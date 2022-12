Dalende prijzen ruwe olie en vrees voor slowdown in China

December 07, 2022 12:53

In het midden van een scherpe en plotselinge daling van de spotprijzen voor ruwe olie en de vrees voor een vertraging van China, kijken de markten uit naar belangrijke macro-economische gegevens die op korte termijn het verschil kunnen betekenen tussen wereldwijde groei en recessie.

De spotprijzen voor ruwe olie zijn gedaald van pieken van ongeveer 122 USD per vat in de zomer en gaan op het moment van schrijven richting 70 USD per vat. Wanneer rekening wordt gehouden met de oorlog in Oekraïne en de onzekerheid over de energievoorziening uit de regio, is dit een onverwachte wending van gebeurtenissen die de inspanningen van de wereldeconomie ondersteunen om weg te komen van de COVID-19-pandemie.

Op het niveau van het fundamentele aanbod daalden de Amerikaanse voorraden ruwe olie in de week eindigend op 25 november met 12,58 miljoen vaten. Later vandaag komen er nieuwe gegevens en de consensus ziet een daling van 3,305 miljoen vaten in de week eindigend op 2 december. Dit lijkt te wijzen op een gezonde vraag en beschikbaar aanbod. Bereiken we het punt waarop vraag en aanbod een evenwicht bereiken na driekwart volatiliteit op de energiemarkten?

China versoepelt COVID-19-beperkingen

Veel hangt af van 's werelds op een na grootste economie, China. Na bijna drie jaar COVID-nultolerantie bleek dat de Chinese regering vandaag de beperkingen heeft versoepeld en de vereiste voor mensen om negatieve tests te tonen om binnen het land te reizen, heeft laten vallen. Lokale productie zal alleen worden vergrendeld als het gebied een hoog risico vormt, wat betekent dat de industriële productiviteit op korte tot middellange termijn waarschijnlijk zal stijgen.

Verbeterde industriële productie in China zal de groeiverwachtingen ondersteunen en kan ook de inflatie in het land beïnvloeden. We krijgen donderdag inzicht wanneer China's inflatiecijfer voor november wordt vrijgegeven. Eerder op het niveau van 2,1 procent, ziet de consensus de laatste resultaten op het niveau van 1,6 procent op jaarbasis. In tegenstelling tot de Amerikaanse economie raakte de Chinese economie niet oververhit in de nasleep van de pandemie vanwege lockdownmaatregelen in belangrijke industriële regio's, wat betekent dat de inflatie nog steeds relatief laag is. Aan de andere kant is er een berg te beklimmen voordat China terugkeert naar zijn gebruikelijke groeicijfers.

China's Producer Price Index gegevens zijn een andere belangrijke release om donderdag in de gaten te houden. De PPI voor november staat dit jaar op het niveau van min 1,4 procent ten opzichte van het vorige niveau van min 1,3 procent op jaarbasis. Vergelijk dit met de Amerikaanse PPI-verwachtingen op jaarbasis die vrijdag uitkomen. Met een niveau van 7,2 procent in november van dit jaar en eerder op het niveau van 8 procent in 2021, had de energie-inflatie zeker en vast een invloed op de producentenprijzen in de Verenigde Staten.

Kortom, er is meer onzekerheid over de wereldwijde groei in het verschiet en contrasterende prestaties tussen 's werelds twee grootste economieën. Deze visie wordt onderstreept door het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat onlangs zei dat er een wereldwijde vertraging aan de gang is. Het IMF verlaagde onlangs zijn wereldwijde groeiverwachting voor 2022 met 0,4 procent naar 3,2 procent en met 0,9 procent naar 2,7 procent in 2023.

"Hoewel deze basislijn onderhevig is aan uitzonderlijke onzekerheid, worden de risico's zwaar naar beneden gewogen en nemen de recessiezorgen toe." - IMF Herfst 2022 MENA Regionale Economische Vooruitzichten.

