Cómo Operar Zscaler Después del Desempeño del Cuarto Trimestre Fiscal 2025

Septiembre 22, 2025 15:12

Fundada en 2007 y con sede en San José, California, Zscaler, Inc. (NASDAQ: ZS) opera una plataforma líder de ciberseguridad basada en la nube enfocada en el acceso de red Zero Trust y gateways web seguros. El enfoque actual de la compañía es impulsar los ingresos a través de la adopción empresarial a gran escala y la venta adicional de módulos avanzados de seguridad en toda su plataforma.

Conozca más sobre el desempeño del cuarto trimestre fiscal 2025 de Zscaler y qué están pronosticando los analistas para la acción. Este material es únicamente para fines informativos y no constituye asesoría financiera. Consulte con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.

Acción: Zscaler Inc. Símbolo para Cuenta Invest.MT5: ZSUS Fecha de la Idea: 22 de septiembre de 2025 Cronograma: 1 - 12 meses Nivel de Entrada: $295.00 Nivel Objetivo: $385.00 Tamaño de Posición para Cuenta Invest.MT5: Máx. 5% Riesgo: Alto

La cuenta Invest.MT5 le permite adquirir acciones y participaciones reales de algunas de las principales bolsas de valores del mundo.

Advertencia de Riesgo: El desempeño pasado no constituye un indicador confiable de resultados futuros o rendimiento venidero. Toda operación bursátil conlleva un alto riesgo, y usted puede perder más de lo que arriesga en una transacción. Nunca invierta más de lo que pueda permitirse perder, ya que algunas operaciones generarán pérdidas y otras ganancias. Comience con montos pequeños para comprender sus propios niveles de tolerancia al riesgo o practique primero en una cuenta demo para desarrollar sus conocimientos antes de invertir.

El desempeño pasado no constituye un indicador confiable de resultados futuros o rendimiento venidero. Toda operación bursátil conlleva un alto riesgo, y usted puede perder más de lo que arriesga en una transacción. Nunca invierta más de lo que pueda permitirse perder, ya que algunas operaciones generarán pérdidas y otras ganancias. Comience con montos pequeños para comprender sus propios niveles de tolerancia al riesgo o practique primero en una cuenta demo para desarrollar sus conocimientos antes de invertir. Las operaciones bursátiles no son apropiadas para todos los inversionistas. Las operaciones financieras son altamente especulativas y conllevan un riesgo significativo de pérdidas. Si bien ofrecen oportunidades potenciales, también involucran alta volatilidad, y las operaciones con apalancamiento pueden amplificar tanto las ganancias como las pérdidas. Los inversionistas minoristas deben comprender plenamente estos riesgos antes de operar en los mercados.

Fuente: TradingView - El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

Resumen del Desempeño del Cuarto Trimestre Fiscal 2025 de Zscaler

Métrica de Desempeño Resultado Actual Resultado Esperado ¿Superó o Falló? Utilidad por Acción $1.58 $1.45 Superó ✅ Ingresos $607 millones $593 millones Superó ✅

Puntos Clave

Ingresos +32% interanual (IA); margen operativo 18.6% (incremento desde 14.2% hace un año). Las utilidades por acción aumentaron a $1.58 (+41% IA).

Proyecciones elevadas: Los ingresos del Año Fiscal Completo 2026 ahora de $2.55B–$2.60B; Proyección de ingresos del Q1 FY26 ~$635M.

$150M en recompra de acciones (0.8M acciones). Flujo de caja libre de $142M.

480 clientes generando ahora más de $1M en ingresos recurrentes anuales (+25% interanual).

Zscaler Digital Experience y la protección contra amenazas impulsada por IA ganando tracción; la administración espera que los módulos de IA contribuyan materialmente en el FY26.

La administración destacó las inversiones continuas en centros de datos globales e investigación y desarrollo para respaldar el crecimiento de hiperescala.

Los riesgos permanecen en torno a la competencia intensa de CrowdStrike, Palo Alto Networks y Microsoft, la incertidumbre del gasto global macro en TI, y los riesgos cambiarios.

