El grupo automovilístico Stellantis adquiere First Investors Financial Service Group.

Septiembre 02, 2021 10:31

Para muchos inversores es posible que si hablamos del grupo Stellantis no sepan muy bien de lo que hablamos, pero si decimos que es el propietario de marcas como Peugeot, Citroën, Opel, Fiat o Jeep rápidamente advierten que estamos hablando de un gigante automovilístico.

En concreto, Stellantis es el resultado de la fusión entre los antiguos grupos PSA y FCA (Fiat Chrysler Automobiles) que comenzó el pasado año pero que no se completó hasta comienzos de este año, estableciendo la sede del grupo en los Países Bajos. Con esta fusión, ambos grupos esperaban obtener sinergias de más de 3700 millones de euros sin la necesidad de cerrar ninguna planta de producción. Tras la fusión, el grupo comprende las siguientes 14 marcas:

Fuente: Wikipedia

En la jornada de hoy, hemos conocido que Stellantis ha anunciado la compra de First Investors Financial Service Group por una cantidad cercana a los 285 millones de dólares. First Investors Financial Service Group, es una compañía especializada en la financiación de ventas de coches en los Estados Unidos, por lo que con esta compra, el grupo busca obtener una plataforma propia de financiación en este importante mercado que le pueda reportar ingresos y beneficios a través de estos préstamos, además de la posibilidad de fidelizar a sus clientes.

Si nos centramos en el aspecto técnico, podemos observamos el gráfico de H4, podemos observar que durante este año, esta compañía está siguiendo una tendencia alcista que le ha llevado a subir un 37,22% hasta finales de agosto, aunque actualmente el precio se encuentra en una corrección tras marcar máximos anuales el pasado 13 agosto en torno a los 22 dólares por acción.

Por el momento, el precio se encuentra peleando por mantener el soporte representado por el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% del último impulso alcista, aunque tras el cruce de medias bajista de sus medias de corto y medio plazo, es posible que esta corrección busque su siguiente nivel de soporte en la zona coincidente de su media de 200 en rojo y el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%.

La pérdida de este nivel, abriría las puertas a una mayor corrección en busca de su línea de tendencia alcista y el importante nivel de soporte/resistencia en la franja naranja, aunque mientras mantengamos estos niveles la sensación seguirá siendo positiva.

Fuente: Gráfico de H4 de Stellantis NV de la plataforma MetaTrader 5 de Admiral Markets desde el 19 de enero de 2021 hasta al 2 de septiembre de 2021. Realizado el 2 de septiembre a las 11:15 horas CEST. Nota: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros, ni del rendimiento futuro.

Evolución de los últimos 5 años:

2020: 23,12%

2019: 12,52%

2018: -18,94%

2017: 96,52%

2016: -0,15%

Con la cuenta Invest.MT5 de Admiral Markets, puedes operar con Stellantis ¡y en más de 3000 acciones!. Haga clic en el siguiente banner para abrir una cuenta hoy:

INFORMACIÓN SOBRE MATERIALES ANALÍTICOS:

Los datos proporcionados proporcionan información adicional sobre todos los análisis, estimaciones, pronósticos, pronósticos, revisiones de mercado, perspectivas semanales u otras evaluaciones o información similares (en adelante "Análisis") publicadas en los sitios web de las empresas de inversión de Admirals que operan bajo la marca comercial Admirals (en adelante, "Admirals"). Antes de tomar cualquier decisión de inversión, preste mucha atención a lo siguiente: