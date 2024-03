Het Britse BBP stijgt in januari, de US CPI-inflatie blijft hoog

Maart 13, 2024

De Britse economie lijkt terug te keren naar het pad van groei, aangezien uit een rapport van het Office for National Statistics (ONS) bleek dat deze in januari is gegroeid.

In de Verenigde Staten was het CPI-inflatiecijfer van februari hoger dan verwacht, wat het verhaal van de beleidsmakers van de Fed ondersteunt dat ze sterke aanwijzingen moeten zien dat de economie vertraagt voordat ze verder gaan met renteverlagingen.

Het BBP van het Verenigd Koninkrijk groeit in januari

Uit een rapport van de ONS bleek dat de Britse economie in januari met 0,2% groeide, gestimuleerd door de dienstensector en de bouwsector. Het bbp-groeicijfer was in lijn met de verwachtingen van analisten.

De economen van Barclay vertelden CNBC-verslaggevers dat de BBP-cijfers "geen enorm positief beeld zijn, maar het ligt voor op waar we eind vorig jaar waren. Industrie en productie zijn de laatste paar uitgaven zwak geweest, daar zou je uiteindelijk wat opleving van verwachten. Dit is goed om te zien, maar we zullen het op een langere basis moeten bekijken om te weten dat het iets duurzaams is."

In een reactie op de Britse bbp-cijfers merkten economen van ING op dat "we de bbp-cijfers van één maand daarom niet moeten overschatten, maar we denken dat het in overeenstemming is met het geleidelijke herstel van de bedrijvigheid dat we de komende maanden verwachten. Wij denken dat de daling van het totale bbp in het vierde kwartaal, dat het tweede opeenvolgende kwartaal van negatieve groei en dus een technische recessie markeerde, zich in het eerste kwartaal van 2024 waarschijnlijk niet zal herhalen."

Amerikaanse CPI stijgt in februari

De Amerikaanse consumentenprijsindex, een maatstaf voor de kosten van goederen en diensten, steeg met 0,4% op maandbasis en met 3,2% op jaarbasis, volgens het Bureau of Labor Statistics van het Labour Department. De totale inflatie op jaarbasis overtrof de verwachtingen, waardoor analisten dachten dat de Federal Reserve de renteverlaging zou kunnen uitstellen.

De Amerikaanse dollar steeg ten opzichte van zijn concurrenten direct na de aankondiging van de inflatiecijfers. De analisten van Commerzbank zeiden dat "de daling van de inflatie in de VS tot stilstand komt. In februari stegen de consumentenprijzen met een sterke 0,4% ten opzichte van de voorgaande maand, zowel in totaal als exclusief energie en voedsel. Vooral de prijzen voor diensten stegen als gevolg van de stijgende loonkosten. De hoge inflatie in januari was dan ook geen uitschieter. De gegevens ondersteunen onze mening dat de markt het potentieel voor renteverlagingen door de Federal Reserve overschat."

ECB-bestuursleden praten over rentetarieven

De beleidsmaker van de Europese Centrale Bank (ECB), François Villeroy de Galhau, zei dat de centrale bank de strijd tegen de inflatie aan het winnen is, maar op dat vlak waakzaam blijft. Wat de renteverlagingen betreft, zei hij dat "de consequenties die wij bij de Europese Centrale Bank moeten trekken, waarschijnlijk zijn om de rente in het voorjaar te verlagen en ik herinner u eraan dat dit in Frankrijk en Europa een seizoen is dat duurt van april tot 21 juni."

ECB-bestuurslid Peter Kazimir suggereerde dat de besprekingen over een renteverlaging zouden moeten beginnen, maar benadrukte dat de raad van bestuur meer harde bewijzen nodig heeft over de inflatievooruitzichten. Kazimir merkte op dat de ECB tot juni moet wachten om de rente aan te passen en voegde eraan toe dat het niet slim of voordelig zou zijn om de stap te overhaasten.

OPEC: Sterke groei van de wereldwijde vraag naar olie in 2024 en 2025

De OPEC hield vast aan haar prognose voor een relatief sterke groei van de wereldwijde vraag naar olie in 2024 en 2025, volgens haar laatste rapport dat op 12 maart werd gepubliceerd. "Hoewel sommige neerwaartse risico's aanhouden, zou een voortzetting van het verwachte momentum vanaf het begin van het jaar kunnen resulteren in extra opwaarts potentieel voor de wereldwijde economische groei in 2024. De groeitrajecten voor 2024 en 2025 van India, China en de Verenigde Staten zouden de huidige verwachtingen kunnen overtreffen", aldus het OPEC-rapport.

