Oggi verranno pubblicati importanti dati sulla disoccupazione negli Stati Uniti

Settembre 03, 2021 15:25

Come ogni primo venerdì di tutti i mesi, l'attenzione di oggi sarà focalizzata sul rilascio dei dati sui salari non agricoli (NFP) e sul tasso di disoccupazione degli Stati Uniti.

Durante il suo discorso al simposio di Jackson Hole, il presidente della Fed Jerome Powell ha affermato che l'ultima parte del 2021 potrebbe essere il momento giusto per iniziare il tapering riducendo gradualmente il programma di acquisto di asset, con i tassi di interesse che per il momento rimangono invariati. Pertanto, i dati sulla disoccupazione di oggi sono molto importanti. Se i dati saranno migliori del previsto, la Fed potrebbe scegliere di iniziare il processo di tapering durante la riunione di settembre.

Durante la sessione di ieri, le richieste dei sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono state migliori di quanto previsto dal consenso del mercato, arrivando a 340.000 contro le 345.000 previste. Ciò rappresenta una diminuzione di 14.000 reclami rispetto alla scorsa settimana.

La FPN di oggi dovrebbe arrivare a 750.000 posti di lavoro, dopo che la cifra di 943.000 posti di lavoro è stata raggiunta il mese scorso. Se il dato di oggi fosse migliore del previsto, sarebbe il terzo mese consecutivo che accade, come possiamo vedere nel grafico sottostante:

Fonte: Investing.com

Durante la sessione odierna, si è saputo anche che il primo ministro giapponese, Yoshihide Suga, non solo si è dimesso dall'incarico, ma si è persino ritirato dalla corsa alle prossime elezioni. Yoshihide Suga è stato ampiamente criticato in Giappone per la sua gestione della pandemia e si dimette un anno dopo aver sostituito il popolare Shinzo Abe dopo le sue dimissioni per problemi di salute.

Nonostante l'instabilità politica che ciò comporta nel Paese del Sol Levante, le dimissioni del Primo Ministro sono state accolte molto bene dai mercati, con l'indice Nikkei in rialzo del 2,05% durante la giornata di oggi.

Se osserviamo il grafico giornaliero del Nikkei, possiamo vedere che, a seguito di questo forte rally, il prezzo è stato in grado di rompere al di sopra della sua linea di tendenza a medio termine che è iniziata ai massimi di febbraio - dove il prezzo ha iniziato un movimento laterale tra la banda rossa inferiore e la suddetta linea di tendenza.

Nelle ultime settimane, abbiamo osservato come il prezzo sia stato mantenuto in occasioni successive a questo livello di supporto e alla sua media mobile di 200 sessioni, fino a fare finalmente quest'ultimo movimento verso l'alto che lo ha portato a rompersi al rialzo. Questo movimento potrebbe innescare una nuova spinta al rialzo che potrebbe essere rafforzata dal crossover rialzista delle sue medie mobili a breve e medio termine. Anche se, come possiamo vedere nel grafico, il prezzo ha diversi livelli di resistenza da rompere prima di poter raggiungere i massimi annuali.

Sarà molto interessante vedere se il prezzo effettuerà un pullback, perché, se dopo aver testato nuovamente il suo precedente livello di resistenza riuscisse a continuare con il rimbalzo, il nuovo impulso rialzista avrebbe maggiori possibilità di successo.

Fonte: Admirals Meta Trader 5 - Grafico giornaliero JP225. Intervallo di date: 27 giugno 2020 - 3 settembre 2021. Data di acquisizione: 3 settembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Evoluzione degli ultimi cinque anni:

2020: 16,01%

2019: 18,20%

2018: -12,08%

2017: 19,10%

2016: 0,42%

