Ar „nuodėmingos“ akcijos yra atsakymas, kaip įveikti infliaciją 2022 metais?

Vasaris 22, 2022 11:10

Pasaulyje, kuriame socialiniai, aplinkos ir valdymo (SAV) veiksniai vaidina vis svarbesnį vaidmenį, investavimas į „nuodėmingas“ akcijas, pavyzdžiui, alkoholio ar tabako bendroves, turėtų būti tabu.

Tačiau infliacijai visame pasaulyje vis labiau įsibėgėjant, o centriniams bankams svarstant palūkanų normų didinimo perspektyvas, vadinamosios nuodėmingos akcijos atitinka daugelį reikalavimų, kurių investuotojai ieško šiais neramiais laikais.

Taigi, kokie yra šie reikalavimai? Nors jie kiekvienam investuotojui yra skirtingi, galime išskirti tris dalykus, kurių dauguma ieško dabartinėmis sąlygomis.

Pirma, ir galbūt svarbiausia, investuotojai ieško patikimų įmonių, kurios gerai veiktų ir toliau generuotų pinigų srautus, nepaisant vyraujančios ekonominės aplinkos, – investuotojams reikia nuspėjamumo neapibrėžtumo sąlygomis.

Antra, didėjant infliacijai, didėja ir įmonių sąnaudos, jeigu įmonė negali perkelti šių didėjančių išlaidų vartotojui, jos pelnas bus mažesnis. Todėl investuotojai ieško įmonių su stipria kainodara, kurios, prireikus, gali pakelti savo kainas.

Trečia, akcijos, kurios moka padorius dividendus, yra didžiulis pliusas. Infliacija mažina jūsų pinigų perkamąją galią, reguliarūs dividendų mokėjimai kartu su kapitalo augimu gali kompensuoti šį poveikį.

Trys reikalavimai ir trys varnelės ties „nuodėmingomis“ akcijomis.

Daugumos tokių bendrovių produktų paklausa yra neelastinga. Kitaip tariant, nepaisant to, kas vyksta ekonomikoje, žmonės linkę ir toliau rūkyti bei gerti, beveik nepriklausomai nuo jokio kainų kilimo. Be to, dėl sveikų pinigų srautų, susijusių su tokių produktų gamyba, daugelis „nuodėmingų“ akcijų yra patikimos ir dosnios dividendų mokėtojos.

Pavyzdžiui, „British American Tobacco“ dabartinis dividendų pajamingumas yra 6,4 %. Šis cigarečių gamintojas ne tik neseniai padidino metinius dividendus, ką jis darė daugiau kaip 20 metų, bet ir paskelbė apie 2 mlrd. JAV dolerių akcijų išpirkimo programą – tai pasitikinčios bendrovės su stipriu pinigų srautu požymis.

Be to, tabako akcijos šiais metais gerokai aplenkė rinką ir iki šiol augo daugiau kaip 23 %, tai galime palyginti su FTSE 100, kuris padidėjo 1,4 %.

„Nuodėmingos“ akcijos, tokios kaip minėta bendrovė, gali ir toliau gauti naudos iš investuotojų elgesio pokyčių šiais metais ir gali tapti būdu investuotojams įveikti infliaciją 2022 m.

Žinoma, investuojant į tokias įmones, kyla rizika. Tęsiant tabako pavyzdį, pramonė susiduria su nuolat besikeičiančiais reguliavimo reikalavimais ir didėjančiais mokesčiais bei apribojimais jų gaminiams. Be to, dėl plačiai skelbiamo žalingo cigarečių poveikio sveikatai visame pasaulyje sėkmingai sumažėjo rūkančiųjų skaičius.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „British American Tobacco“ 2020 m. spalio 20 d. – 2022 m. vasario 21 d. dieninis grafikas. 2022 m. vasario 21 d. duomenys. Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „British American Tobacco“ 2015 m. rugpjūčio 20 d. – 2022 m. vasario 21 d. savaitinis grafikas. 2022 m. vasario 21 d. duomenys. Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