Fuente: Resultados Trimestrales de Zscaler

Pronóstico de Precio de Acciones de Zscaler a 12 Meses por Analistas

Según 36 analistas de Wall Street consultados por TipRanks, que ofrecen un pronóstico de precio de acciones para Zscaler a 12 meses durante los últimos 3 meses:

Calificaciones de Compra: 30

Calificaciones de Mantener: 6

Calificaciones de Venta: 0

Precio Objetivo Promedio: $327.49

Precio Objetivo Máximo: $385.00

Precio Objetivo Mínimo: $215.00

Fuente: Admiral Markets Stock List Macroscope, Zscaler. 22 de septiembre de 2025. El desempeño pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

Ejemplo de Estrategia de Trading: Zscaler

Los siguientes ejemplos de trading tienen propósitos únicamente educativos y no constituyen asesoramiento de inversión. Los inversionistas deben realizar investigación independiente antes de tomar decisiones de trading. Un ejemplo de idea de trading para el precio de la acción de Zscaler podría ser el siguiente:

Entrada: Ruptura por encima del máximo posterior a resultados en $295.00 Objetivo: Justo por debajo del precio objetivo más alto de analistas en $385.00 Riesgo: Pequeño, máximo 5% de la cuenta Cronograma: 1-12 meses EJEMPLO DE OPERACIÓN Comprar 10 Acciones de Zscaler: $2,950 (10 * $295.00) Si se Alcanza el Objetivo: $900 ganancia potencial [($385.00 - $295.00) * 10] Si No Se Alcanza el Objetivo: Supongamos que un operador decidió cerrar la operación por debajo de su precio de entrada, al precio objetivo más bajo de los analistas de $215.00. Esto resultaría en una pérdida de $800 [($215.00 - $295.00) * 10] Comisión de Cuenta Invest.MT5: 10 acciones * $0.02 por acción para acciones estadounidenses = $0.20 (Activa la Comisión Mínima por Transacción de $1.00)

Recuerde que los mercados son volátiles y el precio de las acciones de Zscaler fluctuará. A pesar de sus sólidos fundamentos y las proyecciones elevadas, persisten inquietudes respecto a su competitividad y la incertidumbre en torno a las tendencias macroeconómicas globales del gasto en TI. El precio de la acción se encuentra actualmente aproximadamente un 8% por debajo de su máximo histórico de julio de 2025 y podría incluso continuar a la baja.

Cómo Comprar Acciones de Zscaler en 4 Pasos

Abra una cuenta con Admiral Markets para acceder al Dashboard. Haga clic en Operar o Invertir en una de sus cuentas reales o demo para abrir la plataforma web. Busque su acción en la ventana de búsqueda ubicada en la parte superior. Ingrese sus niveles de entrada, stop-loss y take profit en el boleto de operación.

Fuente: Admiral Markets. MetaTrader 5 WebTrader. Zscaler. Mensual. Fecha: marzo de 2018 a septiembre de 2025, capturado el 22 de septiembre de 2025. El desempeño pasado no es un indicador confiable de resultados futuros o rendimiento futuro.

¿Ve Usted que el Precio de las Acciones de Zscaler se Mueva de Manera Diferente?

Si usted estima que existe una mayor probabilidad de que el precio de la acción de Zascaler experimente un movimiento a la baja, entonces también puede operar en posición corta mediante CFD (Contratos por Diferencia). No obstante, estos instrumentos conllevan mayores riesgos asociados y no resultan apropiados para todos los inversionistas. Conozca más sobre CFD en este artículo Cómo Operar con CFD.

INFORMACIóN SOBRE MATERIALES DE ANáLISIS:

Los datos facilitados proporcionan información adicional sobre todos los análisis, estimaciones, pronósticos, previsiones, revisiones de mercado, perspectivas semanales u otras evaluaciones o información similares (en lo sucesivo, «Análisis») publicadas en los sitios web de las empresas de inversión Admiral Markets que operan bajo la marca comercial Admiral Markets (en lo sucesivo, «Admiral Markets»). Antes de tomar cualquier decisión de inversión, preste especial atención a lo siguiente: