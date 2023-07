Beleidsmakers van de Fed en beleggers wachten op het NFP-rapport

Juli 05, 2023 14:57

Het Nonfarm Payrolls-rapport van juni, dat vrijdag wordt vrijgegeven, is een van de belangrijkste gegevenspublicaties deze week. De NFP-cijfers zullen laten zien hoe krap de arbeidsmarkt is, terwijl opgemerkt moet worden dat ze, vooral in de laatste paar maanden, de verwachtingen hebben overtroffen. Het NFP-rapport wordt door analisten onder de loep genomen, omdat het door de Federal Reserve (Fed) in aanmerking wordt genomen bij het plannen van het monetaire beleid.

In afwachting van de NFP-gegevens krijgen analisten de gelegenheid om de notulen van het Federal Open Market Committee (FOMC) te bekijken, op zoek naar aanwijzingen over de volgende stappen van de Fed.

In Europa bleek uit een rapport van S&P Global en de Hamburg Commercial Bank (HCOB) dat de Service PMI van het euroblok in juni uitkwam op 52,0, iets lager dan het voorlopige cijfer van 52,4 en een dieptepunt van 5 maanden bereikte. Uit hetzelfde rapport bleek dat de herziene samengestelde PMI van het blok uitkwam op 49,9.

Dalen de Amerikaanse Nonfarm Payroll cijfers in juni?

Het Amerikaanse Bureau of Labour Statistics (BLS) publiceert vrijdag zijn Nonfarm Payrolls-rapport van juni. Economen voorspellen een daling van de NFP-cijfers naar 223.000 van 339.000 in mei. De publicatie van de gegevens van vrijdag, samen met het volgende inflatierapport, zal wegen op het besluit van de Fed om de rente op de volgende vergadering al dan niet te verhogen.

Analisten van Wells Fargo suggereren dat het cijfer 245.000 kan bereiken. "We verwachten dat de groei van de niet-agrarische lonen in juni zal matigen. De vraag naar werknemers blijft afnemen, met initiële werkloosheidsclaims die tussen de enquêteweken stijgen en het vierweekse gemiddelde dat het afgelopen jaar met bijna 20% is gestegen. Ondertussen bleven de vacatures in juni dalen," merken ze op in hun rapport en voegen eraan toe dat "afkoeling op de arbeidsmarkt eerder incrementeel dan abrupt blijft."

Detailhandelsverkopen van Eurozone in mei

Eurostat komt donderdag met cijfers over de detailhandelsverkopen in de eurozone over mei. Marktanalisten stellen dat de detailhandelsverkopen op jaarbasis met 2,7% zijn gedaald. Als de prognose zou worden bevestigd, zou dit de tweede maand op rij zijn dat de retail sales in het euroblok zijn gedaald. De eurozone wordt gekweld door hoge inflatiecijfers en stijgende rentes die de kosten van levensonderhoud hebben verhoogd. Hierdoor zijn consumenten genoodzaakt hun budgetbesteding aan te passen.

Chinese dienstenactiviteit vertraagt in juni

De inkoopmanagersindex voor diensten (PMI) van Caixin/S&P Global daalde van 57,1 in mei naar 53,9 in juni, de laagste stand in de afgelopen vijf maanden. Een cijfer boven de 50-puntengrens laat expansie zien, terwijl een cijfer onder de 50 de krimp van de activiteit weerspiegelt.

Economen van Caixin Insight Group zeiden dat "de werkgelegenheid kromp, de deflatoire druk toenam en het optimisme in de productiesector afnam. Ondertussen zette de dienstensector een post-COVID-opleving voort, maar het herstel verloor stoom."

