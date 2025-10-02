Cómo operar acciones de Costco después del desempeño del T4 fiscal 2025

Octubre 02, 2025 06:21

Fundada en 1983 con sede en Issaquah, Washington, Costco Wholesale Corporation (NASDAQ: COST) opera una de las cadenas minoristas de almacenes por membresía más grandes del mundo. El enfoque actual de la compañía es impulsar los ingresos a través de la apertura de nuevos almacenes, fortaleciendo su marca privada Kirkland Signature e incrementando las ventas digitales.

Conozca más sobre el desempeño del cuarto trimestre fiscal 2025 de Costco y lo que los analistas están pronosticando para la acción. Este material es únicamente para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Consulte a un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.

Acción: Costco Wholesale Inc. Símbolo para Cuenta Invest.MT5: COST Fecha de la Idea: 29 de septiembre de 2025 Horizonte Temporal: 1 - 12 meses Nivel de Entrada: $956.00 Nivel Objetivo: $1,218.00 Tamaño de Posición para Cuenta Invest.MT5: Máx. 5% Riesgo: Alto

La cuenta Invest.MT5 le permite comprar acciones y valores reales de algunos de los principales mercados bursátiles del mundo.

El desempeño pasado no es un indicador confiable de resultados futuros o rendimiento futuro. Toda operación conlleva alto riesgo, y usted puede perder más de lo que arriesga en una operación. Nunca invierta más de lo que pueda permitirse perder, ya que algunas operaciones generarán pérdidas y otras ganancias. Comience con montos pequeños para entender sus propios niveles de tolerancia al riesgo o practique primero en una cuenta demo para desarrollar sus conocimientos antes de invertir. Las operaciones no son adecuadas para todos. Las operaciones son altamente especulativas y conllevan un riesgo significativo de pérdida. Aunque ofrecen oportunidades potenciales, también implican alta volatilidad, y las operaciones apalancadas pueden amplificar tanto las ganancias como las pérdidas. Los inversionistas minoristas deben comprender completamente estos riesgos antes de operar.

Fuente: TradingView - El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

Resumen del desempeño del T4 fiscal 2025 de Costco

Métrica de desempeño Resultado real Resultado esperado ¿Superó o no alcanzó? Ganancia por Acción $5.05 $4.80 Superó ✅ Ingresos $79.3 mil millones $77.5 mil millones Superó ✅

Puntos Clave

Ingresos +9% interanual; margen operativo 3.7% (incremento desde 3.4% hace un año). Las ganancias por acción aumentaron a $5.05 (+12% interanual).

Proyecciones mejoradas: Los ingresos del año fiscal completo 2026 ahora se proyectan entre $345 mil millones-$350 mil millones

$1.2 mil millones en recompra de acciones, aproximadamente ~2.3 millones de acciones.

Flujo de caja libre de $4.6 mil millones.

Las tasas de renovación de membresía alcanzaron un récord de 93.4% en Estados Unidos y Canadá. El número total de hogares con membresía pagada aumentó 7% interanual a 76 millones.

Las ventas en línea crecieron +14% interanual, impulsadas por alimentos frescos, entrega el mismo día y la expansión de ofertas de marketplace de terceros.

La gerencia destacó las inversiones continuas en nuevas aperturas de almacenes (28 previstas para 2025), automatización de la cadena de suministro e iniciativas de sustentabilidad para reducir los costos operativos a largo plazo.

Los riesgos permanecen en torno al gasto del consumidor en respuesta a la inflación creciente, presiones de costos salariales y de transporte, e impactos cambiarios dada la creciente presencia internacional de Costco.

Fuente: Resultados Trimestrales de Costco

Previsión del precio de la acción de Costco por analistas a 12 meses

Según 24 analistas de Wall Street consultados por TipRanks, que ofrecen un pronóstico del precio de la acción a 12 meses para Costco durante los últimos 3 meses:

Recomendaciones de Compra: 14

Recomendaciones de Mantener: 10

Recomendaciones de Venta: 0

Precio Objetivo Promedio: $1,078.74

Precio Objetivo Máximo: $1,218.00

Precio Objetivo Mínimo: $907.00

Fuente: Macroscope de lista de acciones de Admiral Markets, Costco. 29 de septiembre de 2025. El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

Ejemplo de estrategia de Trading: Costco

Los siguientes ejemplos de trading son únicamente para propósitos educativos y no constituyen asesoramiento de inversión. Los inversionistas deben realizar investigación independiente antes de tomar decisiones de negociación. Un ejemplo de idea de negociación para el precio de la acción de Costco podría ser el siguiente:

Entrada: Ruptura por encima del máximo post-resultados en $956.00 Objetivo: Justo por debajo del precio objetivo más alto de los analistas en $1,218.00 Riesgo: Pequeño, máximo 5% de la cuenta Plazo: 1-12 meses EJEMPLO DE OPERACIÓN Comprar 10 Acciones de Costco: $9,560 (10 * $956.00) Si Se Alcanza el Objetivo: $2,620 de ganancia potencial [($1,218.00 - $956.00) * 10] Si No Se Alcanza el Objetivo: Supongamos que un operador decidió cerrar la operación por debajo de su precio de entrada, al precio objetivo más bajo del analista de $907.00. Esto resultaría en una pérdida de $490 [($907.00 - $956.00) * 10] Comisión de la Cuenta Invest.MT5: 10 acciones * $0.02 por acción para acciones estadounidenses = $0.20 (Activa la Tarifa mínima de transacción de $1.00)

Recuerde que los mercados son volátiles y el precio de las acciones de Costco fluctuará. A pesar de sus sólidas ganancias y el incremento en sus proyecciones, persisten desafíos relacionados con la inflación, la competencia de otros grandes minoristas y la incertidumbre de las tendencias globales del consumidor. El precio de la acción se encuentra actualmente aproximadamente 15% por debajo de su máximo histórico de febrero de 2025 y podría continuar con tendencia bajista.

Cómo Comprar Acciones de Costco en 4 Pasos

Abra una cuenta con Admiral Markets completando el proceso de incorporación. Haga clic en Operar o Invertir en una de sus cuentas reales o demo para abrir la plataforma web. Busque su acción en la ventana de búsqueda en la parte superior. Ingrese sus niveles de entrada, stop-loss y toma de ganancias en el ticket de operación.

Fuente: Admiral Markets. MetaTrader 5 WebTrader. Costco. Mensual. Fecha: enero de 2005 a septiembre de 2025, capturado el 29 de septiembre de 2025. El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros o rendimiento futuro.

¿Considera que el precio de las acciones de Costco se moverá de manera diferente?

Si usted considera que existe una mayor probabilidad de que el precio de las acciones de Costco disminuya, también puede operar en corto utilizando CFD (Contratos por Diferencia). Sin embargo, estos instrumentos conllevan mayores riesgos asociados y no son adecuados para todos los inversionistas. Conozca más sobre los CFD en este artículo Cómo Operar con CFD.

