China's fabrieksactiviteit bereikt 11-jaars hoogtepunt in februari

Maart 01, 2023 14:21

De meeste Aziatisch-Pacifische markten stegen vandaag omdat beleggers en traders een hele reeks positieve economische gegevens kregen. Het Chinese Nationale Bureau voor de Statistiek (NBS) kondigde aan dat zijn PMI voor de verwerkende industrie in februari is gestegen tot 52,6, het hoogste niveau in de afgelopen elf jaar. Uit een rapport van het Australian Bureau of Statistics (ABS) bleek dat het bbp van het land in het laatste kwartaal van 2022 met 0,5% groeide, op kwartaalbasis.

ISM Manufacturing and Services PMI's in de VS

De ISM zal in februari gegevens publiceren over de PMI's voor Amerikaanse productie (01.03) en services (03.03). Sommige marktanalisten merken op dat deze nieuwe reeksen gegevens licht kunnen werpen op hoe de Amerikaanse economie in de tweede maand van 2023 heeft gepresteerd.

Volgens de prognoses zal de Manufacturing PMI naar verwachting uitkomen op 48,0, terwijl de Services PMI waarschijnlijk op 54,5 zal uitkomen. De voorzitter van de Manufacturing Business Survey Committee van de ISM merkte in een rapport op dat "er duidelijk bewijs is van een afzwakking van de vraag. We wisten dat de eerste helft (van 2023) een beetje een strijd zou worden, en we weten niet of we de bodem al hebben bereikt."

Japans Tokyo CPI-rapport

Het Japanse Bureau voor de Statistiek publiceert donderdag zijn CPI-rapport over februari in Tokio. De Tokyo CPI meet de verandering in de prijs van goederen en diensten die door consumenten in de hoofdstad van Japan worden gekocht. Economen verwachten dat de Tokyo CPI in februari uitkomt op 4,1%, op jaarbasis. De jaarlijkse CPI van Tokio was in januari op 4,4% geland, in lijn met de verwachtingen van analisten.

Commerzbank: Amerikaanse inflatie te hoog

Een rapport van Commerzbank suggereert dat de hoop op een snelle verdere daling van de Amerikaanse inflatie niet is uitgekomen. De analisten van de bank schreven dat "onze beoordeling van verschillende kernmaatregelen suggereert dat de inflatietrend waarschijnlijk nog steeds boven de 4% ligt, ver boven de doelstelling van de Fed van 2%. De Fed zal hopen dat de effecten van renteverhogingen nog niet zichtbaar zijn vanwege de gebruikelijke vertragingen in hun impact. Gebeurt dat niet, dan heeft de Fed de vraag duidelijk niet voldoende afgekoeld. Aanzienlijk meer renteverhogingen dan eerder verwacht (onze prognose: drie verdere verhogingen in juni van elk 25 basispunten tot 5,50% voor de bovenkant van de doelstellingsrange) zouden dan waarschijnlijk zijn."

Zwitserland: Geen recessie in 2023?

Het Zwitserse staatssecretariaat voor economische zaken (SECO) kondigde nul economische groei aan in het laatste kwartaal van 2022, verwijzend naar de uitdagende internationale situatie die de export en de productiesector trof. Het rapport gepubliceerd door SECO zei dat "terwijl de minder conjunctuurgevoelige chemische en farmaceutische industrie verdere groei registreerde.... de andere industriële sectoren krompen."

In een reactie op de toestand van de Zwitserse economie zei het hoofd van het directoraat economisch beleid van SECO dat "ik vanuit het huidige perspectief geen recessie zou verwachten." De regering, die eerder voorspelde dat de Zwitserse economie in 2023 met 1,0% en in 2024 met 1,6% zou groeien, is gepland om haar bijgewerkte voorspelling voor dit jaar op 16 maart vrij te geven.

