Decisión FED ¿Qué esperar?

Septiembre 22, 2021 08:25

HOY es el fin de la reunión FED, en la que se podría conocer un "ajuste" de su programa de bonos así como también de proyecciones para lo que resta del presente año y los siguientes 2. Hoy Jerome Powell, encargado de la política monetaria de Estados Unidos, podría seguir los pasos adoptados por el Banco Central Europeo en su última reunión al realizar ajuste con el fin de calmar a los mercados y no sobre exigir a una economía que ya viene altamente estimulada por bajas tasas de interés, a decir verdad nulas, que se prolongan desde la crisis sub prime.

¿El mercado ya ha descontado todo? Desafortunadamente no podemos ser precisos en esta respuesta, ya que las jornadas previas el mercado ha debido enfrentar los temores financieros producto de las deudas aparentemente insostenibles que presenta Evergrande en China, lo que ha condicionado a los mercados llevando al dólar a cotizar hasta su rango de máximos anuales y las bolsas precipitarse en lo que podría ser el signo más claro de anticipo ante un cambio, por muy ligero que sea, sobre la dirección de las reglas monetarias de la FED.

A pesar de un inminente cambio en la política monetaria, el mercado aún no descuenta un sesgo de diferencia por revisar de manera anticipada una eventual alza en la tasa de interés de EE.UU., la que al día de hoy se espera se realice durante el año 2023.



Esta tarde al cierre de Wall Street, no te pierdas una nueva transmisión en VIVO a través de nuestro perfil de INSTAGRAM @AdmiralMarketsLATAM - 16.00hrs New York

El mercado de petróleo hoy vuelve a experimentar alzas luego de las expectativas por conocer una caída en los inventarios, esto enmarcado en un proceso de aumentos en la producción y dudas acerca de la demanda de cara a finalizar el presente año. Recordemos que el reciente informe OPEP+ señala mejores condiciones de la demanda para 2022, incluso alcanzando niveles prepandémicos en algunas regiones, lo que contrasta con la estimación proporcionada por Morgan Stanley, quienes ven difícil el aumento en la producción durante el próximo año. Clave también podría ser la proyección que nos proporcione la FED durante esta jornada, la que sin duda generara expectativas para las materias primas y los mercados en general.

Gráfico 1D - EURUSD



Ad portas de conocer una nueva decisión FED, el cruce más transado del mundo navega próximo a la franja de mínimos anuales, la que ha funcionado para contener escenario especulativos previos condicionados por un cambio en la política monetaria FED, los que han incentivado a un encarecimiento del billete americano frente a sus principales rivales sin lograr mayor profundidad. Hoy estamos más cerca de conocer "ajustes" en las ayudas prestadas durante los últimos 16 meses, sin embargo, esto podría no ser suficiente para el mercado y volver a experimentar debilidades para el dólar. ¿Compramos o vendemos? NO TE PIERDAS NUESTRO LIVE TRADING...