Wall Street ¿Nuevos máximos históricos?

Julio 14, 2021 08:55

La inflación no tan solo aumenta en la primera economía del mundo. Esa es una frase que seguramente estaremos leyendo en reiteradas ocasiones dentro de los próximos reportes, aún más si consideramos la última entrega de precios en Reino Unido, la que señala un aumento durante el mes de junio en su reporte subyacente y normal por sobre las expectativas del mercado, incentivando aún más el sentimiento restrictivo que propone el BoE (Bank of England) en sus últimas intervenciones. Esto podría dar paso a próximos cambios en la política monetaria en antes de lo previsto, incluso, incentivando a otros bancos centrales a realizar cambios prontamente y ser propositivos ante lo que parece ser una tendencia alcista sobre los precios, a diferencia de la transitoriedad que defiende al día de hoy la Reserva Federal de Estados Unidos.

El rendimiento de los bonos americanos y europeos salta hasta máximo de las últimas 2 semanas, con la atención centrándose en la intervención que llevará a cabo el presidente FED, Jerome Powell, quienes frente al congreso junto a Janet Yellen, secretaria del Tesoro de EE.UU., deberán dar respuesta del manejo en la economía americana, sobre todo después del aumento en la inflación percibido la jornada de ayer. El índice de precios al productor hoy podrían o no ratificar el susto que se lleva el mercado al revisar un aumento en la inflación de Estados Unidos, lo que podría significar que la FED se vea "obligada" a realizar cambios en su esquema para así no revisar un descontrol antes de tiempo sobre los precios, cuando el proceso de reapertura parece no tener el comportamiento que se buscaba o esperaba a inicios del presente año.

El mercado de materias primas se mantiene impaciente ante la recuperación y debilidad constante que presenta el dólar a nivel internacional durante las últimas horas; el petróleo en particular se mantiene en un rango acotado de movimiento luego del cese en las conversaciones entre miembros OPEP+ la semana pasada luego de lo difícil que fue conseguir un acuerdo transversal en la producción para este 2do semestre del año. Un reciente cambio en el sesgo bajista que presentaban las reservas de petróleo permiten revisar cambios negativos sobre su cotización, luego de mostrar por decima vez una disminución en las reservas menor a la esperada por el mercado evidenciando que la demanda podría estar desacelerándose a diferencia de las altas expectativas que tenía el mercado para la 2da mitad del año.

Gráfico 1hr - DAX



La ruptura de máximos que construye desde junio/2021 logra encontrar catalizadores para extender sus beneficios y concretar un potencial movimiento alcista durante las próximas jornadas. El testeo de EMA50 y ruptura de secuencia de máximos decrecientes en el corto plazo brindan mayor confianza para considerar posiciones de compra con extensiones alcistas hacia 16.040ptos de acuerdo a lo señalado en nuestro seminario PERSPECTIVA SEMANAL (ver desde minuto 22)