Come fare trading sull'aumento del 19% di Lufthansa con la ripresa dei viaggi post-Covid

Febbraio 18, 2022 09:40

Le azioni delle compagnie aeree come la tedesca Lufthansa hanno avuto un momento difficile prima e durante la pandemia. A partire da gennaio 2018, il prezzo delle azioni di Lufthansa è crollato di oltre il 75% fino ai minimi mai visti dal 1993!

Tuttavia, il titolo si è stabilizzato e presenta ora alcune caratteristiche molto interessanti per gli investitori a lungo termine e basati sul valore. Con i viaggi post-Covid destinati ad aumentare, potrebbe essere il momento di considerare le azioni delle compagnie aeree ancora una volta.

Per saperne di più su come fare trading su Lufthansa, leggi qui sotto.

Azione: Deutsche Lufthansa AG Mercato: ETR Simbolo sul conto Invest.MT5: LHA Data idea: 15 febbraio 2022 Periodo: 3 - 12 settimane Livello di entrata: €7,80 Livello targhet: €12,40 Volume operazione su Invest.MT5: Max 5% Rischio: Alto

Il conto Invest.MT5 ti permette di acquistare azioni e titoli reali da 15 delle più grandi borse del mondo.

Tutto il trading è ad alto rischio e si può perdere più di quanto si rischia in un operazione. Non investire mai più di quanto tu possa permetterti di perdere, perché alcune operazioni perdono e altre vincono. Inizia in piccolo per capire i tuoi livelli di tolleranza al rischio o fai pratica su un conto demo per costruire le tue conoscenze prima di investire.

Perché fare trading su Lufthansa?

Secondo Fitch Ratings, le entrate globali derivanti dai movimenti dei passeggeri aumenteranno nei prossimi anni e raggiungeranno i livelli pre-pandemici nel 2024. La crescita del traffico aereo potrebbe aiutare le compagnie aeree come Lufthansa, che possiede anche Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines e Eurowings, a recuperare.

Gli analisti iniziano a rivalutare i settori che hanno lottato a causa della pandemia

All'inizio dell'anno, gli analisti di Citigroup hanno aggiornato Lufthansa da un rating 'sell' (vendere) a un rating 'buy' (comprare). Questo è stato seguito anche da Exane BNP Paribas, Goldman Sachs e UBS che hanno aggiornato il titolo da "underperform" e "sell" a "neutral". Sembra che le ragioni per essere ribassisti sulla società possano aver toccato il fondo.

Citigroup sottolinea che le compagnie aeree a lungo raggio probabilmente supereranno quelle a corto raggio a causa del potenziale aumento dei viaggi aerei post-Covid, una rinascita del business del cargo, una ripresa dei viaggi aziendali e la riapertura dei viaggi nella regione Asia-Pacifico.

Standard & Poor's ha anche cambiato la sua visione sulla compagnia aerea da negativa a stabile, che è un altro segno positivo che i recenti guai si sono potenzialmente placati. Dato che la compagnia ha usato misure proattive di gestione della liquidità durante la pandemia e ha ricevuto un prestito dal governo, la compagnia aerea è ora vista più favorevolmente dalle agenzie di rating.

Il traffico aereo passeggeri dovrebbe recuperare il 70% del livello pre-pandemia

Secondo la ricerca di Standard & Poor's, la domanda nel traffico aereo passeggeri dovrebbe recuperare fino al 70% del livello pre-pandemia. La maggior parte degli analisti è ottimista sulle prospettive di una ripresa del traffico aereo globale di passeggeri, anche se ad un ritmo molto più lento di prima della pandemia.

Lufthansa sta già pianificando di impiegare il 65% della sua capacità del 2019 nel primo trimestre del 2022 con l'obiettivo di raggiungere l'80% nella seconda metà dell'anno. Infatti, solo la settimana scorsa Lufthansa ha raggiunto il suo secondo maggior numero di prenotazioni dall'inizio della pandemia.

