„Brent“ pramušė 100 JAV dolerių lygį, „eBay“ akcijos smuko dėl silpnos prognozės

Vasaris 24, 2022 11:20

Dėl situacijos Rytų Europoje aukso kaina priartėjo prie 2000 JAV dolerių, o „Brent“ nafta pirmą kartą nuo 2014 metų pakilo aukščiau 100 JAV dolerių už barelį lygio.

Naftai ir auksui augant, akcijos krenta. Vakar Volstrito pagrindiniai indeksai sesiją užbaigė kritimu, o „Dow Jones“, S&P 500 ir „Nasdaq Composite“ nukrito atitinkamai 1,38 %, 1,84% ir 2,57 %.

Tuo tarpu finansinių rezultatų skelbimo sezonas eina į pabaigą ir dauguma S&P 500 narių jau paskelbė savo 2021 m. paskutinio ketvirčio rezultatus.

Vakar buvo „eBay“ eilė, kuri pranešė apie 2,61 milijardo JAV dolerių pajamas, atitinkančias analitikų lūkesčius, o pelnas vienai akcijai (EPS) – 1,05 JAV dolerio – viršijo prognozuojamą 0,99 JAV dolerio už akciją.

Tačiau šias geresnes nei tikėtasi pajamas nustelbė silpna šio ketvirčio prognozė, kuri pastarosiomis savaitėmis, atrodo, tampa technologijų akcijų svarbiausia tema.

Taigi, ši elektroninės prekybos bendrovė prognozuoja, kad einamojo ketvirčio pajamos bus nuo 2,43 iki 2,48 milijardų JAV dolerių, o tai reikštų 5 % smukimą per metus ir būtų daug mažiau nei analitikų lūkesčiai – 2,61 milijardo JAV dolerių.

Bendrovė taip pat apskaičiavo, kad EPS bus nuo 1,01 iki 1,05 JAV dolerio, o tai vėlgi yra mažiau nei prognozuojama – 1,08 JAV dolerio už akciją. Be to, „eBay“ taip pat skelbia, kad per pastarąjį ketvirtį metinis aktyvių pirkėjų skaičius jų svetainėje sumažėjo 9 %.

Galbūt buvo galima nuspėti, kad elektroninės prekybos įmonės, kurios per pastaruosius porą metų naudojosi pandemijos paskatinto prekybos internetu bumo privalumais, nusileis žemyn, kai pasaulis vėl atsivers ir pirkėjai grįš į pagrindines prekybos gatves.

Tačiau, silpna „eBay“ prognozė, paaštrinta dabartinės situacijos, praėjusią naktį ir šįryt sąlygojo išpardavimą, jos akcijų kaina smuko beveik 10 %. Iki šio išpardavimo „eBay“ akcijos šiais metais jau buvo nukritusios beveik 18 %, tai galima palyginti su S&P 500 11 % kritimu.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „eBay“ 2020 m. spalio 15 d. – 2022 m. vasario 23 d. dieninis grafikas. 2022 m. vasario 24 d. duomenys. Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „eBay“ 2015 m. rugpjūčio 9 d. – 2022 m. vasario 23 d. savaitinis grafikas. 2022 m. vasario 24 d. duomenys. Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą „Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus: