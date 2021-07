ACTAS DEL FOMC ¿Qué esperar?

Julio 07, 2021 08:57

Jornada transversalmente negativa era la que se vivía ayer en Wall Street, la que expectante a las actas del FOMC comenzaba a presentar retrocesos debido al optimismo que pueda comenzar a mostrar la FED en sus próximas reuniones anticipando un escenario restrictivo en su política monetaria, a diferencia del ultra expansivo que sostiene al día de hoy. En este mismo escenario el dólar buscaba continuar con el proceso alcista que mostró durante gran parte del mes de junio, mes que estuvo marcado por un alto grado especulativo en torno a una pronta disminución en los paquetes de ayuda que implementa el ente rector al día de hoy por $120.000 millones de dólares.

La crisis entre los miembros OPEP+ continúa; el optimismo sobre las materias primas no ha dejado indiferente a nadie, y de esto es y son conscientes los miembros productores que se reúnen una vez por mes para analizar la producción y su aumento progresivo con el fin de cumplir con la demanda mundial que se recupera en línea con la reapertura económica que experimentan las diversas regiones del mundo. Han sido jornadas volálites para el "oro negro", el que aún no conoce de acuerdos para el mes de agosto y el 2do semestre del presente año, mientras que el dólar afecta a su cotización debido a la recuperación que mostraba la jornada de ayer en el mercado internacional. En el corto plazo la posibilidad de ver superaciones de la franja de máximos parecen aumentar debido al equilibrio entre oferta y demanda que podría resultar en valores superiores para el commoditie. La organización mundial comienza a enfrentar días cruciales, que de no encontrar o proyectar un equilibrio a mediano/largo plazo, puede comenzar a afectar a las economías menos desarrollas producto del alto costo que deben enfrentar los contribuyentes para adquirir combustibles en un entorno económico adverso para un porcentaje importante de la población.

Hoy en materia macroeconómica conoceremos las encuestas JOLTs de ofertas de empleo, de las que hemos conocido un aumento gradual durante los últimos 12 meses dejando en evidencia que la recuperación en el sector parece ser consistente a simple vista, no obstante, esta costando a las grandes empresas el conseguir mano de obra producto de la pandemia y las ayudas fiscales, que parecen contentar a los contribuyentes y aún tener liquidez para subsistir un periodo más largo. Las cifras de empleo se vuelven relevante para la política monetaria FED, de la que se podría hacer énfasis hoy en sus actas y en las proyecciones futuras.

Gráfico 1D - AUDUSD



Mientras el par se mantenga por debajo de la franja de soporte vulnerada durante el mes de junio, el escenario de mediano plazo continúa siendo bajista. Por debajo de 0.76 el escenario continúa siendo favorable para el dólar, mientras que a corto plazo las dudas se presentan por las figuras de divergencia que señalan intenciones alcistas o testeos de medias que puedan mantener un rango lateral por un tiempo más prolongado esperando conocer más detalles acerca de la política monetaria de Estados Unidos.