Volstritas nedideliu pelnu nutraukė nesėkmių seriją

Gruodis 21, 2022 15:00

Volstritas antradienį užbaigė keturias dienas trukusius išpardavimus, o „Nasdaq“, S&P 500 ir „Dow Jones“ paskelbė kuklų prieaugį – atitinkamai 0,01 %, 0,10 % ir 0,28 %. Tuo tarpu JAV iždo pajamingumas toliau kilo, o 10 metų obligacijų pajamingumas pasiekė aukščiausią mėnesio lygį.

Viena iš svarbiausių šių metų temų neabejotinai buvo energijos kainos. Kovo mėnesį dėl Rusijos invazijos į Ukrainą, žaliavinės naftos kainos šoktelėjo iki aukščiausio lygio nuo 2008 metų. Dėl to padidėjo infliacija, kuri jau ir taip buvo nevaldoma dėl tiekimo grandinės sutrikimų, kuriuos sukėlė „Covid-19“ pandemija.

Tačiau nuo birželio mėnesio naftos kainos krito. „Brent“ ir WTI smuktelėjo atitinkamai 37,5 % ir 38,4 % nuo kovo mėnesio aukštumų. Šiame procese abu lyginamieji indeksai beveik visiškai sunaikino savo metų pelną.

Vakar „Brent“ užbaigė sesiją su 2,8 % metų prieaugiu (YTD), o WTI YTD prieaugis siekė 1,4 %. Taigi, žalios naftos kainos yra netoli nuo tos vietos, kur jos pradėjo šiuos metus, bet iš tiesų jų perspektyvos yra labai skirtingos.

Beveik prieš metus rašėme, kad „Brent“ nafta, artėjant 2022 metams, regis, nusitaikė į 80 JAV dolerių už barelį lygį. Tačiau, praėjus metams, atrodo, kad tendencija pasisuko į kitą pusę.

Visų pirma, pasaulinės recesijos perspektyva stipriai slegia naftos kainas. Paprasčiau kalbant, kai ekonomika traukiasi, naftos paklausa mažėja, o tai natūraliai mažina jos kainą.

Be to, „Covid-19“ atvejų pagausėjimas Kinijoje, didžiausioje pasaulyje žalios naftos importuotojoje, taip pat sukėlė susirūpinimą dėl paklausos perspektyvų. Nepaisant to, vakar kainas palaikė labiau nei tikėtasi sumažėjusios JAV žalios naftos atsargos, o tai rodo, kad naftos paklausa išlieka stipri.

Atsižvelgiant į ekonomikos perspektyvas, nenuostabu, kad įžengus į naujus metus žalios naftos kainos ir toliau svyruos. Prekiautojai nafta ne tik stebės situaciją Kinijoje, bet ir norės sekti vasarį suplanuotą OPEC+ susitikimą, kurio metu greičiausiai bus aptariami gavybos tikslai.

Nepaisant vakarykščio Volstrito prieaugio, „Tesla“, S&P 500 narė, smuko daugiau kaip 8 %, nes investuotojai baiminasi, kad generalinis direktorius Elonas Muskas pagaliau išsisėmė.

E. Muskas taip pat yra „Twitter“ ir „SpaceX“ generalinis direktorius, „The Boring Company“ – tunelių statybos startuolio – įkūrėjas ir neurotechnologijų startuolio „Nueralink“ įkūrėjas.

Panašu, kad būtent naujausia iš šių pozicijų atsuko rinkas prieš patį elektromobilių gamintoją. Paskutinis išpardavimas įvyko po to, kai daugelis brokerių šią savaitę sumažino savo „Tesla“ akcijų kainas, ypač atkreipdami dėmesį į E. Musko blaškymąsi dėl „Twitter“.

2022 metais „Tesla“ akcijos kaina nukrito daugiau kaip 60 %, o tai gerokai prasčiau nei bendra akcijų rinka, ir beveik 40 % nukrito nuo tada, kai E. Muskas baigė „Twitter“ įsigijimą ir spalio pabaigoje karūnavo save generaliniu direktoriumi.

Tačiau praėjus mažiau nei dviem mėnesiams po vairo perėmimo, kai jam vadovaujant buvo priimta keletas prieštaringų sprendimų, E. Muskas savaitgalį surengė „Twitter“ apklausą, klausdamas sekėjų, ar jis turėtų pasitraukti iš „Twitter“ generalinio direktoriaus pareigų.

Daugiau kaip 57 % iš 17,5 milijono sekėjų atsakė teigiamai, o E. Muskas vakar patvirtino, kad laikysis rezultato ir atsistatydins, kai tik suras tinkamą pakaitalą.

Tikėtina, kad šis žingsnis ilgainiui bus naudingas „Tesla“ akcijoms, nes E. Muskas galės daugiau dėmesio skirti „Tesla“ esant sudėtingam ekonominiam klimatui ir atitaisys tam tikrą žalą, kurią pastaruoju metu padarė bendrovės prekės ženklui. Tačiau, kol nebus iš tikrųjų įvardintas „Twitter“ įpėdinis, ši drama greičiausiai tęsis.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Tesla“ 2021 m. rugpjūčio 17 d. – 2022 m. gruodžio 20 d. dieninis grafikas. 2022 m. gruodžio 21 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas ateities rezultatų rodiklis.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Tesla“ 2016 m. gegužės 29 d. – 2022 m. gruodžio 20 d. dieninis grafikas. 2022 m. gruodžio 21 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas ateities rezultatų rodiklis.

