Perché fare trading sulle azioni BP?

La recente impennata dei prezzi dell'energia ha incrementato gli utili della maggior parte delle principali società petrolifere. Nella sua ultima relazione di bilancio, il gigante petrolifero BP ha registrato un utile di 6,2 miliardi di dollari grazie a un "commercio di petrolio e gas che ha superato le aspettative".

Tuttavia, tali profitti hanno portato molti a considerare l'introduzione di una tassa sui profitti inattesi per aiutare le famiglie britanniche a far fronte all'attuale crisi dell'aumento del costo della vita. L'imposta sui profitti imprevisti è un'imposta applicata alle società che hanno realizzato un profitto a causa di una circostanza di cui non sono responsabili.

Finora il governo britannico si è opposto all'introduzione di tale tassa, ma il Cancelliere dello Scacchiere ha dichiarato che l'introduzione sarebbe possibile se le società energetiche non reinvestissero adeguatamente i profitti. Al momento gli investitori sono disposti ad assumersi questo rischio, dato che le azioni BP sono salite del 20% quest'anno (al momento della scrittura).

Poiché gli analisti prevedono che i prezzi dell'energia dovrebbero continuare a salire, gli investitori hanno scelto di puntare sulle società del settore energetico. Anche Warren Buffett ha acquistato quest'anno azioni della società energetica statunitense Occidental Petroleum per un miliardo di dollari.

BP ha anche annunciato incentivi per gli investitori, come riacquisti di azioni, un piano per investire 18 miliardi di sterline in operazioni ecologiche e su combustibili fossili e l'aumento del dividendo annuale del 4% entro il 2025.

Azioni BP: le previsioni degli analisti

Secondo gli analisti interpellati da FT.com, il titolo ha attualmente 4 valutazioni "buy", 15 valutazioni "outperform", 6 valutazioni "hold", 1 valutazione "underperform" e 0 valutazioni "sell".

Secondo le previsioni dei 21 analisti intervistati per i prossimi 12 mesi il prezzo obiettivo più alto per il titolo BP è di 715,96 sterline, il più basso è di 383,52 sterline e il prezzo obiettivo medio è di 491,36 sterline.

Fonte: FT.com, 10 maggio 2022

Un esempio di idea di trading sul prezzo delle azioni di BP

Un'idea di trading di esempio sul prezzo delle azioni di BP potrebbe essere la seguente:

Acquista le azioni su una rottura sopra i GBX 431.00 in modo da tenere conto dello stato attuale di volatilità

Punta all'obiettivo di prezzo mediano degli analisti di GBX 491.00.

Mantieni il tuo rischio ridotto ad un massimo del 5% del tuo conto totale.

Linea temporale = 1 - 12 mesi

Un passaggio al livello mediano del target di prezzo comporterebbe un guadagno potenziale di circa il 14%

Alcuni investitori potrebbero scegliere di puntare al livello di prezzo target più alto degli analisti, pari a 715,00 GBX, che si aggira intorno al livello di prezzo massimo di tutti i tempi e che si tradurrebbe in un guadagno potenziale vicino al 66% su un periodo di tempo molto più lungo.



È opportuno ricordare che è improbabile che il prezzo delle azioni salga in linea retta e che potrebbe addirittura scendere ancora più in basso prima di risalire. Il mercato dell'energia e i titoli petroliferi tendono a essere più volatili di altri titoli blue-chip.

Pertanto, assicurati di esercitare una buona gestione del rischio che è uno degli aspetti più importanti del trading di successo. Dovresti sempre sapere quanto potresti potenzialmente perdere in un'operazione e i rischi connessi.

