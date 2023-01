Kā tirgot zeltu jaunajā gadā

Janvāris 06, 2023 15:06

No 2022. gada marta līdz oktobrim zelta cena nokritās par 22%. Kopš tā laika un ar jaunā gada sākumu, zelta cena ir uzkāpusi līdz augstākajam līmenim pēdējo sešu mēnešu laikā.

Saskaņā ar Pasaules Zelta padomes datiem, centrālās bankas aizvadītā gada trešajā ceturksnī iegādājās vairāk nekā 400 tonnas zelta.

Turpini lasīt, lai uzzinātu, kādi faktori ietekmēs zelta cenu un kā veikt tā tirdzniecību.

Instrumenta nosaukums: Gold vs US Dollar Simbols Trade.MT4 / Trade.MT5 kontos: GOLD Idejas datums: 2023. gada 3. janvāris Pozīcijas ilgums 1 - 8 nedēļas Atvēršanas cena: 1 860.00 Stop Loss: 1 720.00 Mērķa cena: 2 060.00 Pozīcijas lielums Trade.MT4 / Trade.MT5 kontos: Max 2% Risks: Augsts

Trade.MT4 un Trade.MT5 konti jums ļaus spekulēt uz metālu, piemēram, zelta un citu izejvielu cenām, izmantojot CFD. Tas nozīmē, ka jums ir iespēja tirgot garās un īsās pozīcijas, potenciāli gūstot labumu no izvēlētā instrumenta vērtības krituma vai pieauguma. Uzzini vairāk par CFD, dodoties uz mūsu sagatavoto mācību materiālu par to, kā tirgot CFD?

Izvēloties Admirals Invest.MT5 ieguldījumu kontu, jums ir iespēja iegādāties reālas uzņēmuma akcijas no 15 lielākajām biržām pasaulē. Investori var veikt izvēli par labu ieguldījumiem zelta ieguves uzņēmumu akcijās vai zelta ETF (biržā tirgotie fondi), kas var potenciāli iegūt no augstākas zelta cenas tirgū.

Visas ar tirdzniecību saistītās darbības ietver augtu risks un jūs varat zaudēt vairāk līdzekļu nekā esat atvēlējis konkrētajam darījumam. Nekad neieguldiet līdzekļus, kurus nevarat atļauties zaudēt. Sāciet ar mazām summām, lai izprastu savu riska tolerances līmeni, vai izmantojiet mūsu demo kontu, lai pilnveidotu savas zināšanas un prasmes finanšu instrumentu tirdzniecībā.

Kāpēc ieguldīt zeltā?

Zelta tirgus ir viens no fundamentāli svarīgākajiem tirgiem finanšu ekosistēmā, kuram uzmanību pievērš gan treideri, gan fondu pārvaldnieki visā pasaulē. Zelts ir viena no vecākajām valūtas formām, un arī mūsdienās tas tiek izmantots dažādiem mērķiem un to sasniegšanai, veidojot ieguldījumu portfeļus.

Zelts un droša patvēruma statuss

Ekonomiskās nenoteiktības laikos investori mēdz biežāk ieguldīt zeltā, jo tas jau izsenis tiek klasificēts kā drošs patvērums. Pasaulē slavenākais investors Vorens Bafets ir teicis, ka "ieguldot zeltā, mēs pērkam ideju par ilgstošu nepastāvību vai bailēm."

Pēc akciju tirgiem neveiksmīgā 2022. gada, bailes no recesijas vairākos no pasaules lielākajiem akciju tirgiem var veicināt zelta pievilcību noteiktu investoru vidū.

Zelts kā nodrošinājums pret inflāciju

Saskaņā ar Pasaules Zelta padomes datiem, zelts ilgtermiņā var kalpot kā nodrošinājums pret inflāciju. 2022. gadā ASV akciju tirgus būtiski kritās, jo FED agresīvi paaugstināja procentu likmes, lai cīnītos ar augošo inflāciju.

Augošās procentu likmes ļāva būtiski pieaugt USD vērtībai, izraisot zelta tirdzniecības kritumu pagājušajā gadā. Šis gads varētu būt atšķirīgs, jo inflācija joprojām saglabājas augsta un centrālās bankas, visticamāk, būs spiestas būt daudz piesardzīgākas ceļot procentu likmes, baidoties par ekonomikas recesiju.

