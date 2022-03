Come fare trading su azioni Adobe in un periodo di ripresa del settore tecnologico

Marzo 04, 2022 10:31

Il massiccio sell-off nel settore tecnologico all'inizio di quest'anno ha visto un certo numero di azioni di prima classe negoziare a prezzi piuttosto bassi.

Il rapporto sui guadagni recentemente pubblicato da Adobe - i cui prodotti includono Adobe Photoshop, Adobe Acrobat e altro - sottolinea la sua forte crescita e l'alta redditività. Eppure, il grosso sell-off nel mercato azionario globale non l'ha lasciata indenne, con le azioni che sono crollate del 40% dai massimi storici.

Ma con il prezzo delle azioni ora negoziato a livelli storicamente interessanti, e il potenziale per una ripresa nel settore tecnologico forte, le società di software di prima classe come Adobe sembrano molto attraenti come investimento.

Scopri di più su come fare trading con le azioni Adobe nel nostro articolo.

Azione: Adobe Mercato: NASDAQ Simbolo su Invest.MT5: ADBE Data: 1 marzo 2022 Periodo: 1 - 6 mesi Livello di entrata: $480,00 Livello target: $657,00 Volume operazione su Invest.MT5: Max 5% Rischio: Alto

