Come fare trading sulle notizie per i principianti

Novembre 11, 2022 15:56

Come fare trading sulle notizie per i principianti? Priorità numero 1: gestire sempre il rischio.

Il trading sulle notizie si basa in gran parte sulle tendenze di prezzo a breve termine, ovvero sui rapidi movimenti di un asset sottostante a seguito di un report macroeconomico. Le reazioni del mercato alle notizie economiche possono essere imprevedibili, per cui è necessario gestire il rischio in ogni operazione.

Cosa sono i rapporti economici?

I rapporti economici misurano la salute e la crescita dell'economia e sono noti anche come notizie di trading. A seconda delle circostanze, un rapporto economico può diventare più importante e influente del solito. Nel 2022, ad esempio, i rapporti sull'inflazione hanno assunto maggiore importanza a causa di un insolito aumento dei prezzi dopo la pandemia.

I principianti dovrebbero iniziare ad osservare le reazioni del mercato alle principali notizie economiche che influenzano le valute nazionali. Queste variano a seconda delle dimensioni, dello sviluppo e dello stato attuale dell'economia del Paese. Esaminiamo gli scenari di cinque paesi e regioni per vedere come e perché le loro valute potrebbero muoversi dopo queste notizie.

Tre notizie che influenzano la sterlina

La sterlina britannica (GBP) è la valuta nazionale del Regno Unito e simboleggia la sesta economia mondiale. Essendo un'economia matura e trasparente, i mercati commerciali e di investimento del paese sono completamente sviluppati. Gli operatori di mercato sanno quando le notizie saranno disponibili e possono pianificare le loro decisioni in anticipo.

Nelle circostanze post-pandemiche di aumento dei tassi d'interesse, bassa crescita e alta inflazione, gli asset legati alla sterlina saranno probabilmente influenzati da queste notizie:

Decisioni della Banca d'Inghilterra sui tassi d'interesse,

rapporti sul Prodotto interno lordo (PIL),

Indice dei prezzi al consumo.

La tendenza al rialzo o al ribasso della sterlina al momento dell'annuncio delle notizie dipende dalla coppia di valute su cui si opera, perché queste relazioni funzionano come una scala: se un lato si muove verso l'alto, l'altro si muove verso il basso.

Notizie che influenzano l'USD

Gli Stati Uniti sono l'economia più grande del mondo e, al momento in cui scriviamo, il dollaro USA è una delle valute più forti a causa dei rialzi dei tassi d'interesse della Federal Reserve. Le tendenze prevalenti nell'economia statunitense al momento della scrittura sono un forte mercato del lavoro, un aumento delle esportazioni di greggio e condizioni di credito più rigide. Per questi motivi, gli asset legati all'USD potrebbero essere influenzati da eventi di trading quali:

dichiarazioni di politica monetaria della Federal Reserve,

ricerche mensili sull'occupazione, come il rapporto sui salari non agricoli,

i bollettini dell'Energy Information Administration (EIA) statunitense sul petrolio greggio.

Eventi di trading che influenzano lo Yen

La valuta nazionale giapponese, lo yen, è considerata un bene rifugio insieme al dollaro USA. Terza economia mondiale, il Giappone è caratterizzato da un'inflazione e da tassi d'interesse relativamente bassi e da un forte settore del commercio al dettaglio. Per questi motivi, il valore dello yen rispetto alle altre valute potrebbe cambiare al momento della pubblicazione di questi rapporti:

Decisioni sui tassi di interesse della Banca del Giappone,

rapporti sulle vendite al dettaglio,

Indice dei prezzi al consumo.

Tenete presente che la coppia di valute USDJPY è uno degli strumenti più oggetto di negoziazione nei mercati valutari e può fluttuare dopo ogni rapporto economico.

Comunicati economici che hanno un impatto sull'euro

L'Eurozona è il più grande blocco commerciale del mondo e l'EUR può essere influenzato dalle differenze di performance tra i 19 Stati membri dell'Area Euro. È difficile raggiungere uno standard omogeneo data la varietà di economie che compongono l'Eurozona, per cui è importante monitorare i rapporti chiave nei mercati più grandi come Francia, Germania e Italia.

Rapporti sul PIL.

Indici dei responsabili degli acquisti dei settori manifatturiero e dei servizi (PMI).

Le decisioni politiche della Banca Centrale Europea.

Quali rapporti influenzano l'AUD?

L'Australia, tredicesima economia mondiale, è un Paese sviluppato con un potente settore minerario, delle materie prime e delle esportazioni. Per questo motivo, l'Australian Bureau of Statistics pubblica rapporti macroeconomici che possono influenzare il dollaro australiano (AUD).

Rapporti sull'esplorazione mineraria di oro, argento e minerale di ferro, tra gli altri.

Rapporti sul commercio internazionale di beni e servizi.

Esportazioni di litio.

In sintesi, il trading sulle notizie richiede ricerca e analisi. Partecipate ai Webinar gratuiti di Admirals per capire come fare trading sulle notizie. I nostri esperti trader illustrano i principi generali dell'analisi di trading per supportare la gestione del rischio e il processo decisionale.

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.