Zelts kā ilgtermiņa ieguldījums

Daudzi akciju investori izvēlas ieguldīt zelta biržā tirgotos fondos (ETF). Šo fondu mērķis ir atspoguļot un sekot līdzi zelta cenai, fondiem pērkot nākotnes līgumus, vai turot fizisku zeltu.

Ar Admirals jums ir iespēja arī spekulēt ar zelta spot cenu, tirgot zelta fjūčeru līgumus, zelta ieguves akcijas, zelta biržā tirgotos fondus, vai izmantot Admirals Gold maciņu, lai veiktu ieguldījumu bez turēšanas izmaksām.

Zelts īstermiņa spekulācijām

Ņemot vērā, ka cena var būt diezgan nepastāvīga, daudzi treideri izvēlas zeltu īstermiņa spekulācijām. Tādi produkti kā CFD (cenas starpības līgumi) ļauj veikt ilgtermiņa un īstermiņa tirdzniecību un potenciāli gūt peļņu no zelta cenas pieauguma vai attiecīgi krituma.

Fundamentālās un tehniskās analīzes apvienošana var palīdzēt jums pieņemt daudz izsvērtākus tirdzniecības lēmumus. ASV dolāra tendences, centrālo banku likmju paaugstināšanas tempi un noskaņojums akciju tirgos kopumā, ir tikai dažas no galvenajām tēmām, kurām šogad vajadzētu sekot līdzi tiem, kas plāno tirgot zeltu.

Zelta cenas prognoze 2023. gadam

No tehniskās analīzes viedokļa, kā tas ir redzams grafika piemērā zemāk, zelta cena tiek turēta ilgtermiņa tirdzniecības diapazonā, kas ir no ~2074.00 USD līdz ~1677.00 USD par unci zelta.

2022. gada izskaņā cena mēģināja izlauzties cauri šī diapazona atbalsta līmenim, tomēr to nespēja un tā vietā atgriezās cenas diapazonā. Kopš tā laika zelta cena ir augusi un šobrīd tā atrodas tuvu cenas diapazona vidējam līmenim.

Avots: Admirals MetaTrader 5, GOLD, MN1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2022. Gada 1. jūlija līdz 2023. Gada 3. janvārim. Lūdzu, nēmiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Zelta cenai ir potenciāls turpināt augšup vērsto kustību virzienā uz diapazona augšējo daļu pie cenas, kas ir ~2074.00 USD par unci zelta. Tomēr treideriem būtu lietderīgi izmantot zemākus laika diapazonus grafikos, lai pārliecinātos, vai cenas kāpums ir un saglabājas noturīgs. Lai to izdarītu, varat veikt ciklu analīzi un izmantot mainīgos vidējos un citus tehniskās analīzes rīkus.

Ja cena tomēr caursitīs šī diapazona atbalsta līmeni (apakšējo daļu), tad nevaram izslēgt, ka cena turpinās slīdēt zemāk, līdz pat pandēmijas laika minimumam, kas ir ~1450,00 USD.

Idejas piemērs zelta CFD tirdzniecībai

Ņemot vērā iepriekš veikto analīzi, ja zelta cena turpinās savu izrāvienu no diapazona apakšas virzībā uz augšu, tad tirdzniecības idejas piemērs varētu izskatīties aptuveni šādi:

Atveram zelta CFD pirkšanas pozīciju, cenai caursitot šī gada pirmās dienas augstāko cenu, kas ir 1 860.00 USD;

Izvietojam stop loss orderi pie pēdējo svārstību zemākā punkta, kas ir 1 720.00 USD;

Par cenas mērķi izvēlamies diapazona augstāko punktu, kas ir aptuveni 2 060.00 USD;

Saglabājiet zemu riska līmeni, pozīcijai atvēlot maksimums 2% no sava konta bilances;

Pozīcijas ilgums: 1 – 8 nedēļas;

Ja pozīcija tiks atvērta apjomā 0.01 lote, tad: Sasniedzot cenas mērķi, potenciālā peļņa varētu būt 200,00 USD; Ja tiks sasniegts stop loss, tad fiksētie zaudējumi varētu sasniegt 140,00 USD;



Ir svarīgi atcerēties, ka zelta cena, visticamāk, nepalielināsies taisnā līnijā, un tā var pat samazināties, pirms cenas korekcijas tirgū.

