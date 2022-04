Smarkūs svyravimai veikia žalią naftą, akcijų rinkas, JAV doleriui tuo tarpu stiprėjant

Balandis 27, 2022 13:55

Smarkūs svyravimai išjudino neatidėliotinas žalios naftos kainas ir pasaulinę akcijų rinką, o JAV dolerio kursas išliko stiprus.

JAV dolerio stiprybė spaudė aukso kainas žemyn. Kadangi auksas yra išreikštas JAV doleriais, šis taurusis metalas šiuo metu yra gana brangus, o investuotojai daugiausia dėmesio skiria JAV doleriui kaip saugaus prieglobsčio aktyvui.

JAV doleriui stiprėti padėjo kovo mėnesio JAV ilgalaikio vartojimo prekių užsakymų duomenys. Pagrindinė reikšmė buvo šiek tiek mažesnė, nei tikėtasi – 0,8 % augimas, o buvo prognozuotas 1 % augimu.

Šis skirtumas nebuvo pakankamai didelis, kad JAV doleris prarastų palaikymą, nes investuotojai atsargiai optimistiškai žvelgė į pagrindinių ilgalaikio vartojimo prekių užsakymų padidėjimą 1,1 %.

Žalios naftos neatidėliotinos kainos kilo dėl geopolitinės tiekimo baimės, sąlygotos karo Ukrainoje. Vėliau šiandien bus paskelbta JAV Energetikos informacijos administracijos (EIA) ataskaita apie pokyčius rinkoje ir tai gali turėti įtakos tiesioginėms žalios naftos kainoms.

Savaitinė naftos būklės ataskaita rodo naujausius JAV žalios naftos gavybos, importo ir atsargų lygius, todėl tai yra pagrindinis etalonas naftos rinkose.

Norite sužinoti daugiau apie fundamentinę analizę? Dalyvaukite „Admirals“ seminaruose internetu!

Nemokami prekybos seminarai internetu Dalyvaukite tiesioginiuose seminaruose internetu, kuriuos rengia mūsų prekybos ekspertai REGISTRUOTIS NEMOKAMAI

Tarp kitų prekybos naujienų šiandien yra ir ECB vadovės Christine Lagarde bei Kanados banko valdytojo Tiff Macklem kalbos.

ECB susiduria su sudėtingais priešpriešiniais infliaciniais vėjais ir abejonėmis dėl ekonomikos atsigavimo po COVID-19 pandemijos, kuriam trukdo karas Ukrainoje. Pinigų politikos griežtinimas turėtų prasidėti trečiąjį ketvirtį, tačiau dėl stipraus JAV dolerio spaudimo eurui gali tekti judėti greičiau.

Kanados doleris gali smarkiau pajudėti dėl signalų, patvirtinančių, kad Kanados pinigų politikos formuotojai per birželio mėnesį vyksiantį susitikimą ketina padidinti bazines palūkanų normas 0,5 %. Kanados infliacija kovo mėnesį pakilo iki 6,7 %, o tai yra aukščiausias rodiklis per trisdešimt metų.

Kalbant apie akcijų rinkos naujienas, „Facebook“ šiandien skelbia savo pirmojo ketvirčio finansinius rezultatus, taip pat ir kitos didelės kapitalizacijos bendrovės – „T-Mobile US Inc“ ir „Amgen Inc“.

Akcijų rinkose yra padidėję svyravimai, nes investuotojai ir toliau jautriai reaguoja į antrojo ketvirčio prognozes, pateikiamas finansinėse ataskaitose.

Daugiau prekybos naujienų nurodyta „Admirals“ ekonominių naujienų kalendoriuje.

Investuokite į geriausias pasaulyje prekybos priemones Ranka pasiekiama tūkstančiai akcijų ir ETF PRADĖTI INVESTUOTI

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.