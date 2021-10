JAV indeksai fiksavo tolimesnį brangimą

Spalis 25, 2021 13:37

Praėjusią savaitę investuotojai išliko aktyvūs akcijų indeksų pirkėjai, kurie kilo JAV, Europoje ir Azijoje. Rinkos dalyviai rinkosi rizikingus instrumentus ir žaliavas, o pardavinėjo obligacijas, kurių kaina krito ir pajamingumas augo.

Pastarąją savaitę kriptovaliutų rinkoje buvo jaučiamos stiprios pozityvios nuotaikos. Prie to ženkliai prisidėjo ilgai lauktas įvykis – pristatytas ir prekybą pradėjo pirmasis bitcoin ETF produktas pagrindinėje JAV akcijų biržoje. Jis pritraukė apie 1 milijardą JAV dolerių investicijų ir padėjo kriptovaliutoms dar labiau kilti, didindamas jų paklausą. Bitcoin kaina augo nuo 61 iki 66 tūkstančio JAV dolerių lygio savaitės viduryje, vėliau kiek pasikoregavo. Ethereum kilo nuo 3.9 iki 4.2 tūkstančių, tačiau savaitę užbaigė apie 4.0 lygį.

Akcijų indeksai

Pagrindiniai JAV akcijų indeksai tęsė kilimą. Geriausiai pasirodė investuotojų labiausiai stebimas S&P500, kuris augo 1.6% iki 4,545 punktų. Nasdaq indekso vertė didėjo 1.3%, o Dow Jone buvo 1.1% aukščiau.

Praėjusią savaitę ketvirtadienį įžymaus startuolio WeWork, bendradarbystės erdvių kūrėjo visame pasaulyje, akcijos buvo pirmą kartą prekiaujamos JAV akcijų biržoje. WeWork susijungė su BowX Acquisition įmone ir tai buvo dar vienas SPAC sandoris, kuomet tuščia listinguota įmonė susijungia su privataus kapitalo finansuotu startuoliu ir taip yra išplatinamos jo akcijos rinkoje. WeWork dabar buvo įvertintas 9 milijardais JAV dolerių, gerokai mažiau nei 2019 metais planuoto bet įvykusio 47 milijardų akcijų platinimo metu. Pirmą prekybos savaitę WeWork akcijos užbaigė pakilęs iki 13.0 JAV dolerių, o pagrindinio įkūrėjo Adam Neumann turimo akcijų paketo vertė pasiekė 1 milijardą JAV dolerių.

Pagrindinis Kinijos akcijų indeksas Shanghai Composite neženkliai brango 0.3%, o Honkongo indeksas Hang Seng dar labiau atsigavo ir augo 3.1%. Tarp svarbių ekonominių duomenų buvo diskutuojama apie nekilnojamo turto įmones, kurios viena po kitos negali įvykdyti skolos įsipareigojimų. Spalio duomenimis naujų namų pardavimai buvo -33% mažesni nei tuo pačiu metu prieš metus, o antrinės nekilnojamo turto rinkos aktyvumas buvo net -63% žemesnis. Tokios tendencijos natūraliai paveikė ir kainas, kuomet rugsėjo 70 didžiausių miestų kainų indeksas nukrito -0.08% ir buvo pirmas neigiamas mėnesis nuo 2015 metų.

JAV obligacijos

JAV centrinio banko balansas augo 85 milijardais JAV dolerių iki 8.52 trilijonų bei pasiekė naujas visų laikų aukštumas.

JAV skolos rinkoje skirtumas tarp 2 ir 10 metų obligacijų pajamingumo neženkliai augo nuo 1.18% iki 1.20% lygio, o skirtumas tarp 3 mėnesių ir 10 metų kilo nuo 1.53% iki 1.60%. Pagrindinio instrumento, 10 metų obligacijų, pajamingumas tęsė augimą ir buvo pasiekęs 1.68% lygį, aukščiausią nuo gegužės. 2 metų obligacijų pajamingumas irgi išlaiko kilimo tendenciją ir per praėjusią savaitę pakilo iki 0.46%, aukščiausio lygio nuo 2020 metų kovo.

