Wat zal het BBP-rapport van de VS en het VK laten zien?

Juni 28, 2023 14:36

De Amerikaanse en Britse bbp-rapporten zullen de rest van deze week in het teken staan van het financiële nieuws. Dergelijke rapporten worden door beleidsmakers van centrale banken in overweging genomen als het gaat om het aanpassen van hun monetaire beleid.

Philip Lane, hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank (ECB), zei dat "we een aanhoudende periode zullen hebben waarin de rente restrictief moet blijven om ervoor te zorgen dat we geen nieuwe schok krijgen die ons wegneemt van 2% en dat duurzaamheid van restrictiviteit erg belangrijk is." In een reactie op de mogelijkheid van renteverlagingen merkte Lane op dat hij geen snelle renteverlagingen voor de komende jaren voorspelt.

Amerikaanse BBP-rapport van Q1 2023

De Amerikaanse economie zal in het eerste kwartaal van het jaar naar verwachting een groei van 1,3% op jaarbasis laten zien volgens de prognoses van marktanalisten. Terwijl economen wachten op het rapport van het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis (BEA) om het cijfer donderdag te bevestigen, heeft de Amerikaanse economie moeite om zijn weg te vinden, beïnvloed door factoren zoals stijgende rentetarieven, inflatie en een vrij sterke arbeidsmarkt.

Analisten van HSBC schreven in een rapport dat "de VS in het vierde kwartaal een neergang zullen ingaan, gevolgd door een "jaar van krimp en een Europese recessie in 2024."

BofA-analisten daarentegen lijken de veerkracht van de economie te erkennen, waardoor ze anticiperen op aanzienlijke opwaartse herzieningen van het Amerikaanse bbp. De derde raming van het bbp in het tweede kwartaal zal naar verwachting aanzienlijk hoger worden bijgesteld tot 1,8% op kwartaalbasis voor seizoensinvloeden gecorrigeerde jaarcijfers, aangedreven door de uitgaven voor woning- en utiliteitsbouw, zoals zij in een rapport suggereren.

Britse BBP-rapport van Q1 2023

Het Office for National Statistics (ONS) publiceert zijn bbp-rapport over het eerste kwartaal van 2023. Marktanalisten suggereren dat de Britse economie op kwartaalbasis met 0,1% is gegroeid. Economen rekenen op een groei van 0,2 procent op jaarbasis.

Wells Fargo-analisten schreven in een rapport: "Nu de Bank of England de rente aanzienlijk verder zal verhogen, verwachten we dat de Britse economie tegen het einde van 2023 opnieuw onder druk zal komen te staan en op zoek zal gaan naar groei die stagneert of zelfs dat de economie krimpt."

In tegenstelling tot de Wells Fargo-prognose suggereerden economen van het Economisch Observatorium dat "onze bijgewerkte prognose van 0,1% groei in het tweede kwartaal consistent is met de opvatting dat de bbp-groei in 2023 dicht bij nul zal blijven."

Blijft het werkloosheidscijfer van de Eurozone onveranderd in mei?

Eurostat zal zijn werkloosheidsrapport van mei publiceren. Economen voorspelden dat de werkloosheid in het euroblok onveranderd bleef op 6,5 procent. Een rapport van EY zei dat "de eurozone officieel in Q1 2023 in een recessie is beland en, hoewel de neergang naar verwachting zeer oppervlakkig en van korte duur zal zijn, de Europese markten nog steeds te maken hebben met hoge inflatie en een ongekende stijging van de rentetarieven."

Een Reuters-rapport dat op 23 juni werd gepubliceerd, zei: "De economische activiteit is zwak en de ECB heeft duidelijk gefaald in haar doel om het beleid net genoeg te verkrappen om de prijsdruk te beheersen zonder het blok in een recessie te duwen. Een ander probleem is dat een recessie normaal gesproken de werkloosheid zou opdrijven, waardoor het werk van de bank gemakkelijker wordt. Maar bedrijven lijken arbeid op te potten, herinneren zich scherp hoe moeilijk het was om werknemers terug te aan te nemen na de pandemie en bieden de ECB weinig verlichting."

Stijgt de Tokyo CPI in juni?

Het Tokyo CPI-inflatierapport voor juni wordt donderdag gepubliceerd door het Bureau voor de Statistiek van Japan. Analisten voorspellen dat de inflatie op jaarbasis uitkomt op 3,8%, een stijging ten opzichte van de 3,2% in mei. De landelijke kernconsumentenprijsindex (CPI), die vers voedsel uitsluit maar energieproducten omvat, steeg in mei met 3,2% op jaarbasis, vertraagde van 3,4% in april, maar overtrof de marktprognoses voor een stijging van 3,1%.

Het cijfer is veel hoger dan de inflatiedoelstelling van de Bank of Japan van 2%. Economen van Moody's Analytics merkten op dat "hoewel de prijsdruk toeneemt, de inflatie niettemin overweldigend aanbodgestuurd blijft. Met een economie die nog steeds kleiner is dan voor de pandemie, zijn beleidsaanpassingen nog ver weg."

Australische detailhandelsverkopen in mei

Het Australian Bureau of Statistics (ABS) gaat donderdagochtend cijfers over de detailhandelsverkopen bekendmaken. Marktanalisten suggereren dat de detailhandelsverkopen van mei op maandbasis met 0,1% zijn gestegen en weinig terrein hebben gewonnen in vergelijking met het vlakke nulcijfer van april. Sommige analisten suggereren dat verschillende Australische retailers het afgelopen jaar een omzetdaling van 20-30% hebben ervaren.

Het bestuur van de Reserve Bank of Australia (RBA) komt volgende week bijeen en zal naar verwachting de rente on hold houden. Als dat het geval is, zou het de tweede pauze van de RBA zijn in de huidige renteverhogingscyclus, waarbij de bank haar officiële contante rente in de afgelopen 13 maanden met 4% heeft verhoogd.

