Azijos akcijos ir žalia nafta kyla, krentant S&P 500 ir „Nasdaq“

Lapkritis 30, 2022 14:50

Nepaisant oficialių Kinijos duomenų, rodančių, kad gamyklų veikla lapkritį mažėjo sparčiau, nei buvo tikėtasi, Azijos akcijos trečiadienį iš esmės pakilo, toliau plintant spėlionėms, kad Kinija ketina vėl atverti savo ekonomiką.

Honkongo „Hang Seng“ indeksas po vakarykščio 5,24 procento prieaugio toliau judėjo teigiamai, pastarąją sesiją baigdamas 2,16 procento pakilimu ir lapkričio prieaugį padidindamas iki daugiau nei 26 procentų.

Žalia nafta taip pat ir toliau naudojasi viltimis dėl laisvesnių „Covid“ apribojimų, o trečiadienio rytą pakilo tiek BRENT, tiek WTI.

Vakar Volstrite daugelis JAV listinguojamų Kinijos akcijų džiaugėsi teigiamomis tendencijomis, o „Alibaba“ ir „JD.com“ pakilo atitinkamai 5,25 ir 6,69 procento.

Tačiau S&P 500 ir „Nasdaq composite“ sesiją užbaigė nukritę, atitinkamai 0,16 ir 0,59 procento, o „Dow Jones“ judėjo tame pačiame lygyje, nes pakilo tik 0,01 procento.

S&P 500 ir „Nasdaq“ nusvėrė technologijų sunkiasvoriai – „Alphabet“, „Tesla“ ir „Amazon“, kurių nuostoliai atitinkamai siekė 0,90, 1,14 ir 1,63 procento.

Tačiau labiausiai nusmukdė didžiausia pasaulyje bendrovė „Apple“, kuri sesiją užbaigė 2,11 procento žemiau, o bendri nuostoliai per pastarąsias tris sesijas siekė 6,55 procento.

„Apple“ akcijų kaina pastaruoju metu patiria spaudimą dėl susirūpinimo, susijusio su pasiūlos problemomis dėl griežtų karantino priemonių ir socialinių neramumų Kinijoje, kur gaminama didžioji dauguma „Apple“ produktų.

Ir nors daugelis aktyvų vakar gavo naudos iš spekuliacijų dėl Kinijos nulinės „Covid“ politikos sušvelninimo, „Apple“ kritimas atspindėjo susirūpinimą, kad žala jau galėjo būti padaryta.

Vakar „TFI Asset Management“ analitikas Ming-Chi Kuo rašė, kad prognozuoja, jog bendros „iPhone 14 Pro“ ir „iPhone 14 Pro Max“ siuntos per šį ketvirtį bus 15–20 milijonų vienetų mažesnės nei tikėtasi. Tai daugiausia lėmė darbuotojų protestai, praėjusį mėnesį vykę Xhengzou „iPhone“ gamykloje.

Jeigu ši prognozė pasitvirtins, tai gali būti didelis smūgis „Apple“ pajamoms tradiciškai stipriausiame jų ketvirtyje. Be to, minėtas analitikas rašė, kad šie praleisti pardavimai gali būti visiškai prarasti, o ne tiesiog atidėti iki to laiko, kai tiekimas atsigaus.

Tai paaiškina, kodėl „Apple“ nukrito per pastarąsias prekybos sesijas. Tačiau ar „Apple“ akcininkai turėtų panikuoti dėl ilgalaikio laikotarpio?

„Apple“ – bendras paveikslas

Iki šiol „Apple“ akcijos atpigo 20 procentų. Nors tai yra stipresnis nei S&P 500 kritimas (17 procentų), bet jis yra daug seklesnis nei kitų technologijų sunkiasvorių patirti nuostoliai. Pavyzdžiui, „Alphabet“, „Amazon“, „Tesla“ ir „Meta Platforms“ per tą patį laikotarpį sumažėjo atitinkamai 34, 45, 49 ir 67 procentais.

Viena iš priežasčių, kodėl „Apple“ atlaikė pastarąją ekonominę audrą geriau nei jos konkurentai, yra jos nepaprasta finansinė galia, kurią investuotojai daug labiau vertina neapibrėžtais laikotarpiais.

Šios technologijų milžinės produktai yra neįtikėtinai populiarūs tarp vartotojų, kurie, susivilioję „Apple“ ekosistema, linkę pasilikti ir tapti lojaliais klientais, kurie į naujausias programėles žiūri kaip į būtinybę. Todėl „Apple“ turi pavydėtiną savybę generuoti patikimą pajamų srautą.

Paskutinį ketvirtį „Apple“ pranešė apie 20 milijardų dolerių grynąsias pajamas, o 12 mėnesių bendra suma siekė beveik 100 milijardų JAV dolerių. 2022 m. rugsėjo pabaigoje bendrovė turėjo daugiau kaip 48 milijardus JAV dolerių grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų bei dar 121 milijardą JAV dolerių ilgalaikių apyvartinių vertybinių popierių.

Tačiau investuotojai turėtų ir toliau atsargiai vertinti dabartinius neigiamus veiksnius, ypač neaiškias ekonomikos perspektyvas, kurios, tikėtina, ir toliau sąlygos svyravimus trumpuoju laikotarpiu.

Be to, nors pandemija, tikriausiai, tam tikru momentu baigsis ir gamyba bus atnaujinta kaip įprasta, dabartinės tiekimo problemos rodo, kaip „Apple“ šiuo metu yra priklausoma nuo Kinijos.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Apple“ 2016 m. balandžio 3 d. – 2022 m. lapkričio 29 d. savaitinis grafikas. 2022 m. lapkričio 30 d. duomenys. Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.