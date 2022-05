Een week van beslissingen van centrale banken daagt het marktsentiment uit

Mei 03, 2022

Een week van beleidsbeslissingen van centrale banken daagt het marktsentiment uit nu de Reserve Bank of Australia (RBA), de Federal Reserve en de Bank of England (BoE) rentebesluiten en monetaire beleidsverklaringen vrijgeven.

AUD traders prijzen vandaag een renteverhoging van de RBA in. Verwacht werd dat de centrale bank zijn key guidance zou verhogen van 0,1 procent naar 0,25 procent na het laten vallen van de dovish-houding die werd ingenomen tijdens de COVID-19-pandemie. De renteverhoging was met 0,35 procent hoger dan verwacht. De inflatie in Australië bereikte in het eerste kwartaal een 20-jarig hoogtepunt van 5,1 procent en terwijl de haviken van de RBA momenteel lager vliegen dan de Federal Reserve; zullen de monetaire beleidsmakers waarschijnlijk tot het einde van het jaar de renteverwachtingen verhogen.

De vergadering van de Federal Reserve is gepland voor vandaag en morgen, 4 mei, te midden van de kracht van de USD. Na de teleurstellende bbp-resultaten over het eerste kwartaal van vorige week, wordt de Amerikaanse centrale bank geconfronteerd met een grotere kans op stagflatie die op de Amerikaanse economie weegt. De Federal Reserve zal naar verwachting zijn belangrijkste renteverwachting met ten minste 0,5 procent verhogen om de inflatie te temperen en de USD kan bewegen, afhankelijk van hoe traders reageren op de signalen van de centrale bank. Net als de RBA zal de Federal Reserve naar verwachting het monetaire beleid blijven verkrappen en mogelijk al deze maand beginnen met de verkoop van zijn posities in staatstobligaties.

De Bank of England zal op donderdag 5 mei ook zijn belangrijkste renteverwachting verhogen, met een mogelijke impact op het GBP. Traders zijn zich er al van bewust dat de BoE op een hawkish traject zit en dat het Verenig Koninkrijk te maken heeft met tegenwind van inflatie, dus een deel van de impact van het besluit van de centrale bank kan al worden weerspiegeld in de waarde van het GBP. Toch is het marktsentiment gevoelig voor signalen van centrale banken en houden valutahandelaren de monetaire beleidsverklaringen van de BoE scherp in de gaten.

Beleggingsnieuws

In het nieuws over de grondstoffenhandel heeft het conflict in Oekraïne de spotprijzen van ruwe olie sinds februari hoog gehouden, waardoor inflatoire branden zijn ontstaan. De vooruitzichten voor vredesbesprekingen lijken steeds onzekerder, wat betekent dat de inflatietrends als gevolg van de hoge prijzen van ruwe olie tot ver in het tweede kwartaal zullen aanhouden.

Aandelenbeleggers hebben een drukke dag voor de boeg met winstrapporten over het eerste kwartaal van farmaceutische gigant Pfizer te midden van aanhoudende volatiliteit op de wereldwijde aandelenmarkten. Large caps S&P Global Inc en Airbnb maken vandaag ook Q1-resultaten bekend.

