Perché i tassi di interesse influenzano il mercato azionario?

Dicembre 02, 2022 15:05

Ieri Wall Street ha chiuso il mese in bellezza, con tutti e tre i principali indici in rialzo per il secondo mese consecutivo. In particolare, il Dow Jones, l'S&P 500 e il Nasdaq composite hanno chiuso la seduta di ieri con guadagni giornalieri del 2,18%, 3,09% e 4,41% rispettivamente.

L'impennata di mercoledì a Wall Street è stata innescata dai commenti del presidente della Fed Jerome Powell durante un discorso al centro di studi Brookings Institute di Washington sulle prospettive dell'economia statunitense.

Gli investitori erano alla ricerca di qualsiasi indizio sulle prossime mosse della Federal Reserve in vista della riunione politica che si terrà tra un paio di settimane. Non sono stati delusi.

Powell ha annunciato che "ha senso moderare il ritmo dei nostri aumenti dei tassi man mano che ci avviciniamo al livello di restrizione sufficiente a far scendere l'inflazione", prima di aggiungere: "Il momento di moderare il ritmo degli aumenti dei tassi potrebbe arrivare già alla riunione di dicembre".

Sebbene questi commenti fossero in gran parte in linea con le precedenti osservazioni emerse dalla Fed nelle ultime settimane, gli investitori hanno accolto con favore il tono moderato. La risposta di Wall Street è stata quasi istantanea: tutti e tre i principali indici statunitensi hanno iniziato a salire poco dopo che Powell è intervenuto sul palco.

Ma perché gli investitori sono così preoccupati per i rialzi dei tassi di interesse? Come e perché influenzano il mercato azionario?

Inflazione, tassi di interesse e mercato azionario

I tassi di interesse sono lo strumento più importante che una banca centrale possiede nella lotta contro l'inflazione. Quando l'inflazione è elevata, come nel caso attuale, le banche centrali di solito aumentano i tassi nel tentativo di riportare l'inflazione verso il loro tasso obiettivo di circa il 2%.

Tassi di interesse più alti riducono essenzialmente i consumi e gli investimenti, che a loro volta esercitano una pressione al ribasso sui prezzi. I tassi d'interesse più alti combattono l'aumento dei prezzi in diversi modi:

Aumentano il costo dei prestiti, il che scoraggia l'accensione di nuovi prestiti per l'acquisto di beni di grande valore, come una casa o un'automobile.

I tassi di interesse più elevati aumentano anche il costo del servizio del debito esistente, riducendo il reddito discrezionale dei consumatori. Meno reddito discrezionale = meno spese, soprattutto per beni non essenziali.

I consumatori guadagnano più interessi sui depositi di risparmio in banca, il che li incoraggia a risparmiare piuttosto che a spendere o investire.

Come abbiamo descritto in precedenza e come abbiamo visto innumerevoli volte quest'anno, le variazioni dei tassi di interesse hanno un impatto anche sul mercato azionario.

In generale, le due cose hanno una relazione inversa. Quando i tassi d'interesse aumentano, il mercato azionario tende a muoversi nella direzione opposta e viceversa. Ma qual è la logica di questo fenomeno?

Aumento dei tassi e prezzi delle azioni

In precedenza abbiamo evidenziato come l'aumento dei tassi di interesse riduca i consumi e, di conseguenza, eserciti una pressione al ribasso sui prezzi. Abbiamo analizzato la questione dal punto di vista dei consumatori, ma i tassi di interesse hanno un impatto su tutti, comprese le imprese.

Un aumento dei tassi d'interesse - e, di conseguenza, un aumento del costo dei prestiti - si ripercuoterà sulle imprese in vari modi:

aumento dei costi operativi

Meno capitale da investire per la crescita futura

Un calo delle vendite dovuto alla diminuzione del reddito discrezionale e alla riduzione dell'incentivo a contrarre prestiti.

Esaminiamoli uno per uno.

Aumento dei costi operativi

La stragrande maggioranza delle imprese avrà un certo livello di indebitamento nei propri libri contabili. L'aumento dei tassi aumenterà il costo del servizio di questo debito, facendo lievitare i costi operativi e, di conseguenza, riducendo la redditività dell'azienda.

Meno investimenti per la crescita futura

Un calo dei profitti significa meno denaro da investire nell'azienda per la crescita futura. Inoltre, a causa dell'aumento del costo dei prestiti, l'azienda potrebbe essere meno propensa ad aumentare il credito per gli investimenti.

Calo delle vendite

L'aumento dei tassi d'interesse significa che i consumatori hanno meno soldi da spendere e quindi consumano meno. Chi ne subisce le conseguenze? Le imprese.

La riduzione dei consumi si traduce naturalmente in una diminuzione delle vendite, che porta a una riduzione dei ricavi e, di conseguenza, dei profitti. Questo rafforza l'effetto descritto sopra. Oltre all'aumento dei costi operativi che pesa sui profitti, pesa anche il calo delle vendite, che riduce ulteriormente il capitale disponibile per gli investimenti nella crescita futura.

Dunque, cosa succede?

Il calo degli utili e la riduzione degli investimenti nella crescita futura riducono il flusso di cassa futuro stimato di un'azienda. A parità di altre condizioni, questo rende l'azienda meno attraente come investimento. Gli azionisti esistenti potrebbero essere convinti a vendere la loro quota e i potenziali investitori potrebbero cercare un'altra destinazione per il loro capitale, causando un calo dei prezzi delle azioni.

Naturalmente, tutto ciò che viene descritto richiede un po' di tempo per filtrare dopo un aumento dei tassi di interesse. Tuttavia, il mercato azionario non aspetta che queste conseguenze si verifichino effettivamente, ma le anticipa e si regola di conseguenza.

Per questo motivo, qualsiasi segnale che indichi una variazione dei tassi di interesse provoca di solito una reazione nel mercato azionario, in quanto gli investitori cercano di prezzare il risultato atteso. Ieri, quindi, abbiamo assistito a una reazione molto positiva a Wall Street, quando gli investitori hanno interpretato i commenti di Powell sull'aumento dei tassi d'interesse.

Sebbene i tassi continueranno a salire, il fatto che questi aumenti saranno più contenuti rispetto a quelli precedenti è stato sufficiente a migliorare il sentiment degli investitori.

