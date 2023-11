Canada CPI-inflatie zal waarschijnlijk dalen in oktober

November 21, 2023 16:30

De kalender van deze week is licht in termen van gegevenspublicaties, aangezien de Verenigde Staten zich voorbereiden om Thanksgiving Day op donderdag te vieren. Later vandaag zullen de Bank of Canada (BoC) en Statistics Canada hun CPI-inflatierapporten voor oktober publiceren.

De People's Bank of China (PBoC) hield de leenkosten ongewijzigd, omdat zij zich naar verwachting zou concentreren op de impact van haar monetaire stimuleringsmaatregelen op de economie, terwijl de yuan zwakker wordt.

BoC en Statistics Canada publiceren CPI-rapporten

Economen suggereren dat de CPI-inflatie in Canada in oktober op jaarbasis is gedaald tot 3,2%, waarmee een nieuwe daling wordt opgetekend die de inflatie dichter bij de doelstelling van de BoC zou brengen. Opgemerkt moet worden dat de totale inflatie in september 3,8% bedroeg.

Analisten merken op dat als de prognose zou worden bevestigd, dit positief nieuws zou zijn voor de raad van bestuur van de BoC, die wil dat de inflatie duurzaam daalt. De Canadese centrale bank heeft de rentetarieven tijdens haar laatste twee bestuursvergaderingen ongewijzigd gelaten en is daarmee een van de eerste grote banken die een pauze inlassen in de verkrapping van het monetaire beleid.

PBoC houdt rentetarieven on hold

De Chinese centrale bank kondigde gisterochtend haar besluit aan om de rente ongewijzigd te laten. De beslissing was in lijn met de marktverwachtingen. Economen suggereren dat de PBoC deze beslissing heeft genomen omdat de dalende yuan geen verdere versoepeling van het monetaire beleid kon ondersteunen, terwijl beleidsmakers het effect van een krachtig stimuleringspakket op de economie zouden willen onderzoeken.

Na de aankondiging merkten de analisten van Bloomberg op dat "het besluit van de Chinese commerciële kredietverstrekkers om hun prime rates maandag stabiel te houden bijna een uitgemaakte zaak was nadat de People's Bank of China vorige week de rente had gehandhaafd. De vraag is, wat is de volgende stap? We verwachten een verdere versoepeling, maar met maatregelen die meer gericht zijn op het stimuleren van de kredietgroei dan op het verlagen van de financieringskosten."

Bundesbank: Krimpt Duitse economie in Q4?

Een enquête van de Bundesbank, de centrale bank van Duitsland, leidde tot meer zorgen over de economische toestand van het land. Economen die voor de Duitse instelling werken, suggereerden dat "de economische output in het vierde kwartaal van 2023 waarschijnlijk opnieuw licht zal dalen", en voegden eraan toe dat "de Duitse economie slechts moeizaam zal herstellen van de periode van zwakte die sinds het uitbreken van de oorlog tegen Oekraïne heeft aangehouden".

Het rapport vermeldde dat er tekenen van lichte verbetering zijn waargenomen die het tij na het begin van het nieuwe jaar zouden kunnen keren. In een commentaar op de wereldwijde economische activiteit merkten de analisten van de Bundesbank echter op dat er geen aanwijzingen zijn voor een duurzame verbetering van de wereldwijde industriële groei.

Commerzbank: olieprijzen waarschijnlijk terug naar $85 in Q1 2024

Aangezien de olieprijzen de afgelopen weken zijn gedaald, suggereren de analisten van Commerzbank dat ze in het eerste kwartaal van 2024 rond de $85 per vat zouden kunnen schommelen.

In een reactie op updates van de oliemarkt schreven ze: "Aangezien Saoedi-Arabië waarschijnlijk zijn vrijwillige productieverlaging na het einde van het jaar zal handhaven, staat er begin volgend jaar slechts een bescheiden aanbodoverschot op de kaarten voor de oliemarkt. Voor de tweede helft van 2024 ligt er zelfs een aanbodtekort in het verschiet als gevolg van de stijgende vraag, waardoor Saoedi-Arabië de productieverlaging zou kunnen terugdraaien. Over het algemeen wordt verwacht dat de prijs van Brent Crude zich zal herstellen tot $85 per vat in het eerste kwartaal van 2024 en verder zal stijgen tot $90 per vat tegen het einde van 2024."

Interesseert handelen op macro-economisch nieuws u? Ontdek hoe deze aanpak werkt met onze gratis webinars. Ontmoet en communiceer met deskundige traders. Bekijk en leer van live handelssessies.

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.