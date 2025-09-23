Las Acciones Estadounidenses Cierran en Máximo Histórico por Tercera Sesión Consecutiva

Septiembre 23, 2025 13:09

Los tres principales índices estadounidenses cerraron en máximos históricos el lunes por tercera sesión de trading consecutiva. El Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq avanzaron 0.14%, 0.44% y 0.70% respectivamente el lunes, con las acciones tecnológicas liderando el rally.

Nvidia Invertirá $100 mil millones en Open AI

El lunes, Nvidia anunció que invertirá hasta $100 mil millones en OpenAI, en una alianza que impulsará una expansión significativa de centros de datos para inteligencia artificial.

Bajo estos planes, OpenAI tiene la intención de implementar 10 gigavatios de capacidad adicional utilizando los procesadores avanzados de Nvidia. A su vez, Nvidia comprará progresivamente participación accionaria en OpenAI a medida que se implemente cada gigavatio.

La primera inversión de $10 mil millones se realizará según reportes una vez que se implemente el primer gigavatio, lo cual se espera que tenga lugar en el segundo semestre de 2026. Las acciones de Nvidia ganaron 3.9% con la noticia en la sesión de operaciones del lunes.

Las acciones de Apple repuntan tras noticias positivas

Entre los valores con mejor desempeño en el S&P 500 el lunes estuvo Apple. Las acciones de la gigante tecnológica saltaron 4.3% durante la sesión gracias a noticias positivas sobre la demanda de su iPhone más reciente.

El viernes, Apple lanzó sus iPhones más recientes junto con nuevos modelos de Apple Watch y AirPods, y según los analistas, los tiempos de espera de los productos sugieren que la demanda es sólida.

Los analistas de Bank of America escribieron la siguiente nota el lunes:

Nuestro seguimiento de las fechas de envío del iPhone en el sitio web de Apple y varios sitios web de operadoras indica que al 22 de septiembre, los tiempos de envío (en días) para el iPhone 17 (18 días) están más extendidos comparado con el iPhone 16 del año pasado (10 días).

En otras palabras, la demanda del iPhone 17 parece ser considerablemente más sólida de lo que era en esta etapa el año pasado para el iPhone 16. También se reporta que está experimentando una fuerte demanda en China, un mercado clave para el fabricante del iPhone.

El oro alcanza máximo histórico, nuevamente

El oro registró otro máximo histórico el lunes, ya que los futuros subieron 1,6% durante la sesión. En lo que va del año, el metal precioso ahora acumula una ganancia de más del 43%.

Las últimas ganancias se produjeron después de señales mixtas sobre la política futura de los responsables de fijar las tasas en la Reserva Federal y previo a un discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, programado para el martes.

El recién nombrado Gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran expresó el lunes una preferencia por recortes agresivos de tasas, una posición que fue contradicha por tres de sus colegas quienes consideran que el banco central necesita mantenerse cauteloso respecto a la inflación.

De acuerdo con la herramienta FedWatch de CME, los mercados están actualmente asignando una probabilidad del 90% de que la Fed recorte las tasas en 25 puntos básicos cuando se reúna en octubre y una probabilidad del 75% de otra reducción de 25 puntos básicos en diciembre.

Los inversionistas estarán observando el discurso de Powell más tarde el martes en busca de señales sobre futuras decisiones de política monetaria.

Luego, el viernes, está programado el anuncio del Índice de Gastos de Consumo Personal (PCE) de agosto - que es la medida de inflación preferida de la Fed.

