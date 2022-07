Centrale Bank plant bezuinigingen voor Q3

Juli 02, 2022 14:44

Onder leiding van de Federal Reserve zijn de grote centrale banken klaar voor meer monetaire verkrapping in het derde kwartaal.

Valutahandelaren moeten mogelijk tegen het einde van juli nog een renteverhoging van 0,75 procent in de Verenigde Staten inprijzen. Ondertussen zal de ECB waarschijnlijk voor het eerst in 11 jaar haar belangrijkste rentetarief verhogen van onder nul. De EUR kan worden ondersteund als dit gebeurt, na het verliezen van aanzienlijk terrein in het tweede kwartaal tegen een sterke USD.

De nieuwe havikachtige retoriek van de ECB betekent geen convergentie met het monetaire beleid van de Federal Reserve, omdat de centrale bank enkele maanden achterloopt op de Verenigde Staten in haar reactie op inflatie. Bovendien heeft de ECB een andere aanpak en is ze van plan om obligaties te blijven kopen van de kleinere en kwetsbaardere zuidelijke economieën zoals Griekenland, die de achilleshiel bleken te zijn tijdens de staatsschuldencrisis in Europa tussen 2010 en 2012.

ECB-president Christine Lagarde plant een ander plan om de spreads op obligaties te beperken om een nieuwe rampzalige ronde van bezuinigingen op staatsschulden te voorkomen, maar heeft tot nu toe niet meer informatie bekendgemaakt over hoe het zou werken.

Andere marktthema's op de korte rentehorizon zijn de aanhoudende dovish-houding van Japan en de impact van een sterke USD op valuta's van opkomende markten.

Na bijna twee decennia deflatie te hebben bestreden, lijkt de Bank of Japan de relatief gematigde groei van de inflatie te hebben verwelkomd, maar kan ze een oogje dichtknijpen voor de risico's. Het is waar dat negatieve rentetarieven de yen zwak houden en waarschijnlijk het concurrentievermogen van de Japanse export vergroten. Maar het is ook een feit dat de kosten van levensonderhoud van het land stijgen en van invloed zijn op de consumentenbestedingen, een belangrijke maatstaf voor economische groei.

De MSCI-index voor opkomende markten ging omlaag nadat de Federal Reserve in maart zijn renteverwachting begon te verhogen. De index, die een mandje aandelen uit opkomende markten ten opzichte van de USD dekt, blijft volatiliteit vertonen. Sinds april heeft de MSCI EM-valutabenchmark ook een brede neerwaartse trend en volatiliteit gevolgd.

Samenvattend lijken de belangrijkste aanjagers van de Forex- en aandelenmarkten waarschijnlijk door te gaan in het derde kwartaal: monetaire verkrapping, monetaire divergentie tussen de Federal Reserve en de Bank of Japan, en een sterkere USD die de valuta's van opkomende markten onder druk zet.

