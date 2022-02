Microsoft considera l'offerta di acquisizione per la società di cybersicurezza

Febbraio 09, 2022 15:14

I guadagni positivi del costruttore britannico Barratt e della società farmaceutica GSK hanno contribuito ad un forte inizio per le azioni britanniche questa mattina, con entrambi i FTSE 100 e FTSE 250 che sono partiti bene.

Questo inizio di giornata ottimista nel Regno Unito continua una giornata ampiamente positiva ieri sull'altro lato dell'Atlantico. Wall Street ha chiuso le sessioni di ieri con guadagni in tutti e tre gli indici di riferimento, guidati in gran parte dalle forti prestazioni di Apple, Amazon, Microsoft e Tesla.

Tuttavia, non c'è stata tregua per Meta Platforms, proprietario di Facebook, il cui prezzo delle azioni è sceso di un ulteriore 2,1% durante la sessione. Quest'ultima giornata di perdite significa che, in sole quattro sessioni di trading, il prezzo delle azioni di Meta Platforms è sceso quasi del 32%, cancellando circa 280 miliardi di dollari dalla sua capitalizzazione di mercato nel processo.

Nella news di ieri, abbiamo scritto del produttore di cyclette Peloton Interactive, il cui prezzo delle azioni è aumentato del 21% durante la sessione di lunedì in seguito alla notizia dell'interesse di Amazon e Nike per un'acquisizione.

Ieri, le azioni Peloton sono salite di nuovo, questa volta di oltre il 25%, dopo aver annunciato che l'attuale CEO e co-fondatore, John Foley, si sarebbe dimesso per essere sostituito da Barry McCarthy, l'ex direttore finanziario di Spotify e Netflix. Peloton ha inoltre annunciato che avrebbe licenziato circa il 20% dei dipendenti, nel tentativo di tagliare i costi dopo aver annunciato una perdita trimestrale più grande del previsto.

Un'altra azienda che ha ottenuto grandi guadagni a Wall Street ieri è stata la società di cybersecurity Mandiant.

Il prezzo delle azioni di Mandiant è salito di quasi il 18% durante la sessione, dopo che è emerso che Microsoft stava considerando un'offerta di acquisto per l'azienda, e che le discussioni in tal senso erano in corso tra i due.

I cyber-attacchi sono stati in aumento negli ultimi anni, e questa potenziale acquisizione potrebbe aiutare Microsoft a migliorare la protezione per i suoi clienti. L'anno scorso, il gigante tecnologico ha acquistato altre due aziende di cybersicurezza e si è impegnato a spendere 20 miliardi di dollari per migliorare la cybersicurezza nei prossimi cinque anni.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Mandiant Grafico giornaliero. Intervallo di date: 21 maggio 2021 - 8 febbraio 2022. Data di acquisizione: 9 febbraio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Mandiant Grafico giornaliero. Intervallo di date: 30 aprile 2018 - 8 febbraio 2022. Data di acquisizione: 9 febbraio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Investi con Admirals

Con un conto Invest.MT5 di Admirals, puoi acquistare azioni di Microsoft, Mandiant, Peloton e oltre 4.300 altre azioni di 15 delle maggiori borse mondiali! Clicca il banner qui sotto per aprire un conto oggi stesso:

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

I dati forniscono informazioni aggiuntive riguardanti tutte le analisi, stime, prognosi, previsioni, analisi di mercato, prospettive settimanali o altre valutazioni o informazioni simili (di seguito "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento Admirals che operano sotto il marchio Admirals (di seguito "Admirals") Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si prega di prestare molta attenzione a quanto segue: