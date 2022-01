Come fare trading sull'aumento del 27% di Nike nel contesto della forte politica dei prezzi dell'azienda

Gennaio 20, 2022 17:47

Gli analisti di Goldman Sachs e Guggenheim sono diventati rialzisti sulle prospettive a lungo termine delle azioni Nike.

Mentre gli analisti di Goldman Sachs citano il potere dei prezzi che Nike ha per proteggersi dalla stagflazione, gli analisti di Guggenheim citano l'ingresso di Nike nel metaverso come un driver per la crescita a lungo termine.

In ogni caso, il recente calo del 21% del prezzo delle azioni Nike presenta uno scenario interessante per gli investitori a lungo termine.

Approfondiamo la questione qui sotto!

Azione: Nike Inc. Mercato: NYSE Simbolo su Invest.MT5: NKE Data idea: 19 gennaio 2022 Periodo: 1 - 6 mesi Livello di entrata: $147,00 Livello targhet: $187,60 Volume operazione su Invest.MT5: Max 7% Rischio: Alto

Perché fare trading sul prezzo delle azioni Nike?

Le azioni Nike sono riuscite a guadagnare quasi il 200% dai minimi della pandemia. È forse l'azienda di beni di consumo atletici più dominante al mondo. Anche i risultati riflettono questo. L'ultimo rapporto sui guadagni ha mostrato un utile per azione e un fatturato migliori del previsto.

Gli analisti sono diventati sempre più rialzisti sul potenziale a lungo termine delle azioni Nike di cui alcuni sono evidenziati qui sotto.

Motivo 1: Forte potere di prezzo potenziale di copertura contro la stagflazione

Secondo il gigante dell'investment banking Goldman Sachs, azioni come Nike potrebbero beneficiare se i timori di stagflazione continuassero a crescere. La stagflazione è una situazione economica in cui i prezzi continuano a salire mentre l'economia rallenta.

È un problema difficile per le banche centrali perché non ci sono molti strumenti disponibili per aiutare a combattere l'inflazione e un rallentamento economico allo stesso tempo.

Ma Nike potrebbe essere un'interessante copertura contro la stagflazione in quanto le aziende che hanno potere di prezzo - la capacità di aumentare i prezzi e mantenerli costanti indipendentemente da ciò che l'economia sta facendo - potrebbero trarre i maggiori benefici.

La capacità di mantenere i suoi margini di profitto nonostante un rallentamento dell'economia è uno scenario interessante per gli investitori.

Motivo 2: L'incursione di Nike nel metaverso quest'anno potrebbe essere un game-changer

Gli analisti della banca d'affari Guggenheim hanno nominato Nike la sua "migliore idea" per il 2022. Non solo sottolineano la quota di mercato dominante della società, ma sono anche concentrati sul potenziale della strategia digitale di Nike che potrebbe portare una nuova era di dominio per la società.

La nuova strategia digitale di Nike include una spinta nel metaverso e nel Web 3.0. Questo include uno studio sul metaverso, scarpe da ginnastica digitali e potenziali videogiochi. Alla fine dello scorso anno, Nike ha annunciato l'acquisizione del produttore di sneaker digitali RTFKT.

L'azienda ha anche collaborato con Roblox per creare Nikeland - un mondo virtuale dove gli utenti possono vestire i loro avatar con scarpe da ginnastica e abbigliamento a marchio Nike.

Gli analisti di Guggenheim prevedono utili per azione per il 2023 di $4.85 da $4.50 e hanno un target di prezzo di $195 sul titolo.

Previsioni sulle azioni Nike - Cosa dicono gli analisti?

Secondo gli analisti intervistati da TipRanks per una previsione delle azioni Nike, ci sono attualmente 17 valutazioni di buy e 4 valutazioni di hold. L'obiettivo di prezzo più alto per le azioni è da Morgan Stanley a $202.00 con l'obiettivo di prezzo più basso a $170.00. Al momento della scrittura Nike viene negoziato intorno ai $147.00.

L'obiettivo di prezzo medio per una previsione delle azioni Nike è di 187,60 dollari, che rappresenta un rialzo di quasi il 27% dai livelli attuali.

Fonte: TipRanks, 18 gennaio 2022

Un esempio di un'idea di trading con le azioni Nike

Un esempio di un'idea di trading con le azioni Nike potrebbe essere il seguente:

Comprare le azioni quando il prezzo sale sopra il livello di 147.00 dollari Fissare un obiettivo sopra il livello record di 187.60 dollari Mantenere il livello di rischio basso - non più del 7% del conto totale. Durata = 1-6 mesi Se compri 10 azioni Nike: Se l'obiettivo viene raggiunto = $406.00 di profitto ($187.60 - $147.00 *10 azioni).

È opportuno ricordare che è difficile che il prezzo delle azioni salga in linea retta e che potrebbe anche scendere più in basso prima di risalire. Pertanto, bisogna assicurarsi di esercitare una buona gestione del rischio che è uno degli aspetti più importanti del trading di successo. Dovresti sempre sapere quanto potresti potenzialmente perdere in un'operazione e i rischi connessi.

Un altro fattore da considerare sono le commissioni che possono intaccare i tuoi profitti. Con il conto Admirals Invest.MT5 è possibile acquistare azioni statunitensi a partire da 0,02 dollari per azione. Questo significa che l'acquisto di 10 azioni di Nike comporterebbe una commissione di $0.20 ($0.02 * 10 azioni).

C'è una bassa tassa di transazione minima di $1. Quindi, l'idea di trading di esempio sopra risulterebbe in una commissione di solo $1 in totale!

