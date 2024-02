China CPI-rapport: meer deflatie op komst?

Februari 07, 2024 14:02

Het Chinese CPI-inflatierapport voor de maand januari is de publicatie van financiële gegevens die zich de rest van deze week onderscheidt. Hoewel de Chinese autoriteiten van tijd tot tijd lijken in te grijpen om de aandelenmarkten van het land te ondersteunen, zullen economen het rapport onder de loep nemen omdat de economie van het land in een deflatoire spiraal is beland.

China CPI januari 2024

Het Nationaal Bureau voor de Statistiek (NBS) publiceert donderdag zijn inflatierapport over januari. Marktanalisten suggereren dat de CPI-inflatie in de eerste maand van het jaar met 0,5% op jaarbasis is gedaald.

Chinese beleidsmakers beloofden de fiscale en monetaire steun te versterken om de economie te stimuleren, die worstelt met een vastgoedcrisis, hoge jeugdwerkloosheid en een dalend consumentenvertrouwen. De Chinese aandelenmarkt handelt in de buurt van meerjarige dieptepunten, terwijl de financiële autoriteiten lijken in te grijpen om de yuan ten opzichte van de Amerikaanse dollar te versterken. Zoals economen de afgelopen maand verschillende keren hebben gesuggereerd.

Schnabel van de ECB: geduld is de sleutel voor ECB-tarieven

Isabel Schnabel, lid van de raad van bestuur van de ECB, vertelde verslaggevers van de Financial Times dat de raad van bestuur voorzichtig moet zijn met eventuele beleidsaanpassingen, waarbij de nadruk wordt gelegd op geduld dat het risico van een mogelijke opflakkering van de inflatie zou kunnen verminderen. In haar opmerkingen zei ze dat de ECB aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt op het gebied van inflatie, maar nog steeds niet haar gestelde doel heeft bereikt.

Schnabel, die wordt beschouwd als een van de "haviken" van de ECB, benadrukte dat er in de dienstensector hardnekkige inflatiecijfers zijn opgetekend, terwijl de arbeidsmarkt van de eurozone ondanks de verkrapping van het monetaire beleid behoorlijk veerkrachtig is geweest. In een reactie op de economische prognoses zei ze dat ze een versoepeling van de financiële voorwaarden heeft waargenomen nu de markten agressief renteverlagingen hebben ingeprijsd.

Reuters-peiling voorspelt zwak herstel van valuta's van opkomende markten

De meerderheid van de door Reuters ondervraagde economen voorspelt dat "bijna alle valuta's van opkomende markten naar verwachting de verliezen van het jaar tot nu toe nauwelijks zullen goedmaken over zes maanden". Terwijl de meeste valuta's van opkomende markten vorig jaar met winst eindigden, is de Amerikaanse dollar opnieuw sterker geworden als gevolg van de terugval in de verwachtingen voor renteverlagingen.

Valutastrategen van Société Générale vertelden verslaggevers van Reuters dat "de rally die we hadden verwacht, vooral uit valuta's en koersen, al is gerealiseerd. Valuta's van opkomende markten zijn relatief redelijk geprijsd... En we verwachten niet dat ze veel zullen waarderen. De renteverlagingen van de Fed zijn al goed geprijsd en de gevolgen van het Amerikaanse exceptionalisme ontvouwen zich nog steeds en dat zal positieve implicaties hebben voor de dollar index en negatieve implicaties voor EM-valuta's."

Commerzbank-analisten benadrukken de sterkte van de Amerikaanse dollar op dit moment

Economen van Commerzbank schreven in een rapport dat de euro weinig te bieden heeft ten opzichte van de Amerikaanse dollar, aangezien de Amerikaanse munt zijn winst van de afgelopen weken consolideert. Ze suggereren echter dat de stijging van de dollar mogelijk dicht bij een piek is gekomen.

In hun notitie vermelden ze dat "de vraag is wanneer de dollar zonder stoom komt te zitten? Het zal waarschijnlijk niet lang meer duren voordat er een bodem wordt gevormd. Eén ding is ook duidelijk: de maandelijkse inflatiemutaties bevinden zich al enkele maanden op een niveau dat in overeenstemming is met de doelstelling van 2%. Het zou dus niet al te veel maanden van goede cijfers moeten duren voordat de Fed de rente begint te verlagen, hoe voorzichtig functionarissen op dit moment ook klinken. Dit betekent niet dat we in de nabije toekomst aanzienlijk hogere EUR/USD-niveaus zullen zien."

