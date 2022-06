Trading sull'aumento del 30% di Nike grazie alla forte politica gestionale del prezzo

Giugno 21, 2022 19:05

Il recente crollo del mercato azionario è stato attribuito a una serie di fattori. Due fattori fondamentali sono l'inflazione elevata e l'aumento dei tassi di interesse.

Nei periodi di inflazione elevata, gli investitori cercano di individuare i titoli con una forte politica dei prezzi, ossia la capacità di trasferire i costi più elevati ai consumatori.

Titoli come Nike potrebbero rientrare in questa categoria, sebbene vi siano rischi più ampi in caso di calo dei consumi.

Azione: Nike Inc (Class B) Borsa: NYSE Simbolo sul conto Invest.MT5: NKE Data dell'Idea: 21 Giugno 2022 Periodo di tempo: 1 - 6 mesi Livello di Entrata: $124.00 Livello di Target: $154.00 Volume operazione sul conto Invest.MT5: Max 5% Rischio: Alto

Perché fare trading sulle azioni Nike?

Secondo una ricerca della banca d'investimento UBS, le aziende con forte politica di gestione dei prezzi tendono a gestire meglio di altre i periodi di inflazione. Ciò è dovuto al fatto che possono trasferire i costi più elevati ai loro clienti.

Con la crescita dell'inflazione negli Stati Uniti a livelli mai visti dal 1982, questo fattore diventa ancora più importante. Esistono diversi modi per misurare il potere di determinazione dei prezzi. La banca d'affari si concentra sul "mark up", ovvero sulla capacità di un'azienda di fissare il prezzo del proprio prodotto al di sopra del proprio costo marginale.

È interessante notare che la schermata dei titoli con una forte politica dei prezzi ha superato quella dei titoli con una debole strategia dei prezzi di circa il 20% dal 2021. Secondo UBS, ci sono 5 aziende che presentano questo potere di determinazione dei prezzi, una delle quali è Nike.

Fonte: CNBC, 21 giugno 2022

Una delle preoccupazioni riguardanti i titoli legati ai consumi, come Nike, è il fatto che una flessione della spesa dei consumatori potrebbe influire sulle vendite complessive. Tuttavia, poiché Nike è considerato il marchio di vendita al dettaglio di articoli sportivi numero uno al mondo, ha spazio per offrire promozioni pur proteggendo la linea di fondo.

Il mese scorso, Nike ha dichiarato che le sue attività in Cina stanno iniziando a migliorare grazie all'attenuazione dei problemi della catena di approvvigionamento nel Paese e alla recente reazione contro i marchi occidentali. Il recente rapporto sugli utili di Nike ha mostrato che le vendite in Cina sono diminuite dell'8%, un dato migliore rispetto al calo del 12% previsto e al ribasso del 24% del trimestre precedente.

Poiché la Cina è il mercato più redditizio per Nike, una ripresa in questa regione potrebbe contribuire a bilanciare il fatturato globale in caso di calo dei consumi negli Stati Uniti.

I dati delle 13 relazioni presentate al regolatore della Securities and Exchange Commission (SEC), tratti da TipRanks, mostrano che anche gli hedge fund hanno iniziato ad aumentare le loro posizioni con 537,0k acquisti di azioni nell'ultimo trimestre.

Fonte: TipRanks, 21 giugno 2022

Previsioni sul titolo Nike - Cosa dicono gli analisti?

Secondo gli analisti interpellati da TipRanks per una previsione sulle azioni Nike negli ultimi 3 mesi, attualmente ci sono 17 valutazioni buy, 5 hold e 0 sell sul titolo. Il livello di prezzo più alto per le previsioni sulle azioni Nike è di 185,00 dollari, mentre l'obiettivo di prezzo più basso è di 106,00 dollari.

L'obiettivo di prezzo medio per le previsioni sulle azioni Nike è di 154,14 dollari. Ciò rappresenta un rialzo di oltre il 43% rispetto ai livelli attuali, al momento della scrittura.

Fonte: TipRanks, 1 Giugno 2022

Un esempio di idea di trading sul prezzo delle azioni di Nike

Un'idea di trading di esempio sul prezzo delle azioni di Nike potrebbe essere la seguente:

Acquista le azioni su una rottura sopra i $124.00 dollari in modo da tenere conto dello stato attuale di volatilità

Punta all'obiettivo di prezzo mediano degli analisti di $154.00.

Mantieni il tuo rischio ridotto ad un massimo del 5% del tuo conto totale.

Linea temporale = 1 - 6 mesi

Se compri 10 azioni Nike:

Se l'obiettivo viene raggiunto = 300.00 dollari di profitto potenziale ($154.00 - $124.00 *10 azioni).



È opportuno ricordare che è improbabile che il prezzo delle azioni salga in linea retta e che potrebbe addirittura scendere ancora più in basso prima di risalire, soprattutto se si considera il recente sell-off dei mercati azionari globali.

Pertanto, assicurati di esercitare una buona gestione del rischio che è uno degli aspetti più importanti del trading di successo. Dovresti sempre sapere quanto potresti potenzialmente perdere in un'operazione e i rischi connessi.

Un altro fattore da considerare sono le commissioni che possono intaccare i tuoi profitti. Con il conto Admirals Invest.MT5 è possibile acquistare azioni statunitensi a partire da 0,02 dollari per azione. Questo significa che l'acquisto di 10 azioni di Nike comporterebbe una commissione di $0.20 ($0.02 * 10 azioni).

C'è una bassa tassa di transazione minima di $1. Quindi, l'idea di trading di esempio sopra risulterebbe in una commissione di solo $1 in totale!

