Amerikaans CPI-inflatierapport staat centraal

Oktober 11, 2023 14:02

Het Amerikaanse CPI-inflatierapport zal in de schijnwerpers staan van traders en beleggers, omdat ze verwachten dat het de impact van het restrictieve monetaire beleid van de Federal Reserve (Fed) zal onthullen.

De US Dollar Index stond woensdagochtend dicht bij een maandelijks dieptepunt nadat verschillende Fed-bestuursleden terughoudend leken om een mogelijke renteverhoging in november te suggereren. Vrijdag is het de beurt aan China om zijn CPI-inflatiecijfers vrij te geven te midden van zorgen over een vertraging van de economische groei.

Analisten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) schreven in een rapport dat de Amerikaanse economie in 2023 met 2,1% en in 2024 met 1,5% zou kunnen groeien, waarbij beide cijfers hoger zijn dan de IMF-prognose die in juli werd gepubliceerd. Hetzelfde rapport suggereerde dat de Bank of England (BoE) de rente tot 2024 hoog zou moeten houden, omdat het Verenigd Koninkrijk probeert hoge inflatiecijfers in combinatie met haperende economische groei te bestrijden.

Amerikaanse CPI-inflatie rapport van september

Het Amerikaanse Bureau of Labour Statistics (BLS) zal naar verwachting donderdag de Amerikaanse CPI-inflatiegegevens voor de maand september vrijgeven. De cijfers van het rapport zullen naar verwachting licht werpen op de toekomstplannen van de Fed met betrekking tot het verkrappen van het monetaire beleid, aangezien de totale inflatie en de kerninflatie belangrijke indicatoren zijn van de toestand van de economie.

Economen voorspellen dat de totale inflatie uitkomt op 3,6% op jaarbasis en 0,3% op maandbasis, waarbij beide cijfers lager zijn dan de cijfers van augustus. Een rapport van de Financial Times waarin analisten van Barclays worden geciteerd, zei dat "lichte afkoeling grotendeels te wijten zal zijn aan een langzamere stijging van de energieprijzen." De economen van de bank merkten ook op dat "de verwachte versnelling van de supercore-maatstaven van de CPI in september, gezien naast de sterke activiteitsgegevens en de nog steeds krappe arbeidsmarktomstandigheden, zou suggereren dat er meer werk moet worden gedaan om de inflatie duurzaam te verlagen in de richting van de doelstelling van 2 procent."

Chinese CPI-Inflatie rapport van september

Vrijdag publiceert het Nationaal Bureau voor de Statistiek (NBS) de Chinese inflatiecijfers van september. Marktanalisten suggereren dat de totale inflatie op jaarbasis uit zal komen op 0,2% en op maandbasis op 0,3%. Het is geen geheim dat de Chinese economie moeite heeft om positieve, opmerkelijke resultaten te boeken sinds het opheffen van de coronapandemiemaatregelen aan het begin van het jaar.

Economen van ING suggereren dat de consumenteninflatie de verwachtingen zou kunnen overtreffen met een lezing van 0,4%, omdat hogere olieprijzen een rol spelen en de economische groeibevorderende plannen van de overheid vruchtbaar lijken te zijn.

Britse BBP-rapport van augustus

Het Office for National Statistics (ONS) gaat donderdag het bbp-rapport van augustus vrijgeven. Marktanalisten verwachten dat de bbp-groei op maandbasis uitkomt op 0,2%. De Britse economie heeft de afgelopen maanden geworsteld met een inflatie die meerdere decennia records bereikte, terwijl de Bank of England heeft gezworen het te beheersen door zijn monetaire beleid te verkrappen.

Een rapport van het IMF gaf aan dat het Verenigd Koninkrijk volgend jaar het traagst groeiende lid van de G7 zal zijn. De laatste World Economic Outlook van het IMF voorspelt dat de Britse economie in 2024 met 0,6% zal groeien, 0,4% lager dan de vorige prognose. Dat zou Groot-Brittannië achter de Verenigde Staten, de Eurozone, Japan en Canada laten lopen. Het Britse bbp zal dit jaar naar verwachting met 0,5% groeien, een aanzienlijke vertraging ten opzichte van de groei van 4,1% in 2022.

