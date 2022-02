Come fare trading sull'aumento dell'oro sfruttando il potenziale breakout tecnico

Febbraio 11, 2022 16:12

Dopo essere salito del 78% dall'agosto 2018 al suo massimo storico nell'agosto 2020, l'oro ha passato gran parte dell'ultimo anno e mezzo a consolidarsi in un triangolo simmetrico di trading.

Le due forze principali che attualmente influenzano il prezzo dell'oro sono legate alla politica dei tassi di interesse della Federal Reserve e alla domanda di oro come copertura contro l'inflazione.

Uno spostamento di questo equilibrio potrebbe causare un breakout tecnico nel grafico del prezzo dell'oro con il potenziale di un aumento di oltre il 10% dell'oro verso il suo massimo storico.

Prosegui nella lettura per sapere come negoziare il potenziale di questa previsione del prezzo dell'oro.

Mercato: Gold vs US Dollar Data Idea: 9 Febbraio 2022 Periodo: 3 - 4 settimane Livello di entrata: 1,854.00 Livello di Stop Loss: 1,780.00 Livello del Targhet: 1,950.00 Rischio: Alto

Gli investitori possono scegliere di acquistare azioni minerarie d'oro o ETF d'oro (exchange traded funds) che potrebbero beneficiare di prezzi dell'oro più elevati.

Questo significa che puoi fare trading long e short per trarre potenzialmente profitto dai prezzi delle azioni che salgono o scendono.

Tutto il trading è ad alto rischio e si può perdere più di quanto si rischia in un operazione. Non investire mai più di quanto tu possa permetterti di perdere, perché alcune operazioni perdono e altre vincono. Inizia in piccolo per capire i tuoi livelli di tolleranza al rischio o fai pratica su un conto demo per costruire le tue conoscenze prima di investire.

Perché Investire in Oro?

L'oro è una delle più antiche forme di valuta nel mondo e il suo prezzo è largamente osservato dai trader finanziari e dagli investitori di tutto il mondo. Ci sono una varietà di ragioni per cui gli investitori sceglierebbero di investire in oro.

L'oro ha uno Status di un bene rifugio sicuro

L'oro è spesso visto come un rifugio sicuro in tempi di incertezza economica. L'investitore più famoso del mondo, Warren Buffett, ha detto che "l'oro è un modo di andare long sulla paura".

Con i mercati azionari globali che hanno sperimentato cali significativi all'inizio dell'anno, la domanda di oro è aumentata. Gli investitori tendono a vedere l'oro come un rifugio sicuro a causa della sua riserva di valore - è disponibile a comprare e vendere istantaneamente, ma ha un'offerta limitata che lo rende più prezioso.

L'oro come copertura dall'inflazione

Una ricerca del World Gold Council mostra che l'oro può agire come copertura contro l'inflazione nel lungo termine. Con l'inflazione che ha raggiunto livelli record l'anno scorso, si prevede che la Federal Reserve aumenterà i tassi di interesse cinque volte quest'anno.

Tuttavia, secondo la banca d'investimento UBS, c'è "un'elevata domanda [di oro] per le coperture di portafoglio", citando le preoccupazioni che i tassi d'interesse più alti causeranno un rallentamento della crescita. Il prezzo medio dell'oro previsto dalla banca per quest'anno è di 1.925 dollari.

L'oro come investimento a lungo termine

Molti investitori possono scegliere di investire in exchange traded fund (ETF) sull'oro. Questi sono fondi che tracciano il prezzo sottostante dell'oro detenendo oro fisico nelle camere blindate o acquistando contratti futures sull'oro.

Gli investitori possono anche scegliere di analizzare la performance dei titoli delle miniere d'oro. Quando il prezzo dell'oro aumenta, questo può trasformarsi in migliori margini di profitto per i minatori d'oro. Tuttavia, come con qualsiasi azione, ci sono altri fattori da prendere in considerazione che possono influenzare la linea di fondo.

Gli investitori possono scegliere di fare trading con i contratti futures sull'oro, le azioni delle miniere d'oro e gli exchange traded fund sull'oro.

Oro per la speculazione a breve termine

A causa della volatilità dell'oro, ci sono trader che usano strategie di trading a breve termine per speculare sulla direzione del prezzo dell'oro. Questo può essere fatto usando i CFD (contratti per differenza) che permettono di fare trading long e short e potenzialmente trarre profitto dai prezzi in aumento e in diminuzione.

Previsione del prezzo dell'oro per il 2022

Attualmente, l'analisi del grafico tecnico per l'oro mostra che il suo prezzo è negoziato all'interno di un triangolo simmetrico. Questo è il modello di prezzo che mostra una serie di massimi inferiori con una linea di resistenza discendente e minimi superiori con una linea di supporto ascendente, come mostrato nel grafico del prezzo dell'oro qui sotto.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, GOLD, Settimanale - Intervallo di dati: dal 15 Apr 2018 al 8 Feb 2022, eseguito il 8 Feb 2022 alle 19:00 GMT. Attenzione: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Ultima performance quinquennale: 2021 = -3,51%, 2020 = +24,42%, 2019 = +18,87%, 2018 = -2,14%, 2017 = +13,68%.

