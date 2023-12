JAV doleris nuvertėjo, rinkoje augant optimizmui

Gruodis 04, 2023 18:10

Praėjusią savaitę išsilaikė pozityvios nuotaikos ir investuotojai daugiausiai rinkosi tokias pozicijas, kurios atitiko vertinimus, kad palūkanų normos 2024 metų pirmoje pusėje mažės. Šiuo metu priskiriama apie 50 % tikimybė, kad JAV centrinis bankas jau kovo susirinkimo metu sumažins palūkanas vienu žingsniu arba 0,25%. Rizikos apetito didėjimą skatina daugiau sentimento pokytis ir jo sekimas, nei reali -0,25 % mažesnių palūkanų įtaka ekonomikai.

JAV ekonominiai duomenys

Tarp JAV ekonominių duomenų buvo vartotojų kainų indekso duomenys, kuriuos seka šalies centrinis bankas kaip infliacijos alternatyvą, kurie spalį rodė 3.0% augimą arba stabilų lygį paskutinių 4 mėnesių perspektyvoje. Tai galbūt mažina spaudimą centriniam bankui, tačiau nesukuria aplinkybių be didesnių klausimų tarp rinkos dalyvių mažinti palūkanų.

Naujų namų pardavimai spalio duomenimis siekė 679 tūkstančius per metus ir buvo mažesni nei 719 tūkstančiai rugsėjį, kainų dinamika buvo neigiama ir siekė -17 % kritimą nuo aukščiausio lygio 2022 metais, taip pat neparduotų namų skaičius rinkoje sudarė 7 8 mėnesius vidutinių pardavimų tempu, kas yra ganėtinai didelis skaičius, keliantis spaudimą statytojams.

Vartotojų pasitikėjimo indeksas buvo 102.0 punktai ir liko stabilus paskutinių 2 metų rėžyje. Naujų bedarbių paraiškų skaičius augo nuo 209 iki 218 tūkstančių, o bendras žmonių gaunančių išmokas skaičius toliau augo nuo 1,84 iki 1,927 milijonų lygio, aukščiausiame taške nuo 2022 metų sausio.

JAV skolos rinkoje skirtumas tarp 2 ir 10 metų obligacijų pajamingumo vėl judėjo link teigiamos reikšmės nuo -0,49 % iki -0,1 %. lygio. Pagrindinis instrumentas 10 metų obligacijų pajamingumas krito nuo 4,47 % iki 4,23 % lygio, žemiausio per paskutinius 3 mėnesius. 2 metų instrumento pajamingumas ženkliai traukėsi nuo 4,955 % iki 4,54 % lygio, sufleruodamas apie rinkos lūkesčius visgi pamatyti gerokai mažesnes palūkanas.

EUR/USD

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD savaitės pradžioje brango ir trečiadienį pasiekė aukščiausią tašką ties 1,101 lygiu, tačiau ilgai išsilaikyti jame nepavyko ir penktadienį prekybą užbaigė ties 1,088 lygiu. Skolos rinkoje palūkanos stabilizavosi bei krito: 6 mėnesių Euribor krito nuo 4,074 % iki 4,004 %, o trumpesnės 3 mėnesių buvo stabilus ties 3,960 %. Tarp naujienų Senajame žemyne buvo preliminari infliacija lapkritį: Europoje krito nuo 2,9 % iki 2,4 % lygio, Vokietijoje traukėsi nuo 3,8 % iki 3,2 %, Ispanijoje lėtėjo nuo 3,5 % iki 3,2 %. Bendrai kainų kilimas ženkliai sulėtėjo ir spaudimas Europos centriniam bankui menksta, investuotojai laukia pirmų palūkanų normų mažinimo pavasarį. Vokietijoje nedarbo lygis augo iki 5,9 %. EUR/USD pora prekybą užbaigė nukritusi -0,5 %.

USD/JPY

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY nuosekliai nuvertėjo ir penktadienį užbaigė ties 146,8 lygiu, žemiausiu nuo 2023 metų rugsėjo. Tarp ekonominių duomenų buvo preliminarios spalio pramonės gamybos apimtys, kurios rodė 0,9 % kilimą lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus, o mažmeninės prekybos apimtys buvo 4,2 % didesnės nei prieš metus, kas buvo didelis augimas, nors ir lėtesnis nei 6.2% prieš tai buvusį mėnesį. Nedarbo lygis buvo stabilus ties 2,5%. USD/JPY savaitės prekybą baigė nukritusi -1.8%.

GBP/USD

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora augo, savaitės rezultatą fiksuodama ties 1,270 lygiu. Šalies nekilnojamo turto kainos fiksavo -2,0 % kritimą lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus, kas buvo pozityvesnis skaičius nei -3,3 % ankstesnį mėnesį. Faktinis pramonės vadybininkų pirkimo indeksas buvo 47,2 ir viršijo lūkesčius, nors išliko neigiamoje teritorijoje. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė pakilusi 0,8 %.

Skaitmeninės valiutos

Skaitmeninių valiutų rinkoje vėl buvo fiksuojamas teigiamos nuotaikos. Bitcoin kaina augo apie 6,4 % iki 39,7 tūkstančių JAV dolerių lygio, o Ethereum kilo apie 5,4 % iki 2,16 tūkstančių JAV dolerių.

Biržose ir toliau vyravo pozityvus sentimentas

Praėjusią savaitę išsilaikė geros nuotaikos akcijų rinkose aplink pasaulį, investuotojai buvo teigiamai nusiteikę dėl lėtėjančios infliacijos ir augant lūkesčiams dėl galimo palūkanų normos mažinimo pavasarį. Obligacijų rinka šios tendencijos nepalaikė, kuomet pajamingumai ženkliai krito, sufleruodami mažesnes palūkanas ir galimą centrinio banko atsitraukimą.

