Introduzione al trading sulle news dei mercati emergenti

Novembre 18, 2022 09:32

Qual è una delle principali influenze sui prezzi degli asset nei mercati emergenti? Le notizie di trading!

In questo articolo leggerete come il trading sulle news si suddivide in:

gli elementi che compongono la volatilità dei mercati emergenti,

le differenze tra mercati maturi ed emergenti

e le notizie da tenere d'occhio.

"Il mondo si sta orientando verso i mercati emergenti". Antoine van Agtmael.

All'inizio della sua carriera bancaria, l'economista olandese Antoine van Agtmael definì il termine mercati emergenti per descrivere economie in via di sviluppo come Africa, Cina e Brasile. Egli raccomandava di investire in questi mercati sulla base delle loro materie prime e delle risorse umane, per citare alcuni aspetti del loro potenziale.

Quando iniziò a interessarsi ai mercati emergenti, il suo interesse non era condiviso da altri nella comunità degli investitori e del trading, che si concentrava principalmente sui mercati maturi e diffidava della natura ad alto rischio delle economie in via di sviluppo. Oggi la percezione dei mercati emergenti è molto diversa, perché la Cina, per fare un esempio, è diventata la seconda economia globale.

"Tra 50 anni, la Cina sarà l'economia di riferimento del mondo". Antoine van Agtmael (discorso del 2007 "Il secolo dei mercati emergenti").

Siete d'accordo con questa citazione? È certamente un'affermazione audace se si considerano le dimensioni e il potere economico degli Stati Uniti e gli elementi di volatilità dei mercati emergenti. Anche se molti economisti non considerano più la Cina come un mercato emergente, ma come un mercato pienamente sviluppato, il gigante asiatico è un importante partner commerciale con le economie in via di sviluppo come l'Africa, e quindi è esposto a qualsiasi grande cambiamento nelle sorti del continente.

Elementi di volatilità nei mercati emergenti

Gli elementi di volatilità giocano un ruolo fondamentale nelle economie emergenti.

Improvvisi e bruschi cambiamenti negli indicatori macroeconomici, crolli di mercato e incertezza politica sono le principali notizie che innescano la volatilità. Essi hanno un impatto sulla domanda e sull'offerta di materie prime, combustibili fossili e metalli preziosi.

Prendendo un esempio reale, nell'aprile del 1990 il tasso di inflazione del Brasile ha raggiunto un massimo del 6.821,31%. Nel dicembre 1998 è sceso al minimo storico dell'1,65%. Quest'anno, la crescita dei prezzi ha oscillato tra il 6,47% e il 12,13%, una fascia relativamente tranquilla per il tasso di inflazione brasiliano.

Essendo il più grande Paese del Sud America, il Brasile è un importante produttore di minerale di ferro, petrolio greggio, chicchi di caffè, oro e bauxite utilizzata per produrre alluminio e altro ancora. La volatilità potrebbe innescare variazioni nei prezzi di alcune o tutte le risorse naturali del Paese.

Elenco dei Paesi dei mercati emergenti

La definizione più ampia di mercato emergente è quella di un Paese che mostra rapidi progressi nella propria infrastruttura economica. Ciò può includere passi avanti nelle aree della politica monetaria, della politica fiscale, dello sviluppo industriale, dello sviluppo urbano e rurale e delle operazioni di mercato, per citarne alcune. Nella lista dei paesi selezionati ci sono i BRICS: Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica.

Differenze tra mercati maturi ed emergenti

I mercati maturi hanno infrastrutture economiche consolidate e sono stabili rispetto ai mercati emergenti. In alcuni casi, i tassi di crescita possono essere molto più elevati nei Paesi emergenti rispetto alle economie mature.

L'inflazione, le riserve di valuta estera e i tassi d'interesse possono essere molto più volatili nei mercati emergenti, con un impatto sul sentiment degli investimenti e spesso causando oscillazioni selvagge dei prezzi di borsa. Anche il grado di apertura del Paese agli afflussi di valuta estera differenzia i mercati emergenti. I mercati maturi sono completamente aperti ai cambi e raramente impongono controlli sui capitali, a meno che non si tratti di un'emergenza.

Un'altra differenza fondamentale tra mercati maturi ed emergenti è la trasparenza e la regolarità dei rapporti macroeconomici. Nei mercati maturi questi vengono utilizzati per analizzare e prevedere le possibili tendenze dei prezzi, oltre che per mettere in prospettiva le condizioni attuali. Nei mercati emergenti, i rapporti economici potrebbero essere meno disponibili o difficili da reperire, rendendo difficile l'analisi degli investimenti e delle operazioni.

Notizie sui mercati emergenti

In un mercato trasparente, ci sono migliaia di rapporti macroeconomici e societari a cui fare riferimento quando si analizzano azioni, obbligazioni, immobili, tassi di cambio e altri strumenti finanziari.

I mercati emergenti tendono ad avere un numero minore di rapporti regolari e quelli da tenere d'occhio sono i rapporti sul Prodotto interno lordo (PIL), le decisioni sui tassi d'interesse, i rapporti sull'inflazione e gli aggiornamenti sulle materie prime. Dato il ruolo svolto dalla disuguaglianza e dalla disoccupazione negli sconvolgimenti sociali, i mercati emergenti possono anche essere molto sensibili a notizie come elezioni, cambiamenti nel sistema giuridico e disordini politici.

In conclusione, se state pensando di fare trading sulle valute emergenti o di investire in azioni dei mercati emergenti, è importante fare ricerche e seguire le notizie provenienti da questi Paesi. Tenere conto di una maggiore probabilità di volatilità e rimanere informati può aiutare la gestione del rischio e i processi decisionali.