Žaliavos ir sektoriai

Žaliavų rinkoje kilimas sulėtėjo ir kainos savaitės antroje pusėje konsolidavosi. WTI rūšies naftos kaina didėjo 2.1% ir pasiekė 84.0 JAV dolerius už barelį. Tarp metalų, vario kaina krito -4.8%, o aliuminio prarado net -9.3%. Geležies rūdos kaina neženkliai keitėsi ties 120 JAV dolerių už toną. Kviečių gruodžio kontrakto vertė Matif biržoje toliau brango nuo 275.5 iki 280.0 eurų už toną. Brangieji metalai rodė kilimo tendenciją: aukso kaina didėjo 1.4% iki 1,792 JAV dolerių už unciją, o sidabro augo 4.3% ir buvo 24.3 JAV doleriai.

Praėjusią savaitę tarp sektorių geriausiai pasirodė nekilnojamo turto, sveikatos apsaugos ir pramonės bendrovės, kurios atitinkamai augo 2.6%, 2.5% bei 1.9%. Prasčiausius rezultatus ir vertės kritimą rodė energijos, žaliavų ir komunikacijos paslaugų įmonės, kurios atitinkamai nuvertėjo -0.4%, -2.0% ir -2.0%.

Snap - JAV technologijų bendrovė

Praėjusį ketvirtadienį po akcijų biržos uždarymo finansinius ketvirčio rezultatus skelbė JAV technologijų bendrovė Snap. Ši įmonė yra viena naujausių socialinių platformų, kuri leidžia vartotojams per mobilaus telefono programėlę dalintis nuotraukomis ir filmukais, kurie išnyksta po nustatyto trumpo laiko periodo. Įdomu, kad Snap buvo pirmoji, kuri įgyvendino „istorijų“ (angl. stories) funkcionalumą, kurį vėliau pritaikė bei labai išpopuliarino ir kitos didžiosios technologijų bendrovės Instagram ir Facebook. Šiuo metu bendrovės kapitalizacija rinkoje siekia apie 120 milijardų JAV dolerių.

Snap per ketvirtį gavo 1.07 milijardus JAV dolerių pajamų ir nepasiekė rinkos 1.07 milijardų lūkesčių. Pardavimai didėjo net 57% lyginant su tuo pačiu ketvirčiu prieš metus. Kasdien aktyvių vartotojų skaičius kilo 23% iki 306 milijonų. Koreguotas ketvirčio nuostolis akcijai buvo -0.05 JAV doleriai ir viršijo rinkos -0.09 prognozę. Nepaisant to, įmonė turi teigiamą pinigų srautą ir koreguotas EBITDA rodiklis siekė 174 milijonus JAV dolerių per ketvirtį. Bendrovė paskelbė, kad ketvirto ketvirčio metinis pajamų augimas bus tik 30%, o EBITDA sieks apie 155 milijonus, kas ženkliai nuvylė rinką, kuri atitinkamai tikėjosi 48% augimo ir 299 milijonų. Rinkoje diskutuojama, kad atnaujinus Apple programinę įrangą ir leidus vartotojams pasirinkti ar leisti sekti jų veiksmus ir duomenis, daug naudotojų nesutinka dalintis šia informacija, kas ženkliai blogina reklamos rezultatus ir jų tikslumą bei santykinai brangina Facebook, Snap ir kitų socialinių tinklų paslaugas.

Po rezultatų ir prognozių paskelbimo, Snap akcijų kaina nuvertėjo apie -26% iki 55 JAV dolerių. Per paskutinius 12 mėnesių įmonės akcijų kaina yra pakilusi apie 41%. Bendrovė dividendų nemoka.

Šaltinis: Rinkos barometras 2021 metų spalio 25 d., Admiral Markets Rinkos barometras - Svarbiausi dienos pokyčiai

Pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą „Admiral Markets" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus: