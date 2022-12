Bažas par Ķīnas ekonomikas bremzēšanos un jēlnaftas cenu kritums

Decembris 07, 2022 16:17

Laikā, kad piedzīvojam strauju jēlnaftas spot cenu kritumu un pastāvot bažām par Ķīnas ekonomikas izaugsmes palēnināšanos, tirgi šobrīd gida makroekonomiskos datus, kas varētu viest skaidrību par globālās ekonomikas izaugsmes perspektīvu un recesijas īstermiņa riskiem.

Jēlnaftas spot cenas ir samazinājušās no aptuveni 122 USD par barelu līdz USD 70, šī raksta tapšanas laikā. Ja ņem vērā karu Ukrainā un neskaidrību par enerģijas piegādēm no šī reģiona, cenu kritumu varam uztvert kā zināmu pārsteigumu, kas varētu dot nepieciešamo impulsu, pasaules ekonomiku centienos atkopties no Covid pandēmijas.

ASV jēlnaftas rezerves nedēļas laikā samazinājās par 12,58 miljoniem barelu (dati kas iegūti uz 25. Novembri). Šodien vakarā tiks publicēti jaunākie dati par naftas rezervēm ASV, un prognoze liecina, ka nedēļas laikā tiks fiksēts vēl viens samazinājums par 3,305 miljoniem barelu. Vai mēs pēc trīs ārkārtīgi svārstīgiem ceturkšņiem enerģijas tirgos būsim sasnieguši punktu, kurā pieprasījums un piedāvājums būs sasniedzis zināmu līdzsvaru?

Ķīna mīkstina Covid ierobežojumus

Šajā jautājumā daudz kas būs atkarīgs no pasaules otrās lielākās ekonomikas Ķīnas. Pēc gandrīz trīs gadus ilgiem Covid ierobežojumiem, Ķīnas valdība šodien lēma par ierobežojumu atvieglošanu, atceļot prasību cilvēkiem uzrādīt negatīvu Covid testu, lai ceļotu valsts iekšienē. Lēmums arī paredz, ka ražošana noteiktos reģionos tiks slēgta tikai gadījumā, ja konkrētais reģions tiks pakļauts augstam infekcijas riskam, kas nozīmē, ka īstermiņā vai vidējā termiņā rūpniecības produktivitāte, visticamāk, varētu pieaugt.

Tiesa jāņem vērā, ka uzlabojoties rūpnieciskās ražošanas apstākļiem Ķīnā, tas var radīt spiedienu uz inflāciju valstī. Priekšstatu par inflācijas līmeni Ķīnā mēs varēsim gūt ceturtdien, kad tiks publicēti jaunākie inflācijas dati par novembra mēnesi. Prognoze liecina, ka inflācijas līmenis gada griezumā pieaugs par 1.6 procentiem, salīdzinājumā ar 2.1 procentu iepriekš. Atšķirībā no ASV ekonomikas, Ķīnas ekonomika pēc pandēmijas nepārkarsa dēļ Covid ierobežojumiem, kas negatīvi skāra Ķīnas rūpniecības sektoru, neļaujot inflācijai būtiski pieaugt.

Ķīnas ražotāju cenu indeksa (PPI) dati ir vēl viens svarīgs paziņojums, kam ir vērts pievērst uzmanību ceturtdien. Gada griezumā novembra PPI dati ir uzrādījuši negatīvu rezultātu, t.i. - 1.4 procenti, salīdzinot ar iepriekšējo rezultātu 1,3 procentu līmenī. Salīdzinot Ķīnas datus ar ASV, PPI jaunākie dati no ASV tiks publicēti piektdien. Prognoze liecina, ka gada griezumā ASV PPI novembrī sasniegs 7,2 procentus, kas lielā mērā ir skaidrojams ar inflāciju enerģijas tirgos.

Rezumējot iepriekš minēto, šobrīd ir liela nenoteiktība par globālās ekonomikas izaugsmi, kas ir skaidrojams ar divu pasaules lielāko ekonomiku pretrunīgajiem rezultātiem. Šo uzsvēra ar Starptautiskais Valūtas fonds (SVF), kas nesen paziņoja par globālās ekonomikas lejupslīdes iestāšanos. Šajā kontekstā, SVF samazināja globālās izaugsmes prognozi 2022. gadam par 0,4 procentiem t.i. līdz 3,2 procentiem un 2023. gada prognoze tika samazināta par 0,9 procentiem - līdz 2,7 procentiem.

"Lai gan šī prognoze ir pakļauta ārkārtējai nenoteiktībai, lielāks svars tomēr gulstas uz to, ka piedzīvosim lejupslīdi, kas rada riskus par vispārēju recesiju. " Tā minēts SVF 2022. gada rudens MENA reģionālās ekonomikas perspektīvas ziņojumā.

Atceries, ka lielu daļu no svarīgākajiem notikumiem un paziņojumiem vienmēr varēsi atrast Admirals ekonomisko ziņu kalendārā. Tomēr gadījumā, ja meklē iespēju apgūt tirgus un papildināt savas zināšanas, droši pievienojies mums Admirals rīkotajos vebināros! Tiem vari bez maksas reģistrēties noklikšķinot uz banera zemāk.

Bezmaksas tirdzniecības vebināri Piesakies mūsu tirdzniecības ekspertu tiešsaistes vebināriem REĢISTRĒTIES BEZ MAKSAS

Informācija par materiālu:

Šis materiāls nesatur un nav jāuztver kā tāds, kas satur ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu ieteikumus, piedāvājumu vai aicinājumu veikt jebkādus darījumus ar finanšu instrumentiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda analīze nav uzticams pašreizējās vai turpmākās tirgus darbības rādītājs, jo laika gaitā tirgus apstākļi var mainīties. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, jums vajadzētu lūgt padomu neatkarīgiem finanšu konsultantiem, lai pārliecinātos, ka izprotat riskus.