Oro linijų ir kruizų bendrovių žvaigždžių valanda Volstrite

Gruodis 22, 2021 10:39

Po pirmadienio omikron sąlygoto išpardavimo, kuris reiškė nuosmukį Volstrite jau trečią dieną iš eilės, pagrindiniai JAV indeksai antradienį pakilo aukščiau, investuotojams gūžčiojant pečiais dėl naujausios „Covid-19“ atmainos.

S&P 500, kuris per pastarąsias tris sesijas nukrito daugiau kaip 2,8 %, dieną baigė 1,78 % pakilimu ir panaikino ankstesnės dienos nuostolius.

Antradienio augimą daugiausia lėmė technologijų ir kelionių akcijos – tiek oro linijų, tiek kruizų linijų bendrovėms pastarosios dienos buvo ypač „stiprios“.

Iš gerai veikusių kelionių akcijų ypač išsiskyrė kruizinių laivų bendrovė „Carnival Corporatio“, kuri sesijos metu pakilo 8,7 %, o per savaitę sukaupė iki 14 % po pirmadienį paskelbtų ketvirtojo ketvirčio rezultatų.

Tačiau kodėl investuotojai taip teigiamai nusiteikę dėl bendrovės, kuri paskelbė 2,6 mlrd. JAV dolerių ketvirčio grynąjį nuostolį ir kuri per mėnesį vidutiniškai sudegina 510 mln. JAV dolerių?

Na, jeigu pažvelgsime giliau už šių ne labai viltingų skaičių, tikrai atrasime pagrindo optimizmui.

Per ketvirtį, pasibaigusį lapkričio 30 d., pajamos už keleivių kruizo dieną padidėjo maždaug 4 %, lyginant su tuo pačiu ketvirčiu „stipriais 2019“. Be to, toks. Rezultatas buvo pasiektas kruizinių linijų laivynui veikiant 61 % pajėgumu. Žvelgdama į ateitį, „Carnival“ tikisi, kad visas jų laivynas vėl pradės veikti iki 2022 m. pavasario.

Ketvirtasis ketvirtis buvo trečias iš eilės ketvirtis, kai bendrovė padidino klientų indėlius, kurie iš viso siekia 3,5 mlrd. JAV dolerių, t. y. maždaug 13 % daugiau nei ankstesnį ketvirtį. Išankstiniai 2022 m. antrojo pusmečio ir 2023 m. pirmojo pusmečio užsakymai taip pat yra „aukštesnėje istorinių intervalų dalyje ir didesnėmis kainomis“.

O kaip dėl pinigų sumos, kurią jie degina kiekvieną mėnesį? Na, tai atrodo ne taip baisu, kai manote, kad žinote, kad bendrovė turi rezervacijų už daugiau kaip 9 mlrd. JAV dolerių. Net esant dabartiniam praradimų tempui, jie turi daugiau nei pakankamai, kad išlaikytų save, kol sulauks savo „sezoniškai stiprus vasaros laikotarpio“.

Visi šie teigiami dalykai ir paaiškina, kodėl investuotojai šią savaitę susibūrė prie šių kruizų linijų. Tačiau, kadangi omikron ir kitų būsimų atmainų grėsmė vis dar išlieka, negalima atmesti tolesnio kelionių akcijų svyravimo per ateinančius mėnesius.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Carnival Corp“ 2021 m. rugpjūčio 23 d. – 2021 m. gruodžio 21 d. dieninis grafikas. 2021 m. gruodžio 22 d. duomenys. Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

„Carnival Corporation“ akcijų kainos penkerių metų evoliucija:

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Carnival Corp“ 2015 m. birželio 7 d. – 2021 m. gruodžio 21 d. savaitinis grafikas. 2021 m. gruodžio 22 d. duomenys. Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

