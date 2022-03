Trading su Meta (ex Facebook) sulla crescente popolarità del Metaverso

Marzo 24, 2022 19:01

All'inizio di febbraio, Meta Platforms (ex Facebook) ha rilasciato un rapporto sui profitti shock che ha fatto crollare le sue azioni del 20% nel trading post-mercato. Il titolo è ora in calo di oltre il 50% dal suo massimo storico.

Mentre il recente declino del mercato azionario ha contribuito ad accelerare il declino di Meta, è ora negoziato ad alcuni livelli di prezzo molto interessanti non visti da prima della pandemia.

Ancora più interessante è il passaggio del CEO Mark Zuckerberg dall'essere Meta una piattaforma di social media ad un colosso nel metaverso. Con il metaverso previsto per portare oltre $1 trilione di vendite annuali, potrebbe essere un passo enorme nella storia di Meta.

Perché fare trading sul prezzo delle azioni di Meta Platforms?

La maggior parte delle persone sarebbe abbastanza sorpresa dal fatto che il prezzo delle azioni di Meta Platforms - la società che possiede Facebook, Instagram, WhatsApp e Oculus - è sceso del 50% dal suo massimo storico di quest'anno.

Il sell-off originale del prezzo delle azioni di Meta era dovuto ad un rapporto sui guadagni che mostrava una previsione troppo fiacca per il 2022. Il sell-off è stato ulteriormente esacerbato da un crollo del mercato azionario globale che ha avuto inizio nello stesso periodo.

Tuttavia, il piano del CEO Mark Zuckerberg di concentrarsi sull'essere un giocatore dominante nel metaverso ha incuriosito gli analisti la cui valutazione media delle azioni è molto più alta di quella attuale, come discusso di seguito.

Un potenziale leader nel metaverso e nella tecnologia della realtà virtuale

Nell'ottobre 2021, Facebook ha cambiato il suo nome in Meta Platforms, segnalando uno spostamento dell'attenzione dell'azienda verso il metaverso. Finora, il ruolo dell'azienda nel metaverso è stato svolto mediante il suo hardware come l'auricolare Oculus VR che è stato rinominato Meta Quest.

Tuttavia, i piani di Zuckerberg sono molto più ambiziosi. In un recente discorso durante la fiera Mobile World Congress a Barcellona, ha incoraggiato i partner a lavorare con l'azienda per portare la sua visione del metaverso alla vita.

Gli analisti prevedono 1 trilione di dollari di entrate annuali dal metaverso

Meta è considerata una delle migliori azioni del metaverso, ossia le aziende che sono direttamente o indirettamente collegate al metaverso. Questo include i titoli che forniscono l'accesso al metaverso come le aziende di gioco, quelli che vendono prodotti da utilizzare nel metaverso come i marchi di moda e sport, coloro che forniscono software per creare mondi virtuali 3D e quelli che forniscono hardware per accedere al metaverso.

Sia JP Morgan che Goldman Sachs prevedono che il metaverso produrrà più di 1 trilione di dollari di entrate annuali in futuro. C'è una ragione per cui Meta sta investendo 10 miliardi di dollari nella costruzione della sua visione del metaverso nei prossimi cinque anni.

I dati fondamentali e tecnici di Meta sembrano ancora forti

In termini fondamentali, Meta sembra ancora relativamente forte anche con una previsione di crescita inferiore per quest'anno. L'azienda non ha debiti e ha 40 miliardi di dollari in contanti. Inoltre, le piattaforme Facebook e Instagram dell'azienda sono ancora le preferite dagli inserzionisti, aiutando l'azienda a generare ricavi previsti di 40 miliardi di dollari nel 2022.

L'attuale rapporto prezzo-utili (P/E) di Meta di 15,3 è storicamente basso. L'anno scorso, il P/E della società era di 38. Attualmente, il P/E dello S&P 500 è 25 - suggerendo che c'è molto valore non realizzato nel prezzo delle azioni di Meta. Il rapporto prezzo-utile misura il prezzo corrente delle azioni di una società rispetto ai suoi guadagni per azione.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, FB, Mensile - Intervallo di dati: dal 1 maggio 2012 al 23 marzo 2022, eseguito il 23 marzo 2022 alle 7:00 GMT. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Nel grafico mensile del prezzo delle azioni di Meta mostrato sopra, il prezzo attuale è negoziato intorno a livelli chiave di supporto storico. Questo include una linea di tendenza ascendente (la linea nera), dove i compratori hanno storicamente spiccato il volo nel 2013, 2018 e 2020.

Previsioni degli analisti per il prezzo delle azioni di Meta Platforms

Secondo 46 analisti intervistati da TipRanks, ci sono ora più valutazioni "buy" sul titolo che "hold" o "sell". Degli analisti intervistati che forniscono una previsione a 12 mesi, il target di prezzo più alto è di $446,00, quello più basso è di $220,00 e quello medio è di $325,45.

Fonte: TipRanks, 23 marzo 2022

Un esempio di idea di trading sul prezzo delle azioni di Meta Platforms

Un'idea di trading di esempio sul prezzo delle azioni di Meta Platforms potrebbe essere la seguente:

Acquista le azioni su una rottura sopra i $220.00.

Punta all'obiettivo di prezzo mediano degli analisti di $325.00.

Mantieni il tuo rischio ridotto ad un massimo del 5% del tuo conto totale.

Linea temporale = 1 - 12 mesi

Una mossa verso il livello mediano dell'obiettivo di prezzo comporterebbe un guadagno potenziale superiore al 50%. Alcuni investitori potrebbero scegliere di puntare al livello più alto dell'obiettivo di prezzo degli analisti di $446.00, che risulterebbe in un guadagno potenziale superiore al 100% per un periodo di tempo molto più lungo.



È opportuno ricordare che è improbabile che il prezzo delle azioni salga in linea retta e che potrebbe addirittura scendere ancora più in basso prima di risalire, soprattutto considerando il recente sell-off dei mercati azionari globali. Pertanto, assicurati di esercitare una buona gestione del rischio che è uno degli aspetti più importanti del trading di successo. Dovresti sempre sapere quanto potresti potenzialmente perdere in un'operazione e i rischi connessi.

