Kā tirgoties ar Disney akcijām pēc 2025. finanšu gada 2. ceturkšņa rezultātie

Maijs 13, 2025 19:13

The Walt Disney Company, parasti pazīstams vienkārši kā Disney, tika dibināts 1923. gadā un ir viens no pasaules lielākajiem izklaides konglomerātiem. Tam ir darbības filmu, preču, televīzijas tīklu, tiešsaistes straumēšanas, sporta un tematisko parku jomās. Uzziniet vairāk par Disney 2025. gada otrā ceturkšņa sniegumu un to, ko analītiķi prognozē šai akcijai.

Akcija: The Walt Disney Co. Simbols Invest.MT5 kontam: DIS Idejas datums: 12 May 2025 Laika periods: 1 - 12 mēneši Ieejas līmenis: $112.00 Mērķa līmenis: $140.00 Pozīcijas lielums Invest.MT5 kontam: Maksimāli 5% Risks: Augsts

Disney 2025. gada 2. ceturkšņa rezultāti

Šeit ir daži no galvenajiem punktiem Disney 2025. finanšu gada otrā ceturkšņa peļņas pārskatā:

Peļņa uz akciju: $1.45 pret prognozētajiem $1.20

Ieņēmumi: $23.62 miljardi pret prognozētajiem $23.14 miljardiem, pieaugums par 7% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu

Tīrā peļņa: $3.28 miljardi, pieaugums no $20 miljonu zaudējumiem attiecīgajā ceturksnī pagājušajā gadā

Izklaides ieņēmumi: $10.68 miljardi, pieaugums par 9% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu

Disney+ abonenti: pieaugums par 1,4 miljoniem pēdējā ceturkšņa laikā

Pirmajā acu uzmetienā Disney pārspēja analītiķu prognozes lielākajā daļā finanšu rādītāju. Iepriekš Disney bija paziņojis, ka sagaida abonentu skaita samazinājumu savā galvenajā straumēšanas pakalpojumā Disney+. Pieaugums par 1,4 miljoniem palielina tā kopējo skatītāju bāzi līdz 126 miljoniem visā pasaulē. Peļņas ziņojumā Disney prognozē mērenu abonentu skaita pieaugumu pašreizējā ceturksnī.

Lai gan biļešu pārdošanas rādītāji filmām "Sniegbaltīte" un "Kapteinis Amerika: Drosmīgā jaunā pasaule" bija zemāki par gaidīto, izklaides nodaļu atbalstīja spēcīgie rādītāji no filmām "Mufasa: Lauvu karalis" un "Moana 2". Tā sporta segments, kas galvenokārt sastāv no ESPN, arī piedzīvoja 5% pieaugumu, pateicoties lielākiem reklāmas ieņēmumiem no trīs Koledžas futbola izslēgšanas spēļu un papildu Nacionālās futbola līgas spēles translācijas.

Disney tematisko parku un kūrortu nodaļa piedzīvoja ieņēmumu pieaugumu par 9% līdz 6,5 miljardiem dolāru. Ieņēmumi no starptautiskajiem parkiem samazinājās par 5%, taču Disney paziņoja par plāniem izveidot jaunu kūrortu un tematisko parku Abū Dabī. Disney akciju cena pēc peļņas paziņošanas pieauga par aptuveni 10%.

Neskatoties uz labākiem peļņas rādītājiem nekā prognozēts, daži analītiķi joprojām ir piesardzīgāki attiecībā uz šo akciju, jo uzņēmumam ir vairāki izaicinājumi. Disney ieņēmumi no televīzijas tīkliem ir pastāvīgi samazinājušies atbilstoši plašākām nozares tendencēm, jo skatītāji atsakās no tradicionālajiem televīzijas kanāliem par labu tiešsaistes straumēšanai. Tā sporta segments ESPN tagad saskaras ar pastiprinātu konkurenci, jo citi tehnoloģiju uzņēmumi, piemēram, Netflix un Amazon, arī piedalās cīņā par tiesībām straumēt sporta spēles.

Kopš rekordaugstā līmeņa 2021. gada martā akcija joprojām ir kritusies par vairāk nekā 40%. Nenoteiktās perspektīvas dēļ daži analītiķi ir mainījuši savu vērtējumu uz "turēt" attiecībā uz šo akciju, kā norādīts zemāk.

Disney Akcijas Prognoze – Ko Saka Analītiķi?

Saskaņā ar 17 analītiķu viedokli, kurus aptaujāja TipRanks un kuri pēdējo 3 mēnešu laikā sniedza Disney akciju cenas prognozi 12 mēnešiem, pašlaik ir 13 "pirkt", 4 "turēt" un 0 "pārdot" vērtējumi šai akcijai. Augstākais cenas līmenis Disney akcijas prognozē ir $140.00, bet zemākais cenas mērķis ir $100.00.

Vidējais cenas mērķis Disney akcijas prognozei ir $123.00.

Avots: Admiral Markets Akciju saraksts, DIS. 12 May 2025. Vēsturiskie rezultāti nav uzticams nākotnes rezultātu indikators.

Tirdzniecības idejas piemērs Disney akcijas cenai

Sekojošie tirdzniecības piemēri ir paredzēti tikai izglītojošiem nolūkiem un nav uzskatāmi par ieguldījumu padomiem. Investoriem pirms tirdzniecības lēmumu pieņemšanas jāveic neatkarīga izpēte.

Tirdzniecības idejas piemērs Disney akcijas cenai varētu būt šāds:

Pirkt akciju, kad tā pārsniedz savu pēc-peļņas ziņojuma augstāko līmeni $112.00, lai ņemtu vērā svārstīgumu.

Mērķis ir nedaudz zem augstākā analītiķu cenas mērķa $140.00.

Uzturiet savu risku zemu – maksimāli 5% no jūsu kopējā konta.

Laika periods = 1 – 12 mēneši

Ja iegādājaties 10 Disney akcijas: Ja mērķis tiek sasniegts = $280.00 potenciālā peļņa [($140.00 - $112.00) * 10 akcijas].



Atcerieties, ka tirgi virzās gan augšup, gan lejup. Patiesībā akciju cena var pat ievērojami pazemināties, īpaši ņemot vērā dažus no izaicinājumiem, ar kuriem saskaras Disney sporta segments un televīzijas tīkls.

Ir svarīgi īstenot labu riska pārvaldību un vienmēr zināt, cik daudz jūs potenciāli varētu zaudēt darījumā, kā arī ar to saistītos riskus un izmaksas.

Avots: Admiral Markets. MetaTrader 5 Web Trader. Disney. Mēneša grafiks. Periods: No 2013. gada janvāra līdz 2025. gada maijam, fiksēts 2025. gada 12. maijā. Vēsturiskie rezultāti nav uzticams nākotnes rezultātu vai snieguma indikators.

Vai Jūs saskatāt Disney akcijas cenas kustību citādāk?

Ja Jūs uzskatāt, ka pastāv lielāka iespēja, ka Disney akciju cena kritīsies, tad Jūs varat arī tirgot īso pozīciju, izmantojot CFD (Cenu starpības līgumus). Tomēr šiem instrumentiem ir augstāki saistītie riski, un tie nav piemēroti visiem ieguldītājiem. Uzziniet vairāk par CFD šajā rakstā Kā tirgot CFD.