Mentre il prezzo dell'oro ha cercato di rompere questo triangolo simmetrico in più occasioni in passato, non è riuscito a continuare la tendenza. Ora ci stiamo muovendo verso l'estremità più piccola del modello di prezzo del triangolo simmetrico, dove un breakout è più probabile - specialmente con l'aumento della volatilità previsto per quest'anno.

Un esempio di idea di trading per il CFD su Gold CFD s

Sulla base dell'analisi di cui sopra, se il prezzo dell'oro dovesse sfondare la parte superiore del modello a triangolo simmetrico e continuare la sua tendenza a lungo termine al rialzo, un'idea di trading di esempio per il CFD sull' oro contro il dollaro USA potrebbe essere la seguente:

Compra Gold CFD acquista su una rottura dell'ultima candela settimanale che testa la parte superiore del modello di triangolo simmetrico a 1.854,00.

Posiziona uno stop loss protettivo su una rottura del minimo della stessa candela settimanale a 1.780,00.

Punta al prossimo grande livello di resistenza orizzontale intorno a 1.950,00.

Mantieni il tuo rischio basso ad un massimo del 5% del tuo conto totale.

Durata = 3 - 4 settimane.

Se hai operato con una posizione di 0,1 lotti, allora: Se il tuo obiettivo viene raggiunto = $96.00 di profitto Se il tuo stop loss viene raggiunto = -$74.00 di perdita



È opportuno ricordare che è improbabile che il prezzo dell'oro salga in linea retta e che potrebbe addirittura scendere ancora più in basso prima di risalire, soprattutto considerando quanto può essere volatile il prezzo dell'oro.

Pertanto, assicurati di esercitare una buona gestione del rischio che è uno degli aspetti più importanti del trading di successo. Dovresti sempre sapere quanto potresti potenzialmente perdere in un'operazione e i rischi connessi.

Puoi farlo usando una calcolatrice di trading, come mostrato di seguito:

Fonte: Calcolatrice di trading Admirals

Un altro fattore da considerare è il costo del trading di CFD. Questi includono:

Spread. Questa è la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di uno strumento. Lo spread tipico di Admirals su Gold è solo 0.20 USD.

Questa è la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di uno strumento.

Commissione. Questo è il costo per effettuare una transazione di acquisto e vendita. Dal conto Trade.MT4 di Admirals ci sono ZERO commissioni da pagare per comprare o vendere un CFD su Gold.

Questo è il costo per effettuare una transazione di acquisto e vendita.

Swap. Questa è la commissione overnight per spostare la tua posizione al giorno successivo. L'attuale commissione di swap per il CFD sul Gold dal conto Trade.MT4 è –16.17 per le posizioni long e –14.92 per le posizioni short.

Questa è la commissione overnight per spostare la tua posizione al giorno successivo.

Puoi trovare maggiori dettagli nelle specifiche del contratto.

Come fare trading con CFD su Gold CFDs in 4 passi

È possibile fare trading con CFD sull'oro dai conti Trade.MT4 o Trade.MT5 utilizzando il procedimento descritto di seguito in quattro passi.

È possibile fare trading con CFD sull'oro utilizzando il procedimento descritto di seguito in quattro passi.

Apri un conto per accedere alla piattaforma di trading. Cerca GOLD nella parte inferiore della finestra di Market Watch e trascina il simbolo sul grafico. Usa la funzione di trading con un solo clic, o clicca con il tasto destro del mouse e apri una finestra di trading per inserire la dimensione dell'operazione, lo stop loss e il livello di take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Desktop Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri, o delle performance future.

Clicca per operare con Gold oggi stesso.

Ritieni che Gold si muova in modo diverso?

Ricorda che tutte le analisi e le idee di trading sono basate sulla visione personale e l'esperienza dell'autore. Se credi che ci sia una maggiore possibilità che il prezzo dell'oro possa scendere, allora puoi anche fare trading short da un conto di trading CFD.

Preferisci investire in oro?

Se preferisci investire in oro e vuoi provare a capitalizzare sulla performance dei prezzi dell'oro, allora puoi farlo.

Alcuni conti ti permettono di ricevere le performance dell'oro con zero costi di mantenimento.

Tutto quello che devi fare è trasferire il tuo capitale di investimento (dollari USA, euro, sterline inglesi, ecc.) sul conto in oro e poi riconvertirlo quando sei pronto.

Apri un conto oggi e vedi tutti i modi in cui puoi provare a capitalizzare il movimento dell'oro oggi stesso!

