Britse inflatie blijft onveranderd in september, ogen op Powell speech

Oktober 18, 2023 13:55

De Britse CPI-inflatie bleef in september onveranderd op 6,7% op jaarbasis, volgens gegevens gepubliceerd door het Office for National Statistics (ONS). De inflatie in het Verenigd Koninkrijk is nog steeds de hoogste van de G7-landengroep.

In een reactie op het rapport zei de Britse kanselier dat "de inflatie zelden in een rechte lijn valt, maar als we ons aan ons plan houden, verwachten we nog steeds dat het dit jaar zal blijven dalen." Het Britse pond steeg licht ten opzichte van de Amerikaanse dollar na de publicatie van het rapport.

In ander nieuws groeide de Chinese economie in het derde kwartaal met 1,3%, waarmee de verwachtingen van economen werden overtroffen. Economen die met Reuters spraken, suggereerden dat de economie dit jaar met 5% zou kunnen groeien, in lijn met de groeidoelstelling van de overheid.

In Canada daalde de consumentenprijsinflatie in september naar 3,8% op jaarbasis, onder de verwachting van analisten van 4%.

Fed's Powell houdt toespraak in New York

Het hoofd van de Federal Reserve, Jerome Powell, zal donderdag een toespraak houden op het Economic Forum van New York. De opmerkingen van Powell over de Amerikaanse economie kunnen aanwijzingen geven over het aanstaande monetaire beleidsbesluit van het Fed-bestuur op 1 november.

Economen van ANZ suggereerden dat het Federal Open Market Committee (FOMC) in het derde kwartaal van 2024 zou kunnen beginnen met het verlagen van de rente. In hun rapport merkten ze op: "Tegen die tijd verwachten we dat de kerninflatie op een duurzaam pad naar de doelstelling zal zijn en dat er geen reden zou zijn voor het FOMC om de economie te knijpen met hogere reële rentes."

China PBoC Rentebesluit

Vrijdag maakt de PBoC zijn rentebesluit bekend. De Chinese economie lijkt het moeilijk te hebben sinds het begin van het jaar toen de regering besloot de Covid-19-beperkingen op te heffen. Economen suggereren dat de Chinese centrale bank de leenkosten deze keer niet zal verhogen.

Tijdens een toespraak op de laatste vergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zei de gouverneur van de PBoC dat de centrale bank voortdurende steun zou bieden om de opleving van het economische momentum te stimuleren en de binnenlandse vraag te stimuleren. Hij zei ook dat "positieve factoren in de economische werking van China zich opstapelen en dat de lichtpuntjes zijn toegenomen en naar verwachting zullen verbeteren."

Britse detailhandelsverkopen in september

Het retail sales rapport van september zal de laatste reeks Britse gegevens zijn die door het Office for National Statistics (ONS) wordt vrijgegeven. Marktanalisten verwachten dat de detailhandelsverkopen op jaarbasis vlak zijn gebleven, terwijl ze op maandbasis een daling van 0,1% verwachten.

Een rapport van het British Retail Consortium (BRC) dat vorige week werd vrijgegeven, zei dat de detailhandelsverkopen in september vertraagden omdat de hoge kosten van levensonderhoud blijven wegen op de budgetten van consumenten. Uit de BRC-enquête bleek dat de detailhandelsverkopen op maandbasis met 2,7% stegen, terwijl in augustus de groei op 4,1% was uitgekomen. KPMG-experts merkten op dat "consumenten op zoek zullen blijven naar goede deals, waarbij prijsbepalende aankoopbeslissingen worden genomen. Dit is waarschijnlijk een van de belangrijkste gouden kwartalen die we in jaren hebben gezien, omdat het voor sommigen in de sector hun toekomst zou kunnen bepalen."