Tāpēc noteikti izmanto pārdomātu plānu risku pārvaldībai, kas ir viens no svarīgākajiem veiksmīgas tirdzniecības nosacījumiem. Jums vienmēr ir jāapzinās tas, cik daudz jūs varētu potenciāli zaudēt darījumā, kā arī, kādi ir ar darījumu saistītie riski.

Lai atvieglotu aprēķinus, vari izmantot Admirals Tirdzniecības kalkulatoru, kas pieejams Trade.MT4 kontiem, kā tas ir redzams piemērā zemāk:

Avots: Admirals Tirdzniecības kalkulators

Vēl viens faktors, kuru vajadzētu ņemt vērā saistībā ar zelta CFD tirdzniecību ir:

Spredi : Kas ir starpība starp instrumenta pirkšanas un pārdošanas cenām; Admirals tipiskais spreds zeltam ir tikai 0.20 USD!

: Kas ir starpība starp instrumenta pirkšanas un pārdošanas cenām; Komisijas : Maksa par pirkšanas un pārdošanas darījumu izpildi; Admirals Trade.MT4 un Trade.MT5 kontos ar NULLES komisiju, šī maksa zelta CFD tirdzniecībā piemērota netiek.

: Maksa par pirkšanas un pārdošanas darījumu izpildi; Svopi : Šī ir komisija par atvērtās pozīcijas pārcelšanu uz nākamo dienu; Esošā svopa komisija zelta CFD tirdzniecībai Trade.MT4 kontos ir –23.77 (garajām pozīcijām) un 13.907 (īsajām pozīcijām)

: Šī ir komisija par atvērtās pozīcijas pārcelšanu uz nākamo dienu;

Vairāk informāciju par tirdzniecības noteikumiem un nosacījumiem atradīsi Admirals Līgumu specifikācijas sadaļā.

Ka tirgot zelta CFD četros soļos?

Jums ir iespēja tirgot Zelta CFD Admirals Trade.MT4 vai Trade.MT5 kontos - lūk soļi darījuma atvēršanai:

Atver tirdzniecības kontu pie Admirals, lai piekļūtu savam Treidera kabinetam;

Noklikšķini uz “Tirgot”, lai atvērtu web tirdzniecības platformu savā demo vai reālajā tirdzniecības kontā, vai lejupielādē MetaTrader 4 vai MetaTrader 5 tirdzniecības programmu;

Atrodi GOLD “Tirgus apskats” logā un ievelc attiecīgo simbolu grafika sadaļā;

Izmanto viena klikšķa tirdzniecību vai arī atver darījuma izpildes logu, lai ievadītu visus nepieciešamos darījuma izpildes norādījumus un atvērtu darījumu ar izvēlēto instrumentu;

Avots: Admirals MetaTrader 5 Desktop. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Šķiet, ka zelta CFD vērtība varētu nesasniegt mērķi?

Jāņem vērā, ka analīze un tirdzniecības ideja ir balstīta uz autora paša personīgo redzējumu un pieredzi. Ja jums šķiet, ka lielāka ir iespēja, ka zelta vērtība tomēr varētu samazināties, jūs varat izmantot CFD kā instrumentu, lai nopelnītu arī no zelta vērtības krituma, atverot Zelta CFD īso pozīciju.

Apsver iespēju ieguldīt zeltā?

Ja vēlaties ieguldīt zeltā un potenciāli nopelnīt no cenas izmaiņām, tad vari izmantot Admirals sniegtās iespējas!

Admirals Maciņa Zelta konts jums ļaus sekot līdzi zelta cenas izmaiņām bez turēšanas maksas.

Viss, kas jums jādara ir jāpārskaita kapitāls ieguldījumiem (ASV dolāros, eiro, Lielbritānijas mārciņās vai citā valūtā) uz zelta maciņa kontu no sava esošā Treidera kabineta, un kad uzskatīsiet to par nepieciešamu, varēsi to konvertēt atpakaļ.

Informācija par materiālu:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admirals mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, ņemiet vērā, ka: