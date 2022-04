Trading sull'indice DAX40 su un potenziale recupero a forma di V

Marzo 31, 2022 23:25

L'indice del mercato azionario DAX40 è sceso di oltre il 23% dall'inizio dell'anno a causa di una miriade di fattori che includono l'aumento dell'inflazione, il conflitto Russia-Ucraina e i prezzi sfrenati dell'energia.

Tuttavia, molti analisti tecnici stanno vedendo il potenziale di un modello di recupero a forma di V che si sviluppa sulla price action dell'indice DAX40 - simile al modello di prezzo a forma di V dopo la pandemia.

Mentre l'azione dei prezzi negli indici del mercato azionario probabilmente è destinata a continuare ad essere estremamente volatile, ci sono alcuni interessanti modelli tecnici che potrebbero svilupparsi nell'indice DAX40 e che sono trattati in questo articolo.

CFD sull'indice: CFD sull'indice tedesco DAX40 Simbolo sul conto Trade.MT4/Trade.MT5: DAX Data idea: 31 marzo 2022 Periodo: 1 - 2 settimane Livello di entrata: 14 930,00 Livello di Stop Loss: 14 100,00 Livello di Target: 15 760,00 Volume operazione su Trade.MT4//Trade.MT5: Max 2% Rischio: Alto

Il conto Trade.MT5 e Trade.MT4 ti permette di speculare sulla direzione dei prezzi di indici usando i CFD. Questo significa che puoi fare trading long e short per trarre potenzialmente profitto dai prezzi delle azioni che salgono o scendono. Scopri di più sui CFD in questo articolo Come fare trading con i CFD.

Tutto il trading è ad alto rischio e si può perdere più di quanto si rischia in un operazione. Non investire mai più di quanto tu possa permetterti di perdere, perché alcune operazioni perdono e altre vincono. Inizia in piccolo per capire i tuoi livelli di tolleranza al rischio o fai pratica su un conto demo per costruire le tue conoscenze prima di investire.

Perché fare trading sull'indice DAX40?

L'indice azionario DAX40 è un indice che viene utilizzato per rappresentare la performance delle 40 maggiori società quotate alla Borsa di Francoforte. L'indice include aziende come BMW, Volkswagen e Adidas ed è spesso usato come proxy per il sentiment europeo dato che la Germania è la più grande economia dell'UE.

Finora quest'anno, l'indice DAX40 è sceso di oltre il 23% a causa della paura degli investitori per l'aumento dell'inflazione, il conflitto Russia-Ucraina e i movimenti selvaggi visti nei mercati dell'energia come il petrolio e il gas. Tuttavia, dai minimi dell'anno - finora - registrati il 7 marzo, l'indice è risalito del 20% e ha già recuperato il 50% del recente sell-off.

Questo ha portato alcuni analisti a notare il potenziale di formazione di un modello grafico di analisi tecnica di recupero a forma di V, come visto dopo i cali del mercato azionario dalla recessione finanziaria del 2008 e dalla pandemia del coronavirus del 2020 ed evidenziato nel grafico mensile dell'indice DAX40 qui sotto.

Durante la recessione del 2008, l'indice DAX40 è sceso di oltre il 55% prima di entrare in un modello di prezzo di recupero a forma di V. Nella pandemia di coronavirus del 2020, l'indice è sceso di oltre il 42% prima di formare un modello di prezzo a V.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, DAX40, mensile - Intervallo di dati: dal 1 giugno 2005 al 30 marzo 2022, eseguito il 30 marzo 2022 alle 7:00 pm BST. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Finora quest'anno, l'indice DAX40 è sceso di oltre il 23% dal livello di prezzo più alto dell'anno al livello di prezzo più basso. Naturalmente, entro la fine dell'anno, questo potrebbe essere ancora più basso se l'indice azionario dovesse continuare a scendere.

All'inizio dell'anno, la maggior parte degli analisti erano più rialzisti sui mercati azionari europei che su qualsiasi altra regione del mondo. Questo è dovuto al fatto che sono stati sottovalutati per un bel po' di tempo, poiché gli investitori hanno favorito gli indici azionari statunitensi.

Mentre molti analisti hanno tagliato i loro obiettivi di prezzo per gli indici azionari europei - per prendere in considerazione le recenti turbolenze del mercato - la maggior parte vede ancora un certo rialzo dai livelli attuali.

È importante ricordare che ci sono ancora alcuni importanti fattori di rischio per la Germania e l'economia europea. Ma, dall'altro lato dell'equazione, i gestori di fondi hanno ancora bisogno di essere investiti nel mercato e vedranno valore in alcuni settori.

Pertanto, l'utilizzo dell'analisi tecnica può aiutare i trader a capire meglio chi ha il controllo del mercato: i compratori o i venditori?

Fonte: Admirals MetaTrader 5, DAX40, Giornaliero - Intervallo di dati: dal 17 giugno 2021 al 30 marzo 2022, eseguito il 30 marzo 2022 alle 19:00 BST. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il grafico sopra mostra l'azione del prezzo dell'indice DAX40 su un grafico giornaliero, esteso da giugno 2021 a marzo 2022. Attualmente, il prezzo sta testando due livelli di resistenza significativi.

Questo include la linea di tendenza discendente dai massimi dello swing di gennaio e febbraio e la linea di resistenza orizzontale circa di 14,841. La più recente azione dei prezzi mostra che il prezzo si è bloccato nel punto in cui questi livelli tecnici si intersecano.

Affinché il recupero della forma a V continui, il prezzo dovrà sfondare queste significative aree di resistenza. Se è così, allora c'è il presupposto che il prezzo possa continuare verso i massimi storici. Possiamo quindi usare questo come base per una potenziale idea di trading.

Un esempio di idea di trading per il CFD sull'indice DAX40

Sulla base dell'analisi di cui sopra, un'idea di trading di esempio per il CFD sull'indice DAX40 potrebbe essere la seguente:

Apri una posizione di acquisto su una rottura del livello di resistenza giornaliera a 14.930,00.

Posiziona uno stop loss protettivo su una rottura del recente minimo giornaliero a 14.100,00.

Inserisci un obiettivo di un rapporto ricompensa/rischio 1:1 a 15.760,00 che è ben al di sotto del massimo storico di circa di 16,300.

Mantieni il tuo rischio ridotto ad un massimo del 2% del tuo conto totale.

Durata = 1 - 2 settimane.

Se hai operato con una posizione di 0,1 lotti, allora:

Se il tuo obiettivo viene raggiunto = 83.00 EUR di profitto Se il tuo stop loss viene raggiunto = -83.00 EUR di perdita



È opportuno ricordare che è improbabile che il prezzo dell'indice DAX40 salga in linea retta e che potrebbe anche scendere molto di più prima di salire, soprattutto considerando la volatilità dei mercati in questo momento.

Pertanto, assicurati di esercitare una buona gestione del rischio che è uno degli aspetti più importanti del trading di successo. Dovresti sempre sapere quanto potresti potenzialmente perdere in un'operazione e i rischi connessi.

Puoi farlo usando Calcolatrice di trading Admirals per il conto Trade.MT4, come mostrato di seguito:

Fonte: Calcolatrice di trading Admirals

Un altro fattore da considerare è il costo del trading di CFD. Questi includono:

Spread. Questa è la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di uno strumento. Lo spread tipico di Admirals sull'indice DAX40 è è solo di 1,0 pip tra le 8.00 e le 16.30 GMT

Questa è la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di uno strumento.

Commissione. Questo è il costo per effettuare una transazione di acquisto e vendita. Dal conto Trade.MT4 di Admirals ci sono ZERO commissioni da pagare per comprare o vendere un CFD su un indice azionario.

Questo è il costo per effettuare una transazione di acquisto e vendita.

Swap. Questa è la commissione overnight per spostare la tua posizione al giorno successivo. L'attuale commissione di swap per il CFD sull'indice DAX40 dal conto Trade.MT4 è -0.00672 per le posizioni long e –0.00994 per le posizioni short.

Questa è la commissione overnight per spostare la tua posizione al giorno successivo.

Puoi trovare maggiori dettagli nella pagina delle Specifiche del contratto di Admirals.

Come fare trading sull'indice DAX40 in 4 passi

Puoi fare trading con i CFD sull'indice DAX40 e altri indici del mercato azionario globale dai conti Trade.MT4 o Trade.MT5.

Apri un conto con Admirals per accedere alla Trader's Room. Clicca su Opera su uno dei tuoi conti reali o demo per aprire la piattaforma web o scarica le piattaforme MetaTrader 4 o MetaTrader 5 sul desktop. Cerca DAX40 nella parte inferiore della finestra di Market Watch e trascina il simbolo sul grafico. Usa la funzione di trading con un solo clic, o clicca con il tasto destro del mouse e apri una finestra di trading per inserire la dimensione dell'operazione, lo stop loss e il livello di take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Desktop Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri, o delle performance future.

Clicca sul banner qui sotto per operare con DAX40 oggi stesso. ▼▼▼

Ritieni che l'indice DAX40 si muova in modo diverso?

Ricorda che tutte le analisi e le idee di trading sono basate sulla visione personale e l'esperienza dell'autore.

Se credi che ci sia una maggiore possibilità che il prezzo dell'indice DAX40 possa scendere, allora puoi anche fare trading short da un conto di trading CFD.

I conti Trade.MT5 e Trade.MT4 ti permettono di speculare sulla direzione dei prezzi delle azioni e dei titoli utilizzando i CFD.

Questo significa che puoi fare trading long e short per trarre potenzialmente profitto dai prezzi delle azioni che salgono o scendono. Scopri di più sui CFD in questo articolo Come fare trading con i CFD.

Fai trading con un broker che mette la tua sicurezza al primo posto!

Sicurezza aggiuntiva dei fondi del cliente, fino a 100.000$ per i clienti di Admiral Markets AS Jordan Ltd.

Sicurezza aggiuntiva dei fondi del cliente, fino a €100,000 per i clienti di Admiral Markets Cyprus Ltd.

Protezione del saldo negativo per proteggere da movimenti avversi nel mercato, causando il tuo conto di andare sotto zero.

Spread affidabili e tipici (in condizioni normali di mercato)

Protezione dalla volatilità. Limita lo slittamento massimo del prezzo e le perdite sia sugli ordini di mercato che quelli di stop.

Caratteristiche tecniche avanzate per la tua gestione personale del rischio (stop parziali, ecc.)

Fai trading long e short usando i CFD e potenzialmente guadagna dai mercati in salita e in discesa.

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

I dati forniscono informazioni aggiuntive riguardanti tutte le analisi, stime, prognosi, previsioni, analisi di mercato, prospettive settimanali o altre valutazioni o informazioni simili (di seguito "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento Admirals che operano sotto il marchio Admirals (di seguito "Admirals") Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si prega di prestare molta attenzione a quanto segue: