Volstritas užsidaro žemiau dėl griežto FED tono

Lapkritis 03, 2022 15:25

Kaip ir tikėtasi, FED vakar vakare padidino palūkanų normas 75 baziniais punktais. Tačiau ypač reikšmingi buvo FED vadovo Jerome Powell komentarai po šio pranešimo.

Daugelis prekiautojų ir investuotojų spėliojo, kad FED pradės lėtinti palūkanų normų kėlimo tempą, ir ieškojo bet kokių signalų J. Powell kalboje, kad taip ir bus. Deja, jie turėjo likti nusivylę.

Nepaisant to, kad pradinis pranešimas paliko atviras duris būsimam palūkanų normų šuolio sulėtėjimui, bet netrukus po to J. Powell, atrodo, užpylė šalto vandens ant šios perspektyvos, teigdamas, kad „dar labai per anksti“ svarstyti galimybę pristabdyti kėlimą ir kad palūkanų normos, greičiausiai, bus didesnės, nei buvo tikėtasi anksčiau.

Šių komentarų poveikis buvo gana nuspėjamas. JAV doleris sustiprėjo, o tai turėjo neigiamą poveikį daugeliui žaliavų. Tuo tarpu Volstritas dieną užbaigė smarkiai žemiau, o „Dow Jones“, „S&P 500“ ir „Nasdaq“ smuktelėjo atitinkamai 1,55 %, 2,50 % ir 3,36 %.

Ypač smarkiai vakar nukentėjo didžiosios technologijų bendrovės – „Tesla“, „Amazon“, „Netflix“ ir „Meta Platforms“ – ir sumažėjo 4,80 % arba daugiau. „Meta Platforms“ vakarykštis rezultatas padidino bendrovės šiais metais patirtus nuostolius iki stulbinančių 72 %.

Tokį akcijų kritimą šiais metais daugiausia lėmė virtinė nuviliančių pajamų, iš kurių paskutinės buvo paskelbtos praėjusią savaitę. Trečiąjį ketvirtį pajamos per metus sumažėjo 4 % (YoY), o didėjančios išlaidos ir kaštai prisidėjo prie to, kad grynosios pajamos smuko 52 %.

Ypač didelį susirūpinimą investuotojams kėlė pinigų sumos, prarastos dėl metavisatos, tuo metu, kai dėl ekonominių neramumų sumažėjo pajamos iš reklamos. Vien per III ketvirtį bendrovės metavisatos padalinys „Reality Labs“ prarado 3,7 milijardo dolerių, o bendri padalinio nuostoliai per pirmuosius devynis 2022 m. mėnesius padidėjo iki 9,4 mlrd.

Nors šios investicijos galiausiai gali duoti vaisių, dabartinėmis ekonominio netikrumo sąlygomis investuotojai renkasi akcijas, kurios generuoja pinigus, ir vengia tų, kurios juos degina, tad „Meta Platforms“ akcijos buvo išparduodamos.

Nepaisant to, išaugo aktyvių „Meta“ šeimos populiarių programų vartotojų skaičius. Tiek dienos aktyvūs vartotojai, tiek mėnesio aktyvūs vartotojai per metus išaugo 4 % iki atitinkamai 2,93 milijardo ir 3,71 milijardo. Tai didelė auditorija, o kai reklamos išlaidos pradės atsigauti, tikėtina, kad „Meta Platforms“ tai bus naudinga.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Meta Platforms“ („Facebook“) 2016 m. balandžio 17 d. – 2022 m. lapkričio 2 d. savaitinis grafikas. 2022 m. lapkričio 3 d. duomenys. Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Po vakarykščio FED pranešimo, investuotojai laukia penktadienio JAV darbo rinkos duomenų ir naujausių JAV infliacijos duomenų kitą ketvirtadienį. Jeigu rytojaus darbo vietų skaičiai parodys silpnėjančią ekonomiką, tai greičiausiai pakurstys spėliones, kad FED kitame savo posėdyje gali užimti švelnesnę (balandžių) poziciją.

Taip pat, jeigu kitos savaitės vartotojų kainų ataskaita parodys infliacijos sulėtėjimą, tai gali paskatinti ne tokius agresyvius FED palūkanų normų šuolius ateityje.

Tuo tarpu šiandien, 14.00 val., Anglijos bankas (BoE) skelbia savo naujausią sprendimq dėl palūkanų normq. Tikimasi, kad jie paseks FED pėdomis, padidindami palūkanų normas 75 baziniais punktais, o tai būtų didžiausias jų palūkanų normų kilimas nuo 1989 metų.