La compagnia aerea sta già pensando di utilizzare il suo jumbo jet Boeing 747 per i suoi viaggi di due ore all'aeroporto di Palma di Maiorca a causa di una forte crescita delle prenotazioni a Pasqua. L'anno scorso, Eurowings ha avuto un aumento del 700% delle prenotazioni quando l'isola è stata tolta dalla lista di rischio Covid della Germania, evidenziando cosi' le richieste dei viaggiatori della compagnia aerea.

Il prezzo delle azioni di Lufthansa mostra un falso modello di breakout rialzista

Fonte: Admirals MetaTrader 5, LHA, settimanale - Intervallo di dati: dal 15 aprile 2018 al 15 febbraio 2022, eseguito il 15 febbraio 2022, alle 20:30 GMT. Attenzione: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Performance quinquennale passata: 2021 = -19.93%, 2020 = -34.10%, 2019 = -16.70%, 2018 = -35.87%, 2017 = +150.37%.

Nel grafico settimanale del prezzo delle azioni Lufthansa mostrato sopra, l'azione del prezzo si è consolidata tra €12,60 e €6,94 creando un trading range, come mostrato dalle due linee orizzontali nere.

Il prezzo ha oltrepassato il fondo di questo trading range nel settembre 2021. Tuttavia, il ribasso è stato limitato e l'azione del prezzo è ora di nuovo all'interno del trading range, evidenziando un falso breakout.

Ora che il prezzo è tornato all'interno del trading range e ha ritestato la linea di supporto orizzontale inferiore, potrebbe servire come area per i compratori su cui lavorare.

Un esempio di un'idea di trading con le azioni della Deutsche Lufthansa

Un esempio di un'idea di trading con le azioni Lufthansa potrebbe essere il seguente:

Compra le azioni su una rottura sopra i 7,80 euro Punta al top del trading range a 12,40 euro Mantenere il livello di rischio basso - non più del 5% del conto totale. Durata = 3-12 settimane Una mossa verso la parte superiore del trading range porterebbe ad un guadagno potenziale di circa il 19%.

È opportuno ricordare che è difficile che il prezzo delle azioni salga in linea retta e che potrebbe anche scendere più in basso prima di risalire. Mentre le restrizioni di viaggio sono state revocate in tutto il mondo, ci sono ancora alcune limitazioni che potrebbero avere un impatto su qualsiasi recupero.

La crisi tra Russia e Ucraina può anche avere un impatto sul sentiment generale del rischio. Pertanto, assicurati di esercitare una buona gestione del rischio che è uno degli aspetti più importanti del trading di successo. Dovresti sempre sapere quanto potresti potenzialmente perdere in un'operazione e i rischi connessi.

Come acquistare azioni di Lufthansa in 4 passi

Con Admirals, puoi comprare azioni di compagnie tedesche come Lufthansa con una bassa commissione di appena lo 0,1% del valore dell'operazione e una bassa commissione minima di solo 1,0 euro.

Apri un conto con Admirals per accedere alla Trader's Room. Clicca su Opera su uno dei tuoi conti reali o demo per aprire la piattaforma web. Cerca Lufthansa (LHA) nella parte inferiore della finestra di Market Watch e trascina il simbolo sul grafico. Usa la funzione di trading con un solo clic, o clicca con il tasto destro del mouse e apri una finestra di trading per inserire la dimensione dell'operazione, lo stop loss e il livello di take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri, o delle performance future.

Clicca sul banner qui sotto per acquistare le azioni di Lufthansa oggi stesso. ▼▼▼

Ritieni che Lufthansa si muova in modo diverso?

Ricorda che tutte le analisi e le idee di trading sono basate sulla visione personale e l'esperienza dell'autore.

Se credi che ci sia una maggiore possibilità che il prezzo delle azioni di Lufthansa possa scendere, allora puoi anche fare trading short da un conto di trading CFD (Contracts for Difference) che Admirals fornisce pure.

I conti Trade.MT5 e Trade.MT4 ti permettono di speculare sulla direzione dei prezzi delle azioni e dei titoli utilizzando i CFD.

Questo significa che puoi fare trading long e short per trarre potenzialmente profitto dai prezzi delle azioni che salgono o scendono. Scopri di più sui CFD in questo articolo Come fare trading con i CFD.

