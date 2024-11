Amerikaanse dollar stijgt nadat Trump tariefplannen onthult

November 26, 2024 13:59

De Amerikaanse dollar werd dinsdagochtend sterker nadat Donald Trump enkele van zijn tariefplannen op sociale media onthulde. De verkozen president zei dat hij tarieven van 25% zou opleggen op alle producten uit Mexico en Canada.

Bovendien wordt voor producten die in China zijn gemaakt 10% extra in rekening gebracht bovenop de bestaande tarieven. De opmerking van Donald Trump hielp de Amerikaanse dollar te stijgen ten opzichte van de Mexicaanse peso en bereikte een recordhoogte in vier en een half jaar ten opzichte van de Canadese dollar. In een reactie op de voorgestelde plannen van Trump benadrukte de Chinese ambassade in Washington dat "niemand een handelsoorlog of een tariefoorlog zal winnen".

De media suggereerde dat president-elect Donald Trump de miljardair hedgefondsmanager Scott Bessent heeft gekozen als de volgende Amerikaanse minister van Financiën. Sommige marktanalisten meldden dat Bessent voorstander is van een groeibevordering en een beleid voor afbouw van het tekort. Een factor die marktdeelnemers tevreden zou kunnen stellen die zich eerder zorgen maakte over de omvang van het Amerikaanse begrotingstekort en de inflatoire impact van tarieven.

Het Duitse ondernemersvertrouwen daalt opnieuw

Volgens een Ifo-enquête daalde de Duitse index voor het ondernemingsklimaat van 86,5 punten in oktober tot 85,7 punten in november. Het moreel van het bedrijfsleven daalde, evenals de verwachtingen, omdat bedrijven suggereerden dat de economie slechter presteert dan oorspronkelijk werd verwacht.

Marktanalisten van de Ifo merkten op dat "de Duitse economie aan kracht ontbreekt. In een reactie op de cijfers van het onderzoek vertelde het hoofd van de Ifo, Clemens Fuest, aan Bloomberg dat alleen het verlagen van de vennootschapsbelasting niet genoeg zou zijn om de groei te stimuleren, eraan toevoegend dat de Duitse regering een uitgebreider beleid zou moeten voeren.

Economen van ING schreven in een notitie dat "al met al draagt de Ifo-index van vandaag bij aan het bewijs dat de Duitse economie blijft steken in stagnatie en dat na een magere groei in het derde kwartaal een (technische) winterrecessie waarschijnlijk lijkt."

Vice-gouverneur van de BoE zegt dat de inflatiestrijd nog steeds niet is gewonnen

De vice-gouverneur van de Bank of England (BoE), Clare Lombardelli, zei dat "de Britse economie goede vooruitgang heeft geboekt op het gebied van desinflatie. De schokken die de inflatie opdreven, zijn verdwenen en de inflatie is teruggekeerd naar ongeveer de doelstelling. Maar de meer hardnekkige componenten van de inflatie en de onzekerheden over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt zijn reden tot bezorgdheid. We hebben dus zorgvuldige observatie nodig van alle relevante economische gegevens en inlichtingen terwijl we proberen de beleidsbeperkingen geleidelijk te verminderen."

Lombardelli, die zojuist is benoemd tot plaatsvervangend gouverneur voor het monetaire beleid, suggereerde dat het te vroeg zou zijn om de overwinning tegen de inflatie uit te roepen, en merkte op dat de BoE meer gegevens over de groei van de loon- en diensteninflatie nodig zou hebben om te bepalen of ze dicht bij het doelbereik van de bank komen.

Lance van de ECB: Beleid mag niet lang restrictief blijven

De beleidsmaker van de Europese Centrale Bank (ECB), Philip Lane, zei dat het strikte monetaire beleid van de centrale bank van de eurozone niet te lang zo mag blijven en voegde eraan toe dat het beleid moet reageren op zowel neerwaartse als opwaartse risico's voor de inflatie.

In een interview met het nieuwscentrum "Les Echos" merkte Lane op dat de prijzen van diensten zouden moeten dalen, wat suggereert dat de klus op het gebied van inflatie nog niet is geklaard. De Ierse bankier zei dat de ECB een gegevensafhankelijke aanpak heeft van vergadering tot vergadering en voorspelt dat de laatste fase in de strijd tegen de inflatie volgend jaar zal worden voltooid.

