oktober naar 0,3 procent in november. De jaarlijkse vergelijking lijkt troebeler dan de maandelijkse; de detailhandelsverkopen over november komen uit op min 5,6 procent, vergeleken met min 6,1 procent in dezelfde periode vorig jaar.