Akcijų indeksai

Pagrindiniai JAV akcijų indeksai tęsė augimą. Geriausiai iš jų pasirodė Dow Jones, kurio vertė kilo 2,4 %. Santykinai prasčiausiai, bet vis tiek augo, Nasdaq, kurio vertė didėjo 0,4 %. Investuotojų labiausiai stebimas S&P500 kilo 0,8 % iki 4,594 punktų lygio. Smulkesnes įmones apimantis ir didelę imtį turinti Russel 2000 kilo net 3,05 %.

Senajame žemyne akcijų indeksai taip pat pasižymėjo geromis nuotaikomis: Europos Stoxx 50 augo 1,0 %, Vokietijos pagrindinis DAX kilo 2,3 %, Ispanijos IBEX didėjo 2,0 %, o Italijos FTSE MIB brango 1,7 %.

Kinijos indeksai išsiskyrė ganėtinai neigiamu sentimentu ir svarbiausi fiksavo nuostolius: Shanghai Composite prarado -0,3 %, o Honkongo indeksas Hang Seng nuvertėjo net -4,0 %. Tarp ekonominių duomenų buvo vadybininkų pirkimo indeksai: pramonės liko stabilus ties 49,4 punktais, o paslaugų neženkliai krito iki 50,2. Šalies pramonės sektoriaus pelnas traukėsi -7,8 % vertinant periodą nuo metų pradžios.

Žaliavos ir sektoriai

Žaliavų sektorius nuosaikiai koregavosi ir CRB indeksas per savaitę krito -1,4 % iki 308,1 punktų lygio. WTI rūšies naftos kaina krito apie -1,1 % iki 74,6 JAV dolerių už barelį. Vario kaina augo 2,6 %, o aliuminio krito -0,4 %. Kviečių kovo kontrakto vertė Matif biržoje augo apie 1,1 % iki 228,25 eurų už toną. Brangieji metalai tęsė brangimą: aukso kaina kilo 3,5 % iki 2,072 JAV dolerių už unciją, o sidabras augo 4,9 % iki 25,5 JAV dolerių.

Tarp sektorių geriausiai pasirodė nekilnojamo turto, žaliavų ir pramonės įmonės, kurios atitinkamai augo 4,6 %, 2,9 % bei 2,2 %. Prasčiausiai pasirodė ir buvo vieninteliai sektoriai kurie krito, tai energijos ir komunikacijos paslaugų bendrovės, kurios atitinkamai prarado -0,03 % ir -2,2 % per savaitę.

„Kroger“ 2023 metų trečiojo ketvirčio finansiniai rezultatai

„Kroger Co.“ (NYSE: KR ) yra viena didžiausių mažmeninės prekybos įmonių pasaulyje ir ketvirta pagal dydį JAV. 2023 m. lapkričio 30 d. ji paskelbė savo 2023 m. trečiojo ketvirčio rezultatus ir informavo investuotojus apie tai, kaip „Leading with Fresh“ ir „Accelerating with Digital“ ir toliau padeda „Kroger“ siekti ilgalaikio tvaraus augimo. Įmonės istorija prasideda dar 1883 metais ir nuo to laiko bendrovė užaugo iki beveik 2800 prekybos vietas turinčio rinkos dalyvio 35 JAV valstijose. Taip pat įmonė turi daugiau nei 2000 vaistinių ir prie savo prekybos tinklų yra įrengusi 1500 degalinių, kad pirkėjams būtų patogiau įsigyti įvairių reikalingų prekių vienoje vietoje. Bendrovėje dirba apie 430 tūkstančių darbuotojų. Šiuo metu įmonės kapitalizacija rinkoje siekia 32,0 milijardus JAV dolerių.

„Kroger“ per ketvirtį gavo 34,0 milijardus JAV dolerių pajamų bei viršijo rinkos 33,9 milijardų lūkesčius. Eliminavus kurą, palyginamieji pardavimai buvo -0,6 % mažesni nei tuo pačiu metu prieš metus. Bendrojo pelno marža buvo 22,0 % ir kilo 0,2 %. Koreguotas pelnas akcijai siekė 0,95 JAV dolerius bei viršijo rinkos 0,90 prognozes. Bendrovė sustabdė akcijų supirkimo programą ir kapitalą skiria skolos mažinimui, prieš planuojamam susijungimui su prekybos tinklu Albertsons.

Po rezultatų paskelbimo, „Kroger“ akcijų kaina augo apie 1,4 %. Per paskutinius 12 mėnesių akcijų kaina yra nukritusi apie -11 %. Bendrovė kiekvieną ketvirtį moka dividendus, kurių metinis pajamingumas siekia apie 2,6 %.

Svarbiausi šios savaitės įvykiai

Ši savaitė prasidės Vokietijos tarptautinės prekybos duomenimis, Šveicarijos lapkričio infliacijos rodikliais, vėliau JAV ilgalaikio vartojimo prekių užsakymų informacija. Antradienį bus laukiami faktiniai paslaugų sektoriaus indekso duomenys, vėliau JAV atvirų darbo pozicijų JOLTs rodikliai. Trečiadienį rinka stebės Kanados centrinio banko sprendimą dėl palūkanų, o ketvirtadienį dėmesys nukryps į Kinijos tarptautinės prekybos apimtis, vėliau Vokietijos pramonės produkcijos rodiklius. Penktadienį bus skelbiami JAV darbo rinkos duomenys, kurie tikėtina turės ženklios įtakos rizikos apetitui ir bendram sentimentui rinkoje.

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.